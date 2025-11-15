​Trzy miesiące spędzi w areszcie 48-latek z Białegostoku, podejrzany o postrzelenie policjantów i posiadanie dziecięcej pornografii. Decyzję podjął sąd. Mężczyzna usłyszał zarzuty, grozi mu od kilku do kilkunastu lat więzienia.

48-latkowi z Białegostoku grozi do 10 lat więzienia / Centralne Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, cbzc.policja.gov.pl/ / Policja

Jak informowaliśmy wcześniej , policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w czwartek chcieli zatrzymać mężczyznę za posiadanie i rozpowszechnianie materiałów pornograficznych z udziałem nieletnich.

W pewnym momencie 48-latek wyciągnął karabinek pneumatyczny i zaczął strzelać do funkcjonariuszy. Dwoje z nich zostało rannych w rękę i udo, jednak - mimo obrażeń - obezwładnili napastnika i zatrzymali go.