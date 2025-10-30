Rewolucja we włoskich szkołach? Jedna z placówek w Brescii domaga się od rodziców złożenia wniosku o wydanie klasówki oraz opłaty.

Sprawdziany uczniów będą udostępniane za opłatą? / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Decyzja dyrekcji zespołu szkół w Brescii na północy Włoch wywołała falę protestów rodziców.

Rodzice, chcąc zobaczyć klasówki swoich dzieci, muszą złożyć oficjalny wniosek o dostęp do dokumentów.

Za udostępnienie kopii klasówki rodzice muszą zapłacić od 0,25 do 1 euro za stronę.

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl .

Dyskusję i protesty wywołała decyzja dyrekcji zespołu szkół w Brescii na północy Włoch, która w reakcji na prośbę rodziców o udostępnienie im klasówek ich dzieci, wyjaśniła, że są to oficjalne dokumenty.

Zgodnie z decyzją dyrekcji rodzice powinni złożyć wniosek o wydanie klasówki i zapłacić: od 0,25 do 1 euro za stronę.

Lokalna gazeta "Il Giornale di Brescia", a za nią telewizja RAI podała, że zdumienie rodziców wywołała odpowiedź dyrekcji szkoły podstawowej i gimnazjum, która w wydanym okólniku oświadczyła, że jeśli rodzice chcą zobaczyć klasówki swoich dzieci, muszą złożyć oficjalny wniosek o dostęp do akt. Jeśli decyzja będzie pozytywna, będą musieli wnieść opłatę.

W okólniku dyrekcja zaznaczyła: "prace napisane przez uczniów są aktami administracyjnymi i muszą być przechowywane w oryginale w siedzibie placówki szkolnej".

Rodzice dowiedzieli się, że po to, by uzyskać dostęp do poprawionych sprawdzianów, muszą złożyć formalny wniosek w tej sprawie.

Jak dodał dziennik, wywołało to falę protestów rodziców, którzy zarzucili szkole przesadną biurokrację i ograniczenie prawa do obserwowania postępów ich dzieci w nauce.