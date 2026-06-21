Policyjny śmigłowiec, drony, quady, około 300 policjantów - to siły zaanagażowane w poszukiwania 49-letniego Dariusza Równickiego podejrzanego o zabójstwo teścia i zranienie teściowej w Mierzawie koło Jędrzejowa w Świętorzyskiem. "Mamy sygnały, że mężczyzna był widziany w różnych miejscach, ale żaden z tych sygnałów się nie potwierdził" - przekazał RMF FM mł. insp. Kamil Tokarski ze świętokrzyskiej policji. Posiadasz informacje o miejscu przebywania mężczyzny, na którego trwa obława lub widziałeś go? Poniżej instrukcja policji, co zrobić w takim przypadku.

Tragedia pod Jędrzejowem. Poszukiwany Dariusz Równicki podejrzany o zabójstwo 80-letniego mężczyzny oraz usiłowanie zabójstwa 76-letniej kobiety / Dawid Wolski/East News/Policja Świętokrzyska / East News

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Niedziela to trzeci dzień poszukiwań mężczyzny podejrzewanego o to, że zabił swojego teścia i ranił nożem teściową. Do tragedii doszło w miejscowiści Mierzawa w powiecie jędrzejowskim w gminie Wodzisław w województwie świętokrzyskim. To Dariusz Równicki - były policjant, który ze służby odszedł w 2023 roku.

Prokuratura Rejonowa w Jędrzejowie wydała wobec mężczyzny postanowienie o przedstawieniu zarzutu zabójstwa i usiłowania zabójstwa. Sąd Rejonowy w Jędrzejowie wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu. Za mężczyzną wystawiono list gończy.

Nowe informacje na temat poszukiwań

Mamy sygnały, że mężczyzna był widziany w różnych miejscach, ale żaden z tych sygnałów się nie potwierdził - przekazał dziś RMF FM mł. insp. Kamil Tokarski, rzecznik świętokrzyskiej policji.



Dariusza Równickiego szuka około 300 policjantów. W akcji używane są też drony, quady i policyjny śmigłowiec.

Wizerunek i rysopis mężczyzny

Poszukiwany Dariusz Równicki ma 49 lat, ok. 180 cm wzrostu, krótkie ciemne włosy, zakola. Nie ma żadnych tatuaży czy blizn. Gdy był ostatni raz widziany miał na sobie jasnoniebieską koszulkę z krótkim rękawem, ciemne spodnie dresowe oraz buty sportowe. Odjechał na żółto-czarnej hulajnodze elektrycznej.

/ Policja Świętokrzyska / Policja

Wiesz, gdzie może być Dariusz Równicki? Oto co zrobić

Jeśli posiadasz informację o miejscu przebywania Dariusza Równickiego bądź inne istotne informacje, które mogą doprowadzić do jego odnalezienia, policja prosi o pilny kontakt pod:

numer specjalny: 516-385-635

numer alarmowy: 997 lub 112

"Przypominamy, że ukrywanie poszukiwanego lub pomaganie mu w ucieczce, to przestępstwo, za które grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności" - informuje policja.

Myślę, że go znajdą, prędzej czy później. Przejeżdżałem wczoraj, każde skrzyżowanie było obstawione na tych drogach dojazdowych. Mój samochód też sprawdzali, świecili latarkami - powiedział reporterowi RMF FM Michałowi Dobrołowiczowi jeden z okolicznych mieszkańców.