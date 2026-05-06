Karambol na autostradzie A4 w Katowicach. Na 337 kilometrze w kierunku Wrocławia po godz. 17:00 zderzyło się pięć pojazdów - cztery auta osobowe i ciężarówka. Są utrudnienia w ruchu.
- Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl. Bądź na bieżąco.
Jak podaje śląska policja, w wyniku zdarzenia poszkodowane zostały dwie osoby. Kierowcę Seata przetransportowano do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, natomiast pasażerkę - karetką.
Początkowo autostrada na tym odcinku była całkowicie zablokowana. Obecnie - jak informują służby - ruch odbywa się lewym pasem.
Policja apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do poleceń służb.