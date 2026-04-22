Sandomierska policja zatrzymała 8 mężczyzn, którzy wzięli udział w kibolskiej ustawce w tym mieście. Grozi im do 3 lat więzienia.

Zdjęcia z zatrzymania uczestników ustawki / KPP Sandomierz / Policja

Ustawka miała miejsce w niedzielny wieczór na jednym ze skrzyżowań w Sandomierzu. Pseudokibiców zatrzymano niedługo po zajściu - siedmiu wpadło w czasie kontroli samochodów, a jeden na siłowni. To mężczyźni w wieku od 19 do 41 lat. Mieli przy sobie m.in. kominiarki i rękawice do walki.

Policja informuje, że cała ósemka usłyszała zarzut czynnego udziału w zbiegowisku. Grozi za to do 3 lat więzienia.

Uczestnicy ustawki nie zostali tymczasowo aresztowani - objęto ich dozorem policyjnym.