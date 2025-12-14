Ponad 50 żołnierzy 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej przeszukiwało w sobotę okolice Piotrkowa Trybunalskiego. To reakcja na potwierdzenie obecności wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF) u padłego dzika znalezionego pod koniec listopada w gminie Rozprza. Służby weterynaryjne i leśne, wspierane przez wojsko, prowadzą szeroko zakrojone działania, by zapobiec rozprzestrzenianiu się groźnej choroby.

Padłego dzika znaleziono pod koniec ub. miesiąca w gminie Rozprza (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Od poniedziałku w pięciu gminach powiatu piotrkowskiego obowiązuje rozporządzenie powiatowego lekarza weterynarii wprowadzające restrykcje, m.in. zakaz targów, wystaw, polowań i wwożenia tusz dzików.

Powiat piotrkowski to jeden z największych regionów hodowli trzody w Polsce - w promieniu 5 km od miejsca znalezienia dzika działa 58 gospodarstw z ponad 7 tys. świń, w całym powiecie jest ich ok. 450 tys.

Akcja poszukiwawcza potrwa do 21 grudnia, a w wyznaczonych dniach teren będzie przeszukiwać blisko 100 osób.

Rozporządzenie dla pięciu gmin

Akcja rozpoczęła się w sobotę wczesnym rankiem. Terytorialsi sprawdzali wyznaczone tereny leśne i polne. Każde podejrzane znalezisko jest zabezpieczane zgodnie z procedurami bioasekuracji i natychmiast zgłaszane odpowiednim służbom.

Od poniedziałku na terenie pięciu gmin powiatu piotrkowskiego - Sulejów, Rozprza, Łęki Szlacheckie, Wola Krzysztoporska oraz Piotrków Trybunalski - obowiązuje rozporządzenie powiatowego lekarza weterynarii. Wprowadza ono szereg restrykcji, m.in. zakaz organizowania targów i wystaw ze świniami, prowadzenia polowań oraz wwożenia tusz dzików i produktów pochodzenia zwierzęcego na teren gospodarstw. Właściciele trzody chlewnej muszą prowadzić aktualny spis zwierząt, zabezpieczać pasze i stosować skuteczne środki dezynfekcyjne. Granice strefy zakażenia mają być oznaczone specjalnymi tablicami ostrzegawczymi.

Jeden z największych regionów hodowli trzody w Polsce

Powiat piotrkowski to jeden z największych regionów hodowli trzody w kraju - w samym tylko promieniu 5 kilometrów od miejsca znalezienia zakażonego dzika działa 58 gospodarstw, w których utrzymuje się ponad 7 tysięcy świń. W całym powiecie jest ich około 450 tysięcy.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapowiada, że akcja poszukiwawcza potrwa do 21 grudnia. W wyznaczonych dniach - 13, 17 i 20 grudnia - teren będzie przeszukiwać blisko 100 osób. W strefie zakażenia obowiązuje zakaz odstrzału dzików, natomiast w dziewięciu obwodach powiatu odstrzał został zwiększony o 450 sztuk.

Służby nadal wyjaśniają okoliczności porzucenia w lesie oskórowanego i wypatroszonego dzika, u którego wykryto ASF. Sprawą zajmuje się Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, policja i prokuratura.

Czym jest ASF?

Afrykański pomór świń to groźna, zakaźna choroba wirusowa atakująca świnie domowe i dziki. Dla ludzi nie stanowi zagrożenia, jednak jej pojawienie się niesie poważne konsekwencje ekonomiczne dla rolników i całego sektora hodowlanego. Służby apelują, by w przypadku znalezienia padłego dzika nie dotykać zwierzęcia, lecz natychmiast poinformować odpowiednie instytucje - urząd gminy, nadleśnictwo lub inspekcję weterynaryjną.