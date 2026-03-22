W podlaskiej miejscowości Krawszczyzn pociąg Intercity "Żubr" relacji Białystok Warszawa uderzył w przechodzące przez torowisko żubry. Pasażerom pociągu nic się nie stało, ale trzy zwierzęta nie przeżyły.
Pociąg osobowy zderzył się z trzema żubrami. Trzy żubry są martwe. Brak osób poszkodowanych - przekazał RMF FM kapitan Daniem Bagrowski ze straży pożarnej w Hajnówce.
Jak podała podlaska policja, pociągiem podróżowało ok. 50 osób.
Na miejscu wypadku działają służby.
Trasa kolejowa Warszawa - Białystok jest w tym miejscu zablokowana.
Wprowadzona została zastępcza komunikacja przez przewoźnika POLREGIO na odcinku Hajnówka - Czeremcha.
Z informacji przekazanych przez policję po godz. 9 wynika, że ruch ma zostać niebawem wznowiony.
