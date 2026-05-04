Dramatyczne sceny rozegrały się w niedzielę w kolumbijskim mieście Popayan. Podczas pokazów monster trucków jeden z pojazdów wjechał w publiczność, w wyniku czego zginęły co najmniej dwie osoby, a kilkadziesiąt zostało rannych. Wśród ofiar śmiertelnych jest 10-letnia dziewczynka.
- Więcej ważnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl.
Do tragedii doszło w niedzielę podczas widowiskowych pokazów, które przyciągnęły tłumy mieszkańców Popayan.
W pewnym momencie jeden z ogromnych pojazdów, zamiast zatrzymać się po pokonaniu przeszkód, gwałtownie przyspieszył i wjechał w grupę widzów. Dramatyczne nagrania z tego zdarzenia szybko obiegły media społecznościowe.