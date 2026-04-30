Nocny pożar w Sandomierzu (woj. świętokrzyskie). Ogień pojawił się w jednym z hoteli przy ulicy Lwowskiej. Z żywiołem przez wiele godzin walczyło 12 zastępów straży pożarnej.

Zgłoszenie o pożarze w hotelu przy ul. Lwowskiej w Sandomierzu wpłynęło do służb ratunkowych ok. godz. 2:00 w nocy.

Ogień bardzo szybko rozprzestrzenił się na wschodnią ścianę budynku oraz dach hotelu. Na miejsce natychmiast skierowano liczne jednostki straży pożarnej.

Jeszcze przed przyjazdem strażaków dwie osoby zdołały samodzielnie opuścić płonący budynek.

Po opanowaniu ognia strażacy przystąpili do prac rozbiórkowych i dogaszania budynku.

Akcja trwała wiele godzin. Na miejscu nadal pracują służby, które zabezpieczają pogorzelisko i usuwają skutki pożaru.

Na razie nie są znane przyczyny pojawienia się ognia.