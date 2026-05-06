​Pasażerowie statku wycieczkowego MV Hondius, na którym stwierdzono zakażenie hantawirusem, zostaną odesłani do swoich krajów bez konieczności kwarantanny - poinformowała w środę ministra zdrowia Hiszpanii Monica Garcia. Komunikat dotyczy osób, które nie wykazują objawów. Z kolei trzy osoby z objawami zostały ewakuowane do Holandii - podaje BBC.

Holenderski statek wycieczkowy MV Hondius / ELTON MONTEIRO / PAP

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl. Bądź na bieżąco.

W środę holenderskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych podało, że trzy osoby - 56-letni brytyjski lekarz, 41-letni Holender i 65-letni Niemiec - zostały ewakuowane ze statku po podejrzeniu zakażenia hantawirusem. Na pokładzie jednostki stojącej w pobliżu stolicy Wysp Zielonego Przylądka przebywa blisko 150 osób różnych narodowości.

Szefowa resortu zdrowia Hiszpanii potwierdziła, że statek przybędzie w ciągu trzech dni do mniej ruchliwego portu Granadilla de Abona na Teneryfie, największej z archipelagu Wysp Kanaryjskich. 14 hiszpańskich pasażerów zostanie przetransportowanych samolotem do szpitala wojskowego w Madrycie, gdzie zostaną poddani kwarantannie.

Pozostali pasażerowie, którzy nie są obywatelami Hiszpanii i nie będą wykazywać żadnych objawów, będą repatriowani w ramach europejskiego mechanizmu ochrony ludności, a decyzja w sprawie kwarantanny będzie zależała od władz ich krajów pochodzenia.

Hantawirus na statku. Trzy zakażenia i trzy zgony

W niedzielę Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) poinformowała o ognisku niebezpiecznego dla ludzi hantawirusa na statku wycieczkowym MV Hondius, który przewozi około 150 osób 23 narodowości. Jak dotąd stwierdzono trzy zakażenia i trzy zgony.

Trzy zakażone osoby trafiły do Holandii, a jedna osoba bez objawów, ale mająca kontakt z zakażonymi, zostanie przejęta przez niemieckie służby ratownicze w celu hospitalizacji w Niemczech. Jej narodowość nie jest znana.

W poniedziałek polskie MSZ podało, że wszyscy obywatele Polski, którzy znajdują się na wycieczkowcu, czują się dobrze.

"Zakażenie tym konkretnym wirusem zdarza się ekstremalnie rzadko"

Hantawirusy są niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi; przenoszą się przez kontakt z odchodami, moczem lub śliną gryzoni. Mogą wywoływać ciężkie choroby układu oddechowego.

Na wycieczkowcu MV Hondius wykryto gatunek Andes tego patogenu - podała w środę WHO. Według ekspertów to jedyny gatunek hantawirusa, który może przenosić się z człowieka na człowieka, ale ta droga infekcji jest rzadka.

Nie mamy informacji o żadnych zmianach, które uczyniłyby wykryty na statku gatunek bardziej zakaźnym - powiedziała agencji Reutera Maria Van Kerkhove, dyrektorka WHO ds. zarządzania epidemiami i pandemiami.

To, że hantawirus Andes przenosi się z człowieka na człowieka, wiemy od kilkunastu lat, natomiast zakażenie tym konkretnym wirusem zdarza się ekstremalnie rzadko - dodał prof. Tomasz Dzieciątkowski z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

