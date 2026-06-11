Kolcolist zachodni to roślina, która w polskich ogrodach i na działkach może stać się poważnym problemem - nie tylko dla środowiska, ale także dla właścicieli nieruchomości. Ten inwazyjny gatunek został objęty ścisłymi restrykcjami, a za jego uprawę lub przetrzymywanie grożą wysokie kary finansowe i nawet kara więzienia - przypomina serwis kobieta.wp.pl. Sprawdź, dlaczego kolcolist zachodni jest tak niebezpieczny i co zrobić, jeśli pojawi się na Twojej posesji.

Kolcolist zachodni - Ulex europaeus / Shutterstock

Kolcolist zachodni to inwazyjna roślina objęta zakazem uprawy i przetrzymywania w Polsce.

Roślina szybko rozprzestrzenia się, wypierając rodzime gatunki i zaburzając ekosystem.

Kolcolist zwiększa ryzyko pożarów ze względu na wysoką zawartość olejków eterycznych.

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Kolcolist zachodni, choć pochodzi z Europy Zachodniej, w polskich warunkach okazał się wyjątkowo ekspansywny. Roślina błyskawicznie zajmuje nowe tereny - od nieużytków i łąk, przez pobocza dróg, aż po prywatne ogrody i działki. Tworzy gęste zarośla, które niemal całkowicie eliminują rodzime gatunki roślin, prowadząc do zubożenia lokalnej flory.

Kolcolist zachodni - niebezpieczny przybysz z Europy Zachodniej

Obecność kolcolistu zachodniego to nie tylko problem konkurencji o miejsce. Roślina ta wpływa negatywnie na właściwości gleby, utrudniając rozwój innych gatunków i zaburzając naturalną równowagę ekosystemów. W efekcie może dojść do poważnego ograniczenia bioróżnorodności.

Dodatkowo, kolcolist zachodni zawiera duże ilości olejków eterycznych, które sprawiają, że roślina jest wyjątkowo łatwopalna. W okresach suszy skupiska kolcolistu mogą przyczyniać się do szybkiego rozprzestrzeniania się pożarów, stanowiąc realne zagrożenie dla środowiska i ludzi.

Surowe przepisy i dotkliwe kary

Ze względu na skalę zagrożenia, kolcolist zachodni został objęty ścisłymi restrykcjami prawnymi. Przetrzymywanie, rozmnażanie czy celowa uprawa tej rośliny bez odpowiednich zezwoleń jest w Polsce zakazane. Właściciele nieruchomości, którzy zignorują te przepisy, muszą liczyć się z bardzo poważnymi konsekwencjami.

Przepisy przewidują możliwość nałożenia kar administracyjnych, których wysokość może sięgać nawet miliona złotych. To jednak nie wszystko - za świadome łamanie zakazu grozi także odpowiedzialność karna. Sąd może orzec karę pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat.

Jak postępować w przypadku wykrycia kolcolistu?

Specjaliści apelują, by nie lekceważyć obecności kolcolistu zachodniego na swojej działce. W przypadku zauważenia tej rośliny należy jak najszybciej podjąć działania zmierzające do jej usunięcia. Ważne jest także regularne monitorowanie terenu w kolejnych sezonach, ponieważ kolcolist ma zdolność do odrastania nawet po usunięciu.