Dziecko wśród ofiar śmiertelnych

Jak poinformował kolumbijski dziennik "El Tiempo", powołując się na lokalne władze, jedną z ofiar śmiertelnych jest 10-letnia dziewczynka.

Łącznie w wyniku wypadku zginęły co najmniej dwie osoby, a 38 zostało rannych, w tym kierująca monster truckiem.

Przyczyną mogła być usterka techniczna

Według wstępnych ustaleń służb, przyczyną tragedii mogła być usterka techniczna. Pojazd przyspieszył, nie mógł zahamować. Stan osoby, która nim kierowała, jest stabilny - przekazał komendant miejscowej policji Julian Castaneda.