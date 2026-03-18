Wojewoda świętokrzyski podpisał zgodę na budowę kluczowego odcinka drogi ekspresowej S74 przez Kielce. Inwestycja o wartości miliarda złotych obejmie m.in. dwa tunele, nowe węzły oraz ponad 23 kilometry infrastruktury dla pieszych i rowerzystów. Prace ruszą tuż po Wielkanocy.

We wtorek wojewoda świętokrzyski Józef Bryk podpisał zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dla odcinka S74 „Kielce Zachód – Kielce Bocianek”.

Inwestycja ma kluczowe znaczenie nie tylko dla tranzytu, ale przede wszystkim dla mieszkańców Kielc i lokalnych przedsiębiorców– podkreślił wojewoda.





Dwa tunele i nowe węzły

Odcinek o długości ponad 5 kilometrów zrewolucjonizuje komunikację w mieście. Jak zapowiedział Piotr Krampikowski, dyrektor kieleckiego oddziału GDDKiA, „sercem inwestycji” będą dwa tunele.

Dłuższy na odcinku ulica Warszawska - Jesionowa na wysokości ulicy Klonowej. To jest takie najbardziej newralgiczne miejsce w Kielcach. Kolejny tunel powstanie na ulicy Olszewskiego. Dłuższy z tuneli będzie miał około pół kilometra długości – wyjaśnił Krampikowski.

W ramach inwestycji powstaną także nowe węzły Skrzetle i Herby, a węzeł Bocianek zostanie przebudowany i wzbogacony o wiadukt. Przewidziano również 23 kilometry nowych ścieżek rowerowych i chodników oraz przebudowę obiektów kolejowych.

Wykonawca, firma Intercor, przejmie plac budowy w ciągu 30 dni. Jak zapowiedział dyrektor kontraktu Michał Kika, roboty przygotowawcze potrwają około miesiąca, a poważniejsze utrudnienia pojawią się wiosną.

Inwestycja będzie realizowana etapami, a w związku z budową tuneli ruch na osi wschód-zachód zostanie czasowo ograniczony.





Skrócenie czasu przejazdu

Budowa S74 ma potrwać 19 miesięcy, nie licząc okresów zimowych. Koszt inwestycji to około 1 miliard złotych, finansowanych z budżetu państwa z możliwością dofinansowania z funduszy UE.

Po zakończeniu prac czas przejazdu przez Kielce skróci się z 30 do około 3 minut.

Minister w kancelarii premiera Marzena Okła-Drewnowicz podkreśliła, że „ta komunikacja lepsza, szybsza i bezpieczniejsza jest potrzebna mieszkańcom regionu, mieszkańcom Kielc, choć wiemy, że najbliższe lata będą latami uciążliwymi dla mieszkańców”.

Nowy odcinek S74 będzie ważnym fragmentem trasy łączącej województwa łódzkie, świętokrzyskie i podkarpackie.