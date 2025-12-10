Przekroczył samochodem dozwoloną prędkość o prawie 90 kilometrów na godzinę, nie zatrzymał się do kontroli, więc policjanci ruszyli za nim w pościg. Koło Ostrowca Świętokrzyskiego funkcjonariusze zatrzymali 13-letniego kierowcę.

13-latek pędził samochodem ponad 130 km/h w terenie zabudowanym / Świętokrzyska policja / Shutterstock

Jak informuje reporter RMF FM Krzysztof Zasada, w okolicach Kunowa w Świętokrzyskiem policjanci zauważyli samochód, który wyprzedzał inne pojazdy tuż przed przejściem dla pieszych.

Później w Rutce to samo auto wyprzedzało ze znaczną prędkością na skrzyżowaniu.

Policjanci ruszyli za nim w pościg i zmierzyli prędkość wideoradarem - urządzenie wskazało 138 km/h w terenie zabudowanym.

Policjanci od razu postanowili zatrzymać pirata drogowego (...) po przejechaniu około dwóch kilometrów funkcjonariusze dogonili uciekiniera. Ku ich zaskoczeniu okazało się, że za kółkiem siedział 13-letni mieszkaniec gminy Kunów - poinformowała Ewelina Wrzesień z ostrowieckiej policji.

Nastolatek tłumaczył policjantom, że samochód należy do jego matki, a pojazd wziął bez jej wiedzy, a także bez wiedzy dziadków, pod których opieką się znajdował.

13-latek odpowie teraz przed sądem rodzinnym.

13-latek pędził swoim autem ponad 130 km/h w terenie zabudowanym KPP Ostrowiec Świętokrzyski / Policja



