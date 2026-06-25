25 czerwca Anthony Bourdain świętowałby swoje 70. urodziny. Choć od jego tragicznej śmierci minęło już kilka lat, bezkompromisowe rady i sekrety, które ujawnił w kultowej książce „Kitchen Confidential”, wciąż pozostają biblią dla klientów na całym świecie. Przypominamy najważniejsze z nich.

25 czerwca Anthony Bourdain obchodziłby 70. urodziny / Gunn Frank/CP/ABACA / East News

Anthony Bourdain, legendarny szef kuchni i autor "Kitchen Confidential", ujawniał tajemnice branży gastronomicznej, nie bojąc się mówić prawdy prosto z kuchni.

Jego słynna rada: nie zamawiaj ryby w poniedziałek, unikaj steków well-done, niedzielny brunch to czas kulinarnego recyklingu resztek z tygodnia.

Już 4 września premiera filmu "Tony" o życiu Bourdaina - zobacz, jak zaczynał swoją karierę i poznaj kulisy świata gastronomii oczami mistrza.

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Anthony Bourdain - od kuchni do światowej sławy

Anthony Bourdain przez ponad dwie dekady pracował w nowojorskich restauracjach, zanim zdobył międzynarodową popularność jako autor bestsellerowych książek i gospodarz programów telewizyjnych. Jego przełomowy moment nastąpił pod koniec lat 90., gdy objął stanowisko szefa kuchni w kultowym Les Halles na Manhattanie. To właśnie wtedy, zmagając się z codziennością branży gastronomicznej, zdecydował się ujawnić jej sekrety szerokiej publiczności.

W 1999 roku opublikował w "New Yorkerze" słynny artykuł "Don’t Eat Before Reading This", który szybko stał się inspiracją do powstania książki "Kitchen Confidential". Publikacja nie tylko zapewniła Bourdainowi finansową niezależność, ale również otworzyła drzwi do światowej kariery telewizyjnej. Programy takie jak "Bez rezerwacji" czy "Miejsca nieznane" udowodniły, że rozmowa o jedzeniu może być punktem wyjścia do dyskusji o kulturze, historii i polityce.

Anthony Bourdain ujawnił sekrety restauracyjnej kuchni

Anthony Bourdain nie bał się mówić wprost o grzechach branży gastronomicznej. Jego rady dla klientów restauracji, choć często brutalnie szczere, zyskały ogromną popularność na całym świecie.

Nie zamawiaj ryby w poniedziałek

Jedna z najbardziej znanych porad Bourdaina dotyczyła ryb serwowanych w restauracjach. Według niego, większość lokali zamawia świeżą rybę na weekend w czwartek lub piątek. Ponieważ dostawy nie odbywają się w weekendy, ryba podawana w poniedziałek może mieć już nawet cztery-pięć dni. Najlepszy dzień na rybne dania to wtorek, kiedy restauracje otrzymują nową, świeżą dostawę.

Unikaj dobrze wysmażonych steków

Bourdain zwracał uwagę, że klienci zamawiający steki well-done często otrzymują najgorsze kawałki mięsa. Kucharze niechętnie przeznaczają wysokiej jakości mięso na mocno wysmażone dania, dlatego na talerzu lądują często najbardziej żylaste lub najstarsze partie, które nie sprawdziłyby się w wersji rare czy medium.

Brunch - kulinarny recykling?

Niedzielny brunch często bywa powodem do świętowania, jednak według Bourdaina to także okazja dla restauracji, by pozbyć się resztek z całego tygodnia. Zapiekanki, frittaty czy inne dania serwowane w ramach brunchu są często przygotowywane z produktów, które nie sprzedały się wcześniej. Dodatkowo, za kuchennymi stanowiskami w tym czasie rzadko stoją najbardziej doświadczeni szefowie - ci odsypiają zwykle intensywną sobotnią noc.

Czystość toalety zdradza więcej, niż myślisz

Bourdain radził, by przed złożeniem zamówienia zwrócić uwagę na stan restauracyjnej toalety. Jeśli jest ona zaniedbana, można spodziewać się, że podobny chaos panuje również na zapleczu kuchni. Dbałość o czystość w strefie dostępnej dla gości jest według niego odzwierciedleniem ogólnego podejścia do higieny w całym lokalu.

Anthony Bourdain ujawnił sekrety restauracyjnej kuchni

Już 4 września na ekrany polskich kin trafi film "Tony" - pierwsza fabularna opowieść poświęcona życiu Anthony’ego Bourdaina. Produkcja przenosi widzów do początków jego kariery, gdy jako młody, ambitny student podejmował pierwsze kroki w branży gastronomicznej, pracując na zmywaku w restauracji serwującej owoce morza. W rolę Bourdaina wciela się Dominic Sessa, a na ekranie partnerują mu m.in. Antonio Banderas, Leo Woodall i Emilia Jones. Film zapowiada się jako fascynująca podróż do świata kuchni, marzeń i kulinarnych wyzwań.