Ostrzeżenia przed bardzo wysoką temperaturą wydał o poranku Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Centralna część kraju od zachodu po wschód objęta jest alertami 2. stopnia przed upałem. Obowiązują od godz. 12:00. Apogeum tropikalnych upałów jednak dopiero w weekend.
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Czwartek to kolejny upalny, słoneczny dzień. IMGW poinformował, że na północnym wschodzie oraz na Podhalu temperatura wyniesie od 24-25 st. C, około 30 st. C w centrum Polski i na południowym wschodzie, do 34 st. C lokalnie na zachodzie. Nad morzem będzie 22-23 st. C.
Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich i północno-zachodnich.
Dla większości województw meteorolodzy wydali ostrzeżenia 2. stopnia przed upałem, które obowiązują od czwartku od godz. 12:00.
Według prognoz jutro, a więc w piątek, 26 czerwca na termometrach zobaczymy już 34 st. C na Podkarpaciu i 33 st. C na zachodzie. Niezwykłe szczęście mają ci, którzy w najbliższy weekend planują wypad nad Bałtyk. W sobotę, 27 czerwca termometry pokażą tam nawet do 34 st. C. W niedzielę w Zachodnipomorskiem ma być do 38 st. C. Apogeum upałów wystąpi jednak na zachodzie Dolnego Śląska. Tam w niedzielę ma być nawet 40, a w poniedziałek 39 st. C.
Tak wysoka temperatura może być groźna - szczególnie dla dzieci, osób starszych, chorych oraz dla zwierząt. Warto więc pamiętać o tym, by:
- nie zostawiać nawet na chwilę w zamkniętym samochodzie dzieci i zwierząt - temperatura w nagrzanym samochodzie może dochodzić do 50-60 st. C,
- unikać przebywania na słońcu w godzinach największego nasłonecznienia (11:00-17:00),
- pić dużo wody, jeść lekkie posiłki,
- unikać napojów alkoholowych - absolutnie niewskazane jest spożywanie napojów wysokoprocentowych przebywając nad wodą,
- chronić głowę nakryciem i stosuj kremy z filtrem UV,
- jeśli mamy w domu zwierzęta - kilka razy dziennie wymieniać wodę na świeżą i chłodną,
- unikać dużego wysiłku fizycznego, np. bieganie może doprowadzić do odwodnienia, skurczów mięśni, a nawet udaru,
- unikać pokarmów z surowych jajek, a także często myć dokładnie ręce, gdyż wysoka temperatura sprzyja rozwojowi bakterii salmonelli.