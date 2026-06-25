​W ciągu ostatniej doby w Polsce utonęły trzy osoby, a od początku czerwca liczba ofiar śmiertelnych wzrosła już do trzydziestu. Służby ratunkowe i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypominają o konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas wypoczynku nad wodą. Wysokie temperatury i upały sprzyjają korzystaniu z kąpielisk, ale również zwiększają ryzyko tragicznych wypadków.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W ciągu ostatniej doby utonęły trzy osoby, a od początku czerwca już trzydzieści.

Służby apelują o rozwagę i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa nad wodą.

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Sezon letni dopiero się rozpoczął, a już przynosi niepokojące statystyki. Tylko w ciągu ostatnich 24 godzin życie w wodzie straciły trzy osoby. Od początku czerwca liczba utonięć w Polsce wzrosła do trzydziestu. Policja i służby ratunkowe alarmują, że najczęstszą przyczyną tragedii jest lekkomyślność, przecenianie własnych umiejętności oraz ignorowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Apel służb: Rozwaga i przestrzeganie zasad ratują życie

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa oraz ratownicy podkreślają, jak ważne jest stosowanie się do regulaminów kąpielisk i poleceń ratowników. Przed wejściem do wody należy sprawdzić aktualną prognozę pogody, a podczas pływania korzystać ze sprzętu asekuracyjnego. Szczególną uwagę należy zwrócić na dzieci, które powinny przebywać w wodzie wyłącznie pod czujnym okiem dorosłych. Służby przypominają również, że spożywanie alkoholu przed kąpielą znacznie zwiększa ryzyko utonięcia.

Jak udzielić pomocy tonącemu? Kluczowe wskazówki

W sytuacji zagrożenia życia każda sekunda jest cenna. Widząc tonącą osobę, należy natychmiast wezwać pomoc, dzwoniąc na numer alarmowy 112. Ważne jest, by ocenić sytuację i wybrać najbezpieczniejszą metodę działania.

Tonącemu można rzucić przedmiot, który pomoże mu utrzymać się na powierzchni wody, np. piłkę, materac, koło ratunkowe czy kij. Jeśli decydujemy się na bezpośrednią pomoc, warto zabrać ze sobą przedmiot wypornościowy i podpłynąć do poszkodowanego od tyłu, by uniknąć chwytów tonącego, które mogą ograniczać ruchy.

Upały nie odpuszczają - ostrzeżenia dla dziesięciu województw

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia II stopnia dla mieszkańców zachodniej, południowo-zachodniej i centralnej Polski . W tych regionach temperatura w ciągu dnia może sięgnąć nawet 34 stopni Celsjusza, a nocą nie spadnie poniżej 20 stopni. Tak wysokie temperatury sprzyjają wypoczynkowi nad wodą, ale jednocześnie zwiększają ryzyko odwodnienia i udaru cieplnego.

Zalecenia ekspertów: Jak bezpiecznie korzystać z upałów i kąpielisk?

Lekarze i ratownicy apelują, by unikać przebywania na pełnym słońcu, szczególnie w godzinach największego nasłonecznienia. Należy pić dużo wody, nosić przewiewne ubrania i chronić głowę przed przegrzaniem. W czasie upałów warto ograniczyć intensywny wysiłek fizyczny. Przestrzeganie tych zasad może uchronić przed poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi.