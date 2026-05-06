Czy doniesienia o budowie stowarzyszenia Przemysława Czarnka to medialne spekulacje, czy może gromadzenie zasobów przed walką o sukcesję w partii? Czy Mateusz Morawiecki ma jeszcze swoje miejsce w partii, a może ma, ale jedynie do przyszłorocznych wyborów parlamentarnych? Czy rozmowa o nowej konstytucji jest w tej chwili w ogóle potrzebna? Jakie są szanse na to, by referendum konstytucyjne mogło się odbyć razem z przyszłorocznymi wyborami? Między innymi o tym Tomasz Terlikowski porozmawia w Porannej rozmowie w RMF FM z europosłem Prawa i Sprawiedliwości, Adamem Bielanem.

Adam Bielan / Marcin Suchmiel / RMF FM

W programie pojawi także wątek prezydenckiej ustawy o kryptowalutach. Zapytamy, czy rząd będzie chciał procedować prezydencką propozycję ustawy, czy należy spodziewać się, że rząd ten projekt odrzuci.

Zapytamy również o to, czy decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu o dopuszczeniu nowych sędziów TK do pracy kończy trwający spór ustrojowy. Poruszymy też temat liczącej już ponad 600 osób prezydenckiej Rady Konstytucyjnej - czy ma szansę na realne działanie?

Nie zabraknie pytań o szanse na zwiększenie kontyngentu wojsk USA w Polsce oraz o umowę rządu z Komisją Europejską w sprawie programu SAFE.

