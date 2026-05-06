​Na przejściu granicznym w Grzechotkach polskie służby zatrzymały mężczyznę, który próbował wjechać do Rosji z ponad 40 kg haszyszu o czarnorynkowej wartości ponad 2 milionów złotych - poinformowała Krajowa Administracja Skarbowa w Olsztynie.

Służba Celna - zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Na przejściu granicznym w Grzechotkach polskie służby zatrzymały Polaka próbującego wywieźć do Rosji ponad 40 kg haszyszu.

Haszysz był ukryty w specjalnie przygotowanych skrytkach w aucie, m.in. w zbiorniku paliwa i nadkolu.

Przemyt wykryto dzięki kontroli RTG oraz psu służbowemu Żandarmerii Wojskowej z Elbląga; mężczyźnie grozi od 3 do 20 lat więzienia.

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na stronę główną RMF24.pl.

Służby KAS wykryły przemyt w nocy z 28 na 29 kwietnia na przejściu granicznym w Grzechotkach w województwie warmińsko-mazurskim. Poinformowano o tym dziś.

Próbował wywieźć do Rosji 40 kg haszyszu

Rzeczniczka prasowa warmińsko-mazurskiej Krajowej Administracji Skarbowej st. asp. Marta Rosiak poinformowała, że Polak próbował przemycić narkotyki w skrytkach, które specjalnie w tym celu wykonał w swoim aucie, m.in. w zbiorniku paliwa i nadkolu. Narkotyki podzielił na mniejsze porcje w kształcie sztabek, a każda z nich była zafoliowana przy pomocy zgrzewarki.

Uszkodzony fragment podwozia samochodu z wyrwaną częścią karoserii / Krajowa Administracja Skarbowa / Materiały prasowe

Ich wykrycie było możliwe dzięki wykorzystaniu urządzenia RTG oraz szczegółowej kontroli pojazdu. W przeszukaniu uczestniczył również funkcjonariusz Żandarmerii Wojskowej w Elblągu z psem służbowym przeszkolonym do wykrywania narkotyków - podała st. asp. Marta Rosiak.

Doprecyzowała, że narkotyki ukryte były w aucie osobowym, które jechało w kierunku Federacji Rosyjskiej. Kierowcą pojazdu był obywatel Polski - poinformowała rzeczniczka prasowa KAS.

Polak usłyszał zarzuty. Grozi mu do 20 lat więzienia

Zarzucono mu wywóz znacznych ilości narkotyków za co grozi od 3 do 20 lat pozbawienia wolności. Zajęty towar oraz samochód zostały zabezpieczone jako dowody przestępstwa. Wartość zatrzymanych narkotyków szacowana jest na ponad 2 mln zł - przekazała Rosiak.

Decyzją sądu w Braniewie zatrzymany mężczyzna został aresztowany na 3 miesiące.

Funkcjonariusze KAS w związku z tą sprawą dokonali przeszukań w trzech lokalizacjach na terenie Elbląga. Wskazano, że miejsca te były "powiązane z podejrzanym". Zabezpieczono w nich m.in. sprzęt elektroniczny, pieniądze oraz substancję, która jest badana w laboratorium.

