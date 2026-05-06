Zakończono poszukiwania w okolicach Piwnicznej-Zdroju w Małopolsce - informuje reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Kobieta z dwojgiem dzieci została odnaleziona kilometr od domu. Nikomu nic się nie stało.

Kobieta z dwojgiem dzieci zaginęła w środę w okolicach Piwnicznej-Zdroju w Małopolsce; w akcję poszukiwawczą zaangażowano duże siły (zdjęcie ilustracyjne) / Adam Warżawa / PAP

Więcej lokalnych informacji znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

W środowe popołudnie w okolicach Piwnicznej-Zdroju (pow. nowosądecki, woj. małopolskie) prowadzono poszukiwania 30-letniej kobiety z dwojgiem małych dzieci. Ostatni raz widziano ich koło południa, gdy szli w kierunku masywu leśnego.

W poszukiwania zaangażowani byli nie tylko policjanci, ale też ratownicy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i strażacy.

Akcję poszukiwawczą prowadzono w bardzo trudnym, górzystym i zalesionym terenie, dlatego służby wykorzystywały m.in. psy tropiące oraz quady. Mało tego - teren przeczesywany był z powietrza przy pomocy dronów.

Finalnie cała trójka została odnaleziona kilometr od domu. Wszyscy są cali i zdrowi.

Na wszelki wypadek do chłopców w wieku roku i trzech lat wezwano karetkę pogotowia, by ich przebadać.