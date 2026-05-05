Do Sejmu trafił wniosek Europejskiej Prokurator Generalnej Laury Kovesi o uchylenie immunitetu jednemu z posłów. Ma to związek ze śledztwem związanym z modernizacją infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Śledztwo - jak wynika z informacji Prokuratury Europejskiej (EPPO) - dotyczy podejrzeń o korupcję czynną i bierną w związku z działalnością podmiotu odpowiedzialnego za modernizację infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Inwestycja jest finansowana przez UE kwotą 1,9 mld złotych na lata 2007-2027.

EPPO nie ujawnia, o którego posła chodzi.

EPPO jest prokuraturą Unii Europejskiej. Odpowiada za prowadzenie dochodzeń, ściganie i kierowanie do sądu spraw dotyczących przestępstw przeciwko interesom finansowym UE.