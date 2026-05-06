W wieku 87 lat zmarł Ted Turner - amerykański przedsiębiorca i magnat medialny, znany przede wszystkim jako założyciel stacji telewizyjnej CNN. Odegrał kluczową rolę w rewolucji medialnej, zmieniając sposób, w jaki ludzie na całym świecie konsumują wiadomości.

Ted Turner na zdjęciu z 2011 roku / Shutterstock

Więcej ważnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

O śmierci Teda Turnera poinformowała w środę stacja telewizyjna CNN, której biznesmen był założycielem.

Firma przedsiębiorcy, Turner Enterprises, podała w oświadczeniu, że zmarł on w niedzielę "w spokoju, otoczony rodziną".

Przyczyna zgonu nie została podana do wiadomości publicznej.

Filantrop i magnat medialny

Ted Turner był amerykańskim przedsiębiorca, filantropem i magnatem medialnym, znanym przede wszystkim jako założyciel stacji telewizyjnej CNN - pierwszej całodobowej telewizji informacyjnej na świecie, uruchomionej w 1980 roku. Odegrał kluczową rolę w rewolucji medialnej, zmieniając sposób, w jaki ludzie na całym świecie konsumują wiadomości.

Urodził się 19 listopada 1938 roku w Cincinnati, w stanie Ohio. Swoją karierę rozpoczął w rodzinnej firmie reklamowej, którą po śmierci ojca rozwinął i przekształcił w imperium medialne. Oprócz CNN, Turner założył także inne kanały telewizyjne, m.in. TNT (Turner Network Television) i Cartoon Network.

Ted Turner znany jest również z działalności filantropijnej. W 1997 roku przekazał miliard dolarów na rzecz ONZ, co było jednym z największych darowizn w historii tej organizacji. Był także właścicielem drużyny baseballowej Atlanta Braves oraz aktywnie działał na rzecz ochrony środowiska, m.in. poprzez fundację Turner Foundation.

Jego życie prywatne i zawodowe często budziło zainteresowanie mediów - był m.in. mężem aktorki Jane Fondy.



