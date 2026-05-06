Gościem Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24 będzie wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Leśniakiewicz. Polityka zapytamy o sposoby walki z żywiołem na Lubelszczyźnie, gdzie doszło do ogromnego pożaru lasu.

Wiesław Leśniakiewicz / Paweł Wodzyński / East News

Wiesława Leśniakiewicza zapytamy m.in. o to, jak układa się współpraca między służbami: strażą pożarną, Lasami Państwowymi i administracją rządową. Jakie wnioski wyciągnięto z ostatnich pożarów? Czy Polska ma wystarczające zasoby - sprzętowe i kadrowe - by radzić sobie z takimi zagrożeniami?

Jak państwo chce zapobiegać takim sytuacjom w przyszłości? Czy są planowane nowe inwestycje lub zmiany w prawie?

Na ile zmiany klimatyczne wpływają na skalę zagrożenia i czy rząd uwzględnia to w swoich strategiach? Czy samorządy otrzymały wystarczające wsparcie? Jak wygląda edukacja i informowanie obywateli w zakresie zapobiegania pożarom?

Czy obecne procedury reagowania na pożary są wystarczające, czy wymagają zmian? Jak zapobiec w przyszłości takim sytuacjom?

