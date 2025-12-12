"Funkcjonariuszka Służby Więziennej z Białegostoku została zawieszona w czynnościach służbowych, po tym jak została zatrzymana przez policję i jest podejrzewana o napaść na hiszpańskich kibiców niedaleko Ostrowi Mazowieckiej" – poinformowała rzeczniczka SW ppłk Arleta Pęconek. O tym, że mundurowa była wśród zatrzymanych w związku z pobiciem grupy informował wcześniej reporter RMF Piotr Bułakowski.

Grupa około 50 osób zaatakowała dwa autokary z hiszpańskimi kibicami, którzy jechali na mecz do Białegostoku. / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Trwają czynności wyjaśniające. Dziś wobec funkcjonariuszki zostało wszczęte postępowanie dyscyplinarne. Funkcjonariuszka została również zawieszona w czynnościach służbowych - poinformowała ppłk Arleta Pęconek.

Informacja o zatrzymaniu funkcjonariuszki Służby Więziennej wpłynęła do Aresztu Śledczego w Białymstoku w czwartek.

Ma to związek z podejrzeniem udziału w bójce lub pobiciu w miejscowości Podborze niedaleko Ostrowi Mazowieckiej. To tam w nocy ze środy na czwartek grupa około 50 osób zaatakowała dwa autokary z hiszpańskimi kibicami, którzy jechali na mecz do Białegostoku.

Zasadzka na hiszpańskich kibiców

W nocy ze środy na czwartek na trasie S8, pomiędzy Warszawą a Białymstokiem, doszło do brutalnego ataku na grupę kibiców z Hiszpanii. W okolicach Ostrowi Mazowieckiej, tuż przed godziną 1:00, dwa autokary przewożące Hiszpanów zostały zablokowane przez dwa samochody osobowe.