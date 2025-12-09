Szpitale podległe samorządowi województwa świętokrzyskiego wykonały świadczenia medyczne warte około 70 mln zł, które dotąd nie zostały sfinansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W efekcie placówki ograniczają przyjęcia i przesuwają zabiegi, a ich zadłużenie wobec dostawców rośnie.

Świętokrzyskie: Szpitale czekają na 70 mln zł refundacji z NFZ – ograniczenia zabiegów i narastające długi (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Szpitale w woj. świętokrzyskim czekają na refundację ok. 70 mln zł za wykonane świadczenia, co prowadzi do ograniczeń w przyjęciach i przesuwania zabiegów.

Największe zadłużenie dotyczy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach i Świętokrzyskiego Centrum Onkologii.

Nowelizacja ustawy o Funduszu Medycznym ma przekazać NFZ dodatkowe środki, co może częściowo złagodzić kryzys finansowy placówek.

W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach wstrzymano planowe zabiegi do końca 2025 roku. Ograniczenia dotyczą 11 z 75 oddziałów i objęły blisko 300 pacjentów. Zaległości finansowe ze strony NFZ sięgają tu 23 mln zł.

Dyrektor szpitala Marcin Martyniak podkreśla, że decyzja o wstrzymaniu zabiegów była poprzedzona analizą sytuacji finansowej i próbami utrzymania płynności. Zapewnia, że szpital wznowi normalne przyjęcia, jeśli otrzyma środki z nowelizacji ustawy o Funduszu Medycznym, która przewiduje przekazanie NFZ dodatkowych 3,6 mld zł.

Świętokrzyskie Centrum Onkologii: 47 mln zł nadwykonań

W Świętokrzyskim Centrum Onkologii nadwykonania wynoszą 47 mln zł, z czego 27 mln zł to brak płatności za leki do chemioterapii. Mimo zadłużenia wobec dostawców pacjenci są nadal przyjmowani - poinformowała zastępca dyrektora Małgorzata Kiebzak. Szpital zapłacił już kontrahentom ponad milion złotych odsetek za nieterminowe płatności za leki.

Problemy w innych placówkach

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Czerwonej Górze nie otrzymał 20 mln zł, co skutkuje ograniczeniem zabiegów endoprotezoplastyki. Zabiegi dla 78 pacjentów przesunięto na kolejny rok, a terminy sięgają już marca 2027. To jest dla nas niekomfortowa sytuacja, ponieważ szpital ma zasoby i możliwości leczenia tych pacjentów - powiedział dyrektor lecznicy Youssef Sleiman.

nie otrzymał 20 mln zł, co skutkuje ograniczeniem zabiegów endoprotezoplastyki. Zabiegi dla 78 pacjentów przesunięto na kolejny rok, a terminy sięgają już marca 2027. - powiedział dyrektor lecznicy Youssef Sleiman. Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy ma nadwykonania na ponad 800 tys. zł. Dyrektor Piotr Kiełbowski zwraca uwagę na zbyt niską wycenę świadczeń, szczególnie w psychogeriatrii.

ma nadwykonania na ponad 800 tys. zł. Dyrektor Piotr Kiełbowski zwraca uwagę na zbyt niską wycenę świadczeń, szczególnie w psychogeriatrii. Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze zanotowało nadwykonania na milion złotych. Dyrektor Mariusz Gil podkreśla, że stawka za osobodzień (281 zł) nie pokrywa realnych kosztów leczenia. W tym koszcie musimy pokryć opiekę lekarską, opiekę pielęgniarską, diagnostykę, badania, cały pobyt pacjenta i nie mniej niż pięć procedur zabiegowych dziennie - wskazał Gil.

Nowelizacja ustawy i perspektywy finansowania

W piątek prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy o Funduszu Medycznym. Regulacja zakłada zmiany limitu finansowania świadczeń dla dzieci z Funduszu Medycznego w 2025 r., które pozwolą na przekazanie NFZ ok. 3,6 mld zł.

Rzeczniczka świętokrzyskiego NFZ wskazała, że to rozwiązanie może częściowo złagodzić problemy szpitali.

Deficyt NFZ na przyszły rok szacowany jest na 23 mld zł, a plan budżetu państwa na 2026 rok przewiduje przeznaczenie na ochronę zdrowia 247,8 mld zł.