Silny wiatr utrudnia akcję gaśniczą w Puszczy Solskiej na południu Lubelszczyzny, gdzie od wczoraj kilkuset strażaków walczy z pożarem lasu – aktualnie ponad 400. O poranku pożar wydawał się względnie opanowany, gdyż ogień rozprzestrzeniał się po ściółce. "Teraz płomienie znów przenoszą się między koronami drzew" – mówi bryg. Rafał Goliszek, zastępca lubelskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. "Odległość od zabudowań jest bezpieczna, ale w przypadku kilku domów mówimy, żeby ze względu na duże zadymienie może przenieść się w inne miejsce" – poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński.

Puszcza Solska w szponach ognia - ogromny pożar w Lubelskiem

Od wczoraj kilkuset strażaków walczy z pożarem lasu w okolicach miejscowości Kozaki w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Ogień objął nawet 300 hektarów lasów, szybko rozprzestrzeniając się na tereny trzech powiatów: biłgorajskiego, zamojskiego i tomaszowskiego.

Na miejscu nadal pracują znaczne siły straży pożarnej. Podczas akcji gaśniczej doszło do tragedii - rozbił się samolot M18 Dromader . W katastrofie zginął doświadczony pilot. Dzisiaj w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się posiedzenie sztabu kryzysowego.



Wszyscy jesteśmy pod ogromnym wrażeniem zaangażowania w tę akcję gaśniczą, wiemy jakie ryzyka jej towarzyszą, ile poświęceń taka sytuacja wymaga od strażaków, wojskowych, policjantów, strażników leśnych, wszystkich zaangażowanych w te działania (...). Łączę się w bólu z bliskimi i rodziną pilota Dromadera - powiedział premier.

Minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska poinformowała podczas posiedzenia sztabu, że "tylko wczoraj mieliśmy 136 pożarów na terenie lasów prywatnych i państwowych". W lasach województwa lubelskiego obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia pożarowego.

Na Lubelszczyźnie największym wyzwaniem jest ciepy wiatr i sucha ściółka

"Ściółka jest bardziej sucha niż kartka papieru. Każda iskra może spowodować pożar" - ostrzegają Lasy Państwowe, w kontekście pożaru na Lubelszczyźnie.

Pożar na Lubelszczyźnie m.in. w powiecie biłgorajskim

Sytuacja jest trudna. Ustawiana jest kolejna linia obrony (...), ściągane są kolejne jednostki (...). Odległość od zabudowań jest bezpieczna, ale w przypadku kilku domów mówimy, żeby ze względu na duże zadymienie przenieść się w inne miejsce (...). Wiatr, który wzmógł się po godzinie 12:00, wprowadził nowe komplikacje, dlatego w porozumieniu z komendantem głównym PSP wprowadziliśmy dodatkowe jednostki, w tym lotnicze. Apelujemy do wszystkich o ścisłe przestrzeganie poleceń służb i podporządkowanie się ich wskazaniom - powiedział szef MSWiA Marcin Kierwiński, który jest na terenie dotkniętym pożarem.

RCB ostrzega przed dużym zagrożeniem pożarowym lasów

"Uwaga! Duże zagrożenie pożarowe lasów. Zachowaj ostrożność i nie używaj ognia w lesie i jego sąsiedztwie" - ostrzega Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Alert RCB został wysłany do osób przebywających w części woj. lubelskiego, podkarpackiego oraz małopolskiego - powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, tarnowski, Kraków, krakowski, chrzanowski, wielicki, wadowicki, miechowski, myślenicki, olkuski, suski, nowosądecki, proszowicki, Tarnów.