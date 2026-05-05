Pożar domu w miejscowości Sucha Rzeczka (woj. podlaskie). Z pomocą jako pierwszy ruszył funkcjonariusz straży granicznej przebywający na urlopie, ewakuując z płonącego budynku 10-letniego chłopca.

Pożar domu w Suchej Rzeczce. Strażnik graniczny uratował 10-letniego chłopca / Podlaski Oddział Straży Granicznej /

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

O sytuacji, która zdarzyła się w ubiegły weekend, napisała w swoich mediach społecznościowych straż graniczna.

Funkcjonariusz z placówki w Bobrownikach, będąc na urlopie w okolicach Suchej Rzeczki, zauważył pożar domu.

Mężczyzna dotarł na miejsce jako pierwszy. Przez okno ewakuował z płonącego budynku 10-letniego chłopca i psa. Jak podkreślają strażnicy w komunikacie, dziecko było zdezorientowane i wystraszone, i nie było w stanie samodzielnie się wydostać.

Do czasu przyjazdu służb funkcjonariusz gasił ogień i zabezpieczał teren, uniemożliwiając rozprzestrzenienie się żywiołu. Było to szczególnie istotne m.in. ze względu na fakt, że w pobliżu zabudowań znajduje się Puszcza Augustowska.

"Dzięki jego szybkiej reakcji nikt nie ucierpiał" - pisze straż graniczna.

To jednak niejedyna tego typu sprawa. Jak czytamy w komunikacie, w miniony weekend strażnicy graniczni z placówki w Kuźnicy w trakcie służby zauważyli pożar nieużytków. O wszystkim poinformowali strażaków. Ogień objął znaczny obszar łąk, ale dzięki sprawnej akcji sytuację udało się opanować.