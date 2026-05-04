Dramatyczne sceny rozegrały się w niedzielę w kolumbijskim mieście Popayan. Podczas pokazów monster trucków jeden z pojazdów wjechał w publiczność, w wyniku czego zginęły co najmniej dwie osoby, a kilkadziesiąt zostało rannych. Wśród ofiar śmiertelnych jest 10-letnia dziewczynka.

Do tragedii doszło w niedzielę podczas widowiskowych pokazów, które przyciągnęły tłumy mieszkańców Popayan.

W pewnym momencie jeden z ogromnych pojazdów, zamiast zatrzymać się po pokonaniu przeszkód, gwałtownie przyspieszył i wjechał w grupę widzów. Dramatyczne nagrania z tego zdarzenia szybko obiegły media społecznościowe.

Dziecko wśród ofiar śmiertelnych

Jak poinformował kolumbijski dziennik "El Tiempo", powołując się na lokalne władze, jedną z ofiar śmiertelnych jest 10-letnia dziewczynka.

Łącznie w wyniku wypadku zginęły co najmniej dwie osoby, a 38 zostało rannych, w tym kierująca monster truckiem.

Przyczyną mogła być usterka techniczna

Według wstępnych ustaleń służb, przyczyną tragedii mogła być usterka technicznaPojazd przyspieszył, nie mógł zahamować. Stan osoby, która nim kierowała, jest stabilny - przekazał komendant miejscowej policji Julian Castaneda.

