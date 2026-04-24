Tałant Dujszebajew nie jest już trenerem Industrii Kielce. Legendarny szkoleniowiec, który przez ostatnie 12 lat zdobywał seryjnie tytuły mistrza Polski i wygrał Ligę Mistrzów z kieleckimi szczypiornistami, złożył rezygnację po ostatnich meczach. Wyjaśnił, żę drużyna potrzebuje nowego impulsu. Do końca obecnego sezonu piłkarzy ręcznych Industrii poprowadzi Krzysztof Lijewski.

Tałant Dujszebajew / Piotr Polak / PAP

"Na podziękowania jeszcze przyjdzie czas"

Decyzja o rozstaniu zapadła za porozumieniem stron po wnikliwych rozmowach pomiędzy władzami klubu a szkoleniowcem. Tałant Dujszebajew wyjaśnił, że kielecki zespół potrzebuje zmiany, która pozwoli na skuteczną rywalizację w najważniejszej fazie trwających rozgrywek.

Klub w oświadczeniu zaznaczył, iż przyjmuje tę decyzję z pełnym zrozumieniem motywacji trenera oraz w poczuciu odpowiedzialności za dalszy rozwój zespołu.

Klub podkreślił w oświadczeniu, że współpraca Dujszebajewem była okresem "pełnym sportowych emocji" oraz "wielkich zwycięstw", a wkład trenera w budowanie pozycji drużyny w Europie pozostaje "nieoceniony".

"Na szczegółowe podsumowania i podziękowania przyjdzie jeszcze odpowiedni moment - mamy nadzieję, że będziemy mogli je wyrazić przy najlepszej okazji, przy pełnej hali na meczu o najwyższą stawkę, które wciąż przed nami" - podkreślono w oświadczeniu.

W Kielcach spędziłem najwięcej czasu w mojej karierze - ponad 12 lat. Przeżyłem tutaj wiele wspaniałych chwil, których nigdy nie zapomnę. Ten klub zawsze będzie mi bliski - podsumował w rozmowie z PAP Dujszebajew.

Złata era kieleckiej piłki ręcznej

Dujszebajew został trenerem kieleckiego zespołu (wówczas pod nazwą Vive Targi Kielce) w styczniu 2014 roku. Zastąpił na tym stanowisku Bogdana Wentę.

W trakcie pracy szkoleniowiec zdobył z drużyną dziesięć tytułów mistrza Polski oraz siedmiokrotnie sięgnął po Puchar Polski. Pod jego wodzą zespół w maju 2016 roku triumfował w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Łącznie trener pięciokrotnie uczestniczył z kielecką ekipą w turniejach Final4, zdobywając dodatkowo dwa srebrne oraz jeden brązowy medal tych rozgrywek. Kolekcję sukcesów uzupełniają dwa brązowe medale klubowych mistrzostw świata.

Niezwykła kariera Dujszebajewa

Przed przyjazdem do Kielc Dujszebajew pracował jako szkoleniowiec w BM Ciudad Real oraz w Madrycie. W 2006 roku zwyciężył w Lidze Mistrzów z hiszpańskim Ciudad Real. W latach 2014-2016 prowadził kadrę narodową Węgier, a w latach 2016-2017 był selekcjonerem reprezentacji Polski.

W karierze zawodniczej Dujszebajewem dwukrotnie został wybrany najlepszym piłkarzem ręcznym świata (1994, 1996). Występował na pozycji środkowego rozgrywającego. W 1992 roku zdobył złoty medal igrzysk olimpijskich w Barcelonie (z zespołem Wspólnoty Niepodległych Państw), zostając królem strzelców turnieju. W jego dorobku znajdują się również mistrzostwo świata z 1993 roku (z Rosją) oraz trzy triumfy w Lidze Mistrzów w roli zawodnika.

Dujszebajew od lutego jest selekcjonerem reprezentacji Francji.

Urodził się w 1968 r w ZSRR, w kirgiskim Biszkeku (wówczas Frunze). Reprezentował kolejno: ZSRR, Wspólnotę Niepodległych Państw, Rosję i Hiszpanię (od 1995 r. posiada obywatelstwo hiszpańskie). Jest poliglotą, biegle mówi w języku kirgiskim, rosyjskim, hiszpańskim, niemieckim, angielskim, węgierskim oraz polskim.