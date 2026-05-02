Kraina Otwartych Okiennic to jedno z najbardziej niezwykłych i wciąż nieodkrytych miejsc na mapie Podlasia. Drewniane chaty z misternie zdobionymi okiennicami, kolorowe cerkwie i wsie, w których czas płynie wolniej - to tylko niektóre z powodów, dla których warto odwiedzić Soce, Trześciankę, Puchły i okoliczne miejscowości. Poznaj region, gdzie historia, tradycja i natura tworzą niepowtarzalny klimat.

Trześćianka / Shutterstock

Kraina Otwartych Okiennic to unikatowy region Podlasia, obejmujący wsie Soce, Trześcianka, Puchły oraz okoliczne miejscowości, słynący z drewnianej architektury i bogatej tradycji.

Wizyta w tej części Polski to okazja do podziwiania kolorowych cerkwi, zabytkowych chat, poznania lokalnej kultury i odpoczynku z dala od tłumów turystów.

Region najlepiej zwiedzać rowerem lub pieszo, ciesząc się spokojem, malowniczymi krajobrazami i autentycznym klimatem podlaskiej wsi.

Więcej najciekawszych informacji na stronie głównej RMF24.pl .

Kraina Otwartych Okiennic ma wyjątkowy urok. Zapomnij o tłumach, odkryj sielskie wsie Podlasia

Podlasie to region, który coraz częściej pojawia się na turystycznej mapie Polski, jednak wciąż skrywa miejsca nieznane szerokiemu gronu podróżników. Jednym z takich zakątków jest Kraina Otwartych Okiennic - niezwykły obszar, gdzie tradycja, historia i natura splatają się w harmonijną całość. To tutaj, w niewielkich wsiach Soce, Trześcianka, Puchły i okolicach, odkryjesz prawdziwe piękno podlaskiej prowincji.

Tradycja zamknięta w drewnie

Kraina Otwartych Okiennic to nie tylko nazwa, ale i filozofia życia mieszkańców tych terenów. Region ten powstał z inicjatywy trzech wsi - Soce, Trześcianka i Puchły, które postanowiły wspólnie promować swoją unikalną kulturę i architekturę. Charakterystyczne dla tego miejsca są drewniane domy ozdobione bogatą snycerką - misterne zdobienia wokół okien, na narożnikach ścian i pod dachami przyciągają wzrok i nadają wsiom wyjątkowego uroku. To właśnie od tych otwartych, zdobionych okiennic wzięła się nazwa regionu.

Spacerując po tych wsiach, można poczuć się jak w skansenie - jednak tutaj życie toczy się swoim rytmem, a mieszkańcy pielęgnują dawne zwyczaje. Wciąż słychać tu lokalną gwarę z silnymi wschodniosłowiańskimi naleciałościami, a dominującą religią jest prawosławie. Wschodnie wpływy widoczne są nie tylko w języku, ale i w architekturze oraz codziennych obyczajach.

Soce, Trześcianka, Puchły - serce Krainy Otwartych Okiennic

Najbardziej znaną i największą z trzech wiosek jest Trześcianka. Jej układ urbanistyczny, wytyczony jeszcze za czasów królowej Bony, do dziś zachwyca historyków i architektów. Wąskie, podłużne działki, na których stoją domy zwrócone krótszą stroną do ulicy, są objęte ochroną konserwatorską. Nad miejscowością góruje zielona cerkiew św. Michała Archanioła z końca XIX wieku, a w pobliżu znajduje się pomnik upamiętniający bieżeństwo - dramatyczną wędrówkę mieszkańców tych ziem podczas I wojny światowej.

Soce to wieś o nieco bardziej kameralnym charakterze, położona wzdłuż dwóch równoległych ulic. Tutaj czas płynie jeszcze wolniej, a spotkani mieszkańcy chętnie dzielą się opowieściami o dawnych czasach. Na wjeździe do wsi stoją krzyże, które - według lokalnych legend - miały ochronić Soce przed zarazą. Spacer po tej miejscowości to prawdziwa podróż w przeszłość.

Puchły przyciągają wzrok piękną, błękitną cerkwią Matki Boskiej Opiekuńczej, która według legendy powstała w miejscu cudownego uzdrowienia. To ważny punkt na mapie prawosławnych pielgrzymek, choć sama wieś poza cerkwią nie oferuje wielu atrakcji.

Więcej niż trzy wsie

Kraina Otwartych Okiennic to nie tylko Soce, Trześcianka i Puchły. W okolicy znajduje się wiele innych, równie urokliwych miejscowości. Warto zwrócić uwagę na wieś Wojszki, która zachwyca bogato zdobioną architekturą i autentycznym klimatem. Przejeżdżając przez te tereny, można natknąć się na liczne drewniane cerkwie, przydrożne krzyże z inskrypcjami w niezrozumiałym języku i malownicze krajobrazy, które zachęcają do zatrzymania się i chwili zadumy.

Najlepiej rowerem lub pieszo

Region ten najlepiej zwiedzać rowerem lub pieszo. Sieć mało uczęszczanych dróg wiejskich i polnych pozwala cieszyć się ciszą i spokojem, z dala od zgiełku i tłumów. Warto jednak pamiętać, że sklepy spożywcze są tu rzadkością - przed wyruszeniem w trasę warto zaopatrzyć się w wodę i prowiant.

Jednym z ciekawszych przystanków na trasie jest Narew - dawne miasto królewskie, w którym można podziwiać zarówno okazałą drewnianą świątynię katolicką, jak i imponującą cerkiew. Warto również odwiedzić prywatne Muzeum Wsi prowadzone przez lokalnego pasjonata, pana Mariana Święcickiego, który z chęcią opowiada o historii regionu i prezentuje swoje bogate zbiory.

Nieopodal znajduje się także skit w Odrynkach - prawosławna pustelnia, która po śmierci ojca Gabriela w 2018 roku pozostaje niezamieszkana, ale wciąż można ją zwiedzać i uczestniczyć w nabożeństwach.

Podlasie to region pełen kontrastów i niezwykłych miejsc. Kraina Otwartych Okiennic to propozycja dla tych, którzy szukają spokoju, autentyczności i kontaktu z naturą. To także doskonały kierunek dla miłośników rowerowych wycieczek oraz osób zainteresowanych historią i kulturą pogranicza. Warto tu zajrzeć, zanim miejsce to odkryją tłumy turystów.