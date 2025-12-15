Czy Konfederacja działa już w trybie wyborczym? Kto jest dziś największym rywalem partii po prawej stronie sceny politycznej: PiS czy Konfederacja Korony Polskiej? Kto komu odbiera wyborców? Co polityk Konfederacji spodziewa się usłyszeć w piątek od prezydenta Ukrainy? Czy transakcyjne podejście w kontaktach z Kijowem rzeczywiście się Polsce opłaca? Między innymi o to Piotr Salak zapyta w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Grzegorza Płaczka, polityka Konfederacji. Zapraszamy!

Grzegorz Płaczek / Marcin Suchmiel / RMF FM

Słuchaj Radia RMF24>>>

Z Grzegorzem Płaczkiem porozmawiamy też o myśliwcach MiG-29 dla Ukrainy i o gwarancjach bezpieczeństwa dla Kijowa. Czy Europa jest ich w stanie samodzielnie udzielić? Czy to dobrze, że w zamian za nie Ukraina może zrezygnować ze starań o członkostwo w NATO? Czy można ufać państwom Zachodu?

Padną też pytania o polskie obywatelstwo i powracający do parlamentu projekt tzw. ustawy łańcuchowej. Głosowanie nad odrzuceniem weta ma zostać przeprowadzone na najbliższym posiedzeniu Sejmu.

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

Słuchaj Radia RMF24>>>