Blaise Metreweli, nowa szefowa brytyjskiego wywiadu zagranicznego MI6, ostrzega przed rosnącym zagrożeniem ze strony Rosji i apeluje o gotowość do działania w świecie, gdzie granice konfliktów stają się coraz mniej wyraźne.

Blaise Metreweli / KIRSTY WIGGLESWORTH/AFP / East News

Nowa szefowa MI6, Blaise Metreweli, ostrzega przed globalnym zagrożeniem ze strony Rosji i podkreśla, że "linia frontu jest wszędzie".

Wielka Brytania zamierza kontynuować presję na Rosję i wspierać Ukrainę w obliczu agresywnych działań Kremla.

Metreweli wskazuje na kluczową rolę nowoczesnych technologii w pracy wywiadu i apeluje o ich mądre wykorzystanie dla bezpieczeństwa kraju.

Zajrzyj na stronę główną RMF24.pl - znajdziesz tam więcej ważnych informacji z Polski i ze świata!

W swoim pierwszym publicznym wystąpieniu od objęcia stanowiska Blaise Metreweli podkreśliła, że Wielka Brytania wkracza w "erę niepewności". Zauważyła, że zmieniające się reguły prowadzenia konfliktów, szczególnie po rosyjskiej inwazji na Ukrainę, wymagają od służb wywiadowczych nowego podejścia i nieustannej czujności.

Szefowa MI6 określiła Rosję jako państwo "agresywne, ekspansjonistyczne i rewizjonistyczne". Jej zdaniem, działania Moskwy oraz innych wrogich krajów sprawiły, że "linia frontu jest wszędzie".

Podkreśliła, że "eksport chaosu" to nie przypadek, lecz stały element rosyjskiej polityki zagranicznej. Powinniśmy być gotowi na to, że tak będzie do momentu, aż (Władimir) Putin będzie zmuszony zmienić swoje podejście - zaznaczyła.

Metreweli zapewniła, że Wielka Brytania nie zamierza rezygnować z presji wywieranej na Rosję w imieniu Ukrainy. Putin nie powinien mieć wątpliwości, że (...) presja, którą wywieramy w imieniu Ukrainy, będzie kontynuowana - powiedziała.

Technologia kluczem do bezpieczeństwa

Szefowa MI6 zwróciła uwagę na konieczność nadążania za rozwojem technologicznym. Znajomość technologii musi przenikać wszystko, co robimy. Nie tylko w naszych laboratoriach, ale także w terenie, w naszym rzemiośle, a co ważniejsze, w mentalności każdego oficera - podkreśliła.

Musimy czuć się równie swobodnie z liniami kodu, jak z ludzkimi źródłami, równie biegle w Pythonie (język programowania - przyp. red.), jak w wielu innych językach - podkreśliła.

W jej opinii kluczowym wyzwaniem XXI wieku jest nie tylko posiadanie zaawansowanych technologii, ale także umiejętność ich mądrego wykorzystania. Od tego zależy nasze bezpieczeństwo, dobrobyt i człowieczeństwo - dodała.

Historyczna nominacja

Blaise Metreweli jest pierwszą kobietą na stanowisku szefa brytyjskiego wywiadu zagranicznego MI6, który powstał w 1909 roku. Stanowisko objęła 1 października, zastępując Richarda Moore’a.