Pogrzeb Andrzeja Olechowskiego odbył się na warszawskim Wilanowie. Uroczystości rozpoczęła msza święta w kościele św. Anny. Doktora ekonomii, polityka, dyplomatę, jednego z "trzech tenorów" - założycieli Platformy Obywatelskiej, pożegnali m.in. premier Donald Tusk, marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, były prezydent Bronisław Komorowski czy najbliższy przyjaciel, dziennikarz Wojciech Mann.

Pogrzeb Andrzeja Olechowskiego, 06.05.2026 / Anita Walczewska/East News / East News

Najnowsze informacje z Polski i ze świata znajdziesz na RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

Pogrzeb Andrzeja Olechowskiego

Andrzej Olechowski zmarł 25 kwietnia w wieku 78 lat. O jego śmierci w mediach społecznościowych poinformował najbliższy przyjaciel, Wojciech Mann. Pogrzeb ekonomisty i polityka odbył się dziś na warszawskim Wilanowie. Msza pogrzebowa odprawiona została w kościele św. Anny w Wilanowie o godzinie 14. Rodzina prosiła, aby zamiast kwiatów, wesprzeć finansowo Fundację Kapucyńską. Andrzej Olechowski spoczął Cmentarzu Wilanowskim w Warszawie.

Na uroczystościach pogrzebowych obecny był m.in. premier Donald Tusk, marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, były prezydent Bronisław Komorowski, minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, senator Grzegorz Schetyna, a także wielu innych polityków - nie tylko Koalicji Obywatelskiej - dawniej Platformy Obywatelskiej, którą Andrzej Olechowski współtworzył wraz z Donaldem Tuskiem oraz Maciejem Płażyńskim.

/ Anita Walczewska/East News

/ Anita Walczewska/East News

Ojciec był przekonanym patriotą, Europejczykiem (...). To, co kiedyś zaczął, od wprowadzania rock'n'rolla pod strzechy wspólnie z Wojtkiem Mannem, kontynuował w wolnej Polsce niestrudzoną pracą na rzecz włączenia naszego kraju w struktury instytucjonalne Zachodu - powiedział podczas nabożeństwa żałobnego Marcin Olechowski, syn zmarłego.

/ Anita Walczewska/East News / East News

/ Anita Walczewska/East News / East News

Andrzej Olechowski urodził się 9 września 1947 roku w Krakowie. W 1992 roku był ministrem finansów w rządzie Jana Olszewskiego, a w latach 1993-1995 ministrem spraw zagranicznych w rządzie Waldemara Pawlaka. W 2000 oraz 2010 roku kandydował na urząd prezydenta RP.

Zasiadał we władzach instytucji społecznych, takich jak Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji, Instytut Studiów Wschodnich, Klub Wschodni, Fundacja im. Stefana Batorego, Instytut Spraw Publicznych czy Komisja Trójstronna. Wykładał m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie oraz Collegium Civitas. Został wyróżniony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2000 roku został laureatem Nagrody Kisiela.