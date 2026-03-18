W jednej z miejscowości w gminie Żelechów (Mazowieckie) doszło do niebezpiecznego zdarzenia. 52-letni mężczyzna, będący pod wpływem alkoholu, podczas interwencji domowej zaatakował policjantów uruchomioną piłą spalinową. Funkcjonariusze skutecznie obezwładnili napastnika.

Do tego niebezpiecznego zdarzenia doszło w sobotę wieczorem. Policjanci zostali wezwani do awantury domowej, gdzie nietrzeźwy mężczyzna miał zagrażać swojej rodzinie.

Po przyjeździe na miejsce funkcjonariusze zastali 52-latka z włączoną piłą spalinową, który ruszył w ich kierunku, grożąc im śmiercią. Mężczyzna nie reagował na polecenia i próbował zranić policjantów.

W obliczu realnego zagrożenia policjanci musieli użyć środków przymusu bezpośredniego. Obezwładnili agresora i odebrali mu niebezpieczne narzędzie. 52-latek został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie.

Jak się okazało, był już wcześniej notowany za przestępstwa drogowe oraz przeciwko rodzinie.

Areszt i zarzuty

We wtorek Sąd Rejonowy w Garwolinie zdecydował o trzymiesięcznym tymczasowym areszcie dla podejrzanego. Mężczyzna usłyszał zarzut czynnej napaści na funkcjonariuszy policji.

Grozi mu nawet 10 lat pozbawienia wolności.