Na drodze ekspresowej S1, tuż przed tunelem TD2 w okolicach Węgierskiej Górki (woj. śląskie), doszło w poniedziałek do bardzo niebezpiecznego incydentu. Kierowca zatrzymał samochód, zawrócił i rozpoczął jazdę pod prąd, stwarzając poważne zagrożenie dla siebie i innych uczestników ruchu. Drogowcy apelują - "tunel drogowy to nie escape room".
Zdarzenie miało miejsce w poniedziałek rano na odcinku drogi S1 w kierunku Żywca (woj. śląskie). Na wysokości miejscowości Węgierska Górka - tuż przed tunelem TD2 - kierowca, zamiast kontynuować jazdę zgodnie z przepisami, zatrzymał się bez wyraźnego powodu, zawrócił i zaczął jechać w przeciwnym kierunku.
Na nagraniu opublikowanym przez katowicki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad widać, jak poruszający się pod prąd samochód mijają kierowcy jadący zgodnie z przepisami.