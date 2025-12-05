W Lęborku (Pomorskie) 58-letnia pasażerka wypadła z jadącego samochodu dostawczego. Kobieta nie miała zapiętych pasów bezpieczeństwa, a drzwi auta otworzyły się na zakręcie. Z obrażeniami trafiła do szpitala. Policja ukarała kierowcę wysokim mandatem i zatrzymała dowód rejestracyjny pojazdu.

Do groźnego zdarzenia doszło w czwartek wczesnym popołudniem na ulicy Żeromskiego w Lęborku (Pomorskie).

Policjanci zostali wezwani po zgłoszeniu, że z jadącego samochodu wypadła kobieta. Jak ustalili funkcjonariusze, 58-letnia pasażerka podróżowała z mężem dostawczym volkswagenem i nie korzystała z pasów bezpieczeństwa.

Na zakręcie drzwi od strony pasażerki otworzyły się, a kobieta spadła na jezdnię, doznając urazu pleców.



Uszkodzone pasy i konsekwencje dla kierowcy

Policja ustaliła, że klamra od pasów bezpieczeństwa w samochodzie była uszkodzona, co uniemożliwiało ich zapięcie. Kobieta z podejrzeniem urazu kręgosłupa została przewieziona do szpitala.

Kierowca otrzymał mandat w wysokości 1500 zł oraz 10 punktów karnych za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym i zły stan techniczny pojazdu. Mundurowi zatrzymali także dowód rejestracyjny volkswagena

Pasy bezpieczeństwa ratują życie

Policja przypomina, że prawidłowo zapięte pasy bezpieczeństwa mogą uchronić przed poważnymi obrażeniami, a nawet śmiercią.

„Pamiętajmy, że prawidłowe korzystanie z pasów bezpieczeństwa może nas uchronić przed utratą zdrowia, a nawet życia w razie wypadku czy niegroźnej z pozoru kolizji” – podkreślają funkcjonariusze.

W chwili zderzenia z przeszkodą z prędkością 50 km/h siła działająca na ciało może być ogromna, a jedyną ochroną są sprawne i zapięte pasy.

Pasy bezpieczeństwa powinny być zapinane zawsze, niezależnie od długości trasy czy miejsca w samochodzie.