Policja wyjaśnia okoliczności nocnego wypadku w Krakowie. Jedna osoba spłonęła w samochodzie, który uderzył w drzewo.
Kapitan Hubert Ciepły, rzecznik Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, przekazał, że wypadek miał miejsce ok. godz. 2 w nocy na ul. ks. Józefa w Krakowie.
Samochód osobowy uderzył w drzewo i zapalił się. Po ugaszeniu pożaru przez strażaków wewnątrz auta odnaleziono zwęglone ciało - relacjonował strażak.
Na miejscu wypadku pracowało ok. 20 strażaków.
Policja bada przyczyny i okoliczności wypadku.
