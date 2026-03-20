Policja w Gdańsku prowadzi postępowanie w sprawie poważnego wypadku, do którego doszło 11 lutego 2026 roku na ul. Stryjewskiego. W wyniku zdarzenia jedna z pasażerek autobusu miejskiego doznała ciężkich obrażeń, które doprowadziły do amputacji kończyny. Funkcjonariusze proszą wszystkich, którzy byli świadkami tego tragicznego incydentu, o pilny kontakt.

Do wypadku doszło w środę, 11 lutego 2026 roku, około godziny 9:00 na wysokości przystanku autobusowego "Stogi" w Gdańsku.

Jak wynika z ustaleń policji, kierujący autobusem miejskim marki MAN, ruszając z przystanku w kierunku zajezdni tramwajowej przy ul. Nowotnej, najechał kołem tylnej osi na wysiadającą z pojazdu pasażerkę.

W wyniku tego zdarzenia kobieta doznała poważnych obrażeń, które skutkowały późniejszą amputacją kończyny.

Policja poszukuje świadków

Funkcjonariusze prowadzący sprawę podkreślają, jak ważne są zeznania osób, które widziały przebieg tego dramatycznego wypadku.

"Bezpośredni świadkowie, osoby, które dokładnie widziały przebieg zdarzenia drogowego, proszone są o pilny kontakt z Wydziałem ds. Przestępstw w Ruchu Drogowym i Wykroczeń Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku, ul. Kartuska 245b, tel. 47 741 66 80" - apelują przedstawiciele policji.

Policja przypomina jednocześnie, że nawet drobne szczegóły mogą okazać się kluczowe dla wyjaśnienia okoliczności wypadku.

Osoby, które były w pobliżu przystanku "Stogi" w dniu 11 lutego 2026 roku około godziny 9:00 i mogły widzieć zdarzenie, proszone są o niezwłoczny kontakt z funkcjonariuszami.

