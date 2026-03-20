Policja wyjaśnia okoliczności nocnego wypadku w Krakowie. Jedna osoba spłonęła w samochodzie, który uderzył w drzewo.

Zdj. ilustracyjne / Darek Delmanowicz / PAP Więcej informacji z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej rmf24.pl Kapitan Hubert Ciepły, rzecznik Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, przekazał, że wypadek miał miejsce ok. godz. 2 w nocy na ul. ks. Józefa w Krakowie. Samochód osobowy uderzył w drzewo i zapalił się. Po ugaszeniu pożaru przez strażaków wewnątrz auta odnaleziono zwęglone ciało - relacjonował strażak. Na miejscu wypadku pracowało ok. 20 strażaków. Policja bada przyczyny i okoliczności wypadku.

Gorąca Linia RMF FM jest do Waszej dyspozycji! Przez całą dobę czekamy na informacje od Was, zdjęcia i filmy.



Możecie dzwonić, wysyłać SMS-y lub MMS-y na numer 600 700 800, pisać na adres mailowy fakty@rmf.fm albo skorzystać z formularza WWW.