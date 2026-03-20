Policja wyjaśnia okoliczności nocnego wypadku w Krakowie. Jedna osoba spłonęła w samochodzie, który uderzył w drzewo.

Kapitan Hubert Ciepły, rzecznik Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, przekazał, że wypadek miał miejsce ok. godz. 2 w nocy na ul. ks. Józefa w Krakowie. 

Samochód osobowy uderzył w drzewo i zapalił się. Po ugaszeniu pożaru przez strażaków wewnątrz auta odnaleziono zwęglone ciało - relacjonował strażak. 

Na miejscu wypadku pracowało ok. 20 strażaków.

Policja bada przyczyny i okoliczności wypadku. 

