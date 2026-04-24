Tałant Dujszebajew nie jest już trenerem Industrii Kielce. Legendarny szkoleniowiec, który przez ostatnie 12 lat zdobywał seryjnie tytuły mistrza Polski i wygrał Ligę Mistrzów z kieleckimi szczypiornistami, złożył rezygnację po ostatnich meczach. Wyjaśnił, żę drużyna potrzebuje nowego impulsu. Do końca obecnego sezonu piłkarzy ręcznych Industrii poprowadzi Krzysztof Lijewski.
- Tałant Dujszebajew, legendarny trener ręcznej drużyny z Kielc, odchodzi.
- Pod jego wodzą zespół zdobył 10 tytułów mistrza Polski, 7 Pucharów Polski i wygrał Ligę Mistrzów w 2016 roku.
- Dujszebajew to były wybitny zawodnik, dwukrotny najlepszy piłkarz ręczny świata i mistrz olimpijski z 1992 roku.
- Chcesz być na bieżąco? Odwiedź stronę główną RMF24.pl.
Decyzja o rozstaniu zapadła za porozumieniem stron po wnikliwych rozmowach pomiędzy władzami klubu a szkoleniowcem. Tałant Dujszebajew wyjaśnił, że kielecki zespół potrzebuje zmiany, która pozwoli na skuteczną rywalizację w najważniejszej fazie trwających rozgrywek.
Klub w oświadczeniu zaznaczył, iż przyjmuje tę decyzję z pełnym zrozumieniem motywacji trenera oraz w poczuciu odpowiedzialności za dalszy rozwój zespołu.
Klub podkreślił w oświadczeniu, że współpraca Dujszebajewem była okresem "pełnym sportowych emocji" oraz "wielkich zwycięstw", a wkład trenera w budowanie pozycji drużyny w Europie pozostaje "nieoceniony".
"Na szczegółowe podsumowania i podziękowania przyjdzie jeszcze odpowiedni moment - mamy nadzieję, że będziemy mogli je wyrazić przy najlepszej okazji, przy pełnej hali na meczu o najwyższą stawkę, które wciąż przed nami" - podkreślono w oświadczeniu.
W Kielcach spędziłem najwięcej czasu w mojej karierze - ponad 12 lat. Przeżyłem tutaj wiele wspaniałych chwil, których nigdy nie zapomnę. Ten klub zawsze będzie mi bliski - podsumował w rozmowie z PAP Dujszebajew.
Do końca trwających rozgrywek zespół poprowadzi Krzysztof Lijewski.
Dujszebajew został trenerem kieleckiego zespołu (wówczas pod nazwą Vive Targi Kielce) w styczniu 2014 roku. Zastąpił na tym stanowisku Bogdana Wentę.
W trakcie pracy szkoleniowiec zdobył z drużyną dziesięć tytułów mistrza Polski oraz siedmiokrotnie sięgnął po Puchar Polski. Pod jego wodzą zespół w maju 2016 roku triumfował w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Łącznie trener pięciokrotnie uczestniczył z kielecką ekipą w turniejach Final4, zdobywając dodatkowo dwa srebrne oraz jeden brązowy medal tych rozgrywek. Kolekcję sukcesów uzupełniają dwa brązowe medale klubowych mistrzostw świata.
Przed przyjazdem do Kielc Dujszebajew pracował jako szkoleniowiec w BM Ciudad Real oraz w Madrycie. W 2006 roku zwyciężył w Lidze Mistrzów z hiszpańskim Ciudad Real. W latach 2014-2016 prowadził kadrę narodową Węgier, a w latach 2016-2017 był selekcjonerem reprezentacji Polski.
W karierze zawodniczej Dujszebajewem dwukrotnie został wybrany najlepszym piłkarzem ręcznym świata (1994, 1996). Występował na pozycji środkowego rozgrywającego. W 1992 roku zdobył złoty medal igrzysk olimpijskich w Barcelonie (z zespołem Wspólnoty Niepodległych Państw), zostając królem strzelców turnieju. W jego dorobku znajdują się również mistrzostwo świata z 1993 roku (z Rosją) oraz trzy triumfy w Lidze Mistrzów w roli zawodnika.
Dujszebajew od lutego jest selekcjonerem reprezentacji Francji.
Urodził się w 1968 r w ZSRR, w kirgiskim Biszkeku (wówczas Frunze). Reprezentował kolejno: ZSRR, Wspólnotę Niepodległych Państw, Rosję i Hiszpanię (od 1995 r. posiada obywatelstwo hiszpańskie). Jest poliglotą, biegle mówi w języku kirgiskim, rosyjskim, hiszpańskim, niemieckim, angielskim, węgierskim oraz polskim.