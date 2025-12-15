GDDKiA przypomniała, że tunel i droga ekspresowa to miejsca, gdzie obowiązują szczególne zasady bezpieczeństwa. Zawracanie lub jazda pod prąd to ogromne ryzyko dla wszystkich użytkowników drogi. To nie tylko łamanie prawa, lecz sprowadzanie na siebie i innych śmiertelnego niebezpieczeństwa.

"Tunel drogowy to nie escape room! Zawracanie przed tunelem nie otworzy tajnych drzwi. Takie zachowanie to śmiertelne ryzyko. Droga ekspresowa to nie miejsce na eksperymenty" - napisała GDDKiA Katowice na platformie X.

"Nie zatrzymuj się bez powodu, nie zawracaj, nie jedź pod prąd. Szanuj życie - swoje i innych!" - zaapelowali drogowcy.