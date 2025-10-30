Pięć osób, w tym dziecko, zostało rannych w dwóch wypadkach, do których w czwartek nad ranem doszło na obwodnicy Suwałk - informuje reporter RMF FM.

Na obwodnicy Suwałk doszło do dwóch groźnych wypadków / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Na obwodnicy Suwałk, na drodze S61 prowadzącej w stronę granicy z Litwą, doszło nad ranem do dwóch poważnych wypadków.

W pierwszym zdarzeniu bus zderzył się z ciężarówką.

Kilkaset metrów dalej, już po wznowieniu ruchu, doszło do kolejnego wypadku - zderzyły się dwie ciężarówki i laweta.

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl .

Na drodze S61, prowadzącej w stronę granicy z Litwą, najpierw bus zderzył się z ciężarówką. Busem podróżowało pięć osób, w tym dziecko. Jedna z pasażerek trafiła do szpitala.

Zaraz po tym, gdy ruch po tym wypadku został wznowiony, kilkaset metrów dalej doszło do zderzenia dwóch ciężarówek i lawety. Tam także jedna z osób poszkodowanych tafiła do szpitala.

Jak przekazał RMF FM starszy kapitan Paweł Godlewski ze straży pożarnej w Suwałkach, kierowcy, jadący w stronę granicy z Litwą, muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami.

Utrudnienia na obwodnicy Suwałk mogą potrwać co najmniej dwie godziny.

