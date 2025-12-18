Groźna sytuacja na torach w Białymstoku. Pijany mężczyzna położył się na torach - w tym czasie przejechał nad nim pociąg. Sytuację opisał "Kurier Poranny".

Pociąg przejechał nad pijanym mężczyzną w Białymstoku (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl .

W środę przed godz. 23:00, na torowisku niedaleko ul. Konduktorskiej w Białymstoku, obsługa pociągu zauważyła mężczyznę siedzącego między szynami. Gdy skład się zatrzymał, okazało się, że pociąg przejechał nad nim.

Mężczyzna przeżył i trafił do szpitala. Tam okazało się, że jest kompletnie pijany. Miał w organizmie prawie 2,5 promila.

Cudem uniknął śmierci na torach. Ruch pociągów nie był wstrzymany - poinformowała lokalna policja.