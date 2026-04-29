Balony meteorologiczne zamiast ciężarówek i setki tysięcy paczek nielegalnych papierosów spadających na terytorium Polski - śledczy rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się przemytem papierosów z Białorusi do Polski.

Białorusin zatrzymany na gorącym uczynku, fot. KAS

Nawet 160 balonów meteorologicznych z nielegalnymi papierosami spadło na terytorium Polski w ciągu niespełna roku działania grupy.

Zatrzymano 34-letniego obywatela Białorusi, który kierował przestępczym procederem.

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl. Bądź na bieżąco.

Przemyt papierosów za pomocą balonów meteorologicznych

Członkowie grupy wykorzystywali nietypową metodę przemytu. Korzystając ze sprzyjających warunków atmosferycznych, przerzucali nielegalne papierosy przez granicę za pomocą balonów meteorologicznych . Proceder trwał od maja 2025 roku do kwietnia 2026 roku i obejmował tereny województw lubelskiego, podlaskiego i mazowieckiego. W tym czasie na terytorium Polski wylądowało aż 160 balonów z kontrabandą.

Później towar był przejmowany przez kolejne osoby należące do grupy i trafiał do dalszej dystrybucji na terenie kraju.

Na gorącym uczynku zatrzymano 34-letniego obywatela Białorusi. Mężczyzna próbował uciekać, jednak po pościgu w okolicach Białej Podlaskiej został zatrzymany przez funkcjonariuszy.

Przemyt papierosów z Białorusi udaremniony. Zarzuty dla Białorusina

W Prokuraturze Regionalnej w Lublinie usłyszał zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące. Śledczy zarzucają mu przemyt co najmniej 240 tysięcy paczek papierosów różnych marek o łącznej wartości blisko 4,5 mln zł, bez polskich znaków akcyzy.

Dodatkowo mężczyzna miał naruszyć przepisy dotyczące ruchu lotniczego oraz złamać zakaz przywozu papierosów z Białorusi wynikający z rozporządzeń Rady Unii Europejskiej związanych m.in. z przeciwdziałaniem wspieraniu agresji na Ukrainę. Grozi mu do 15 lat więzienia.

Podczas przesłuchania podejrzany częściowo przyznał się do zarzucanych mu czynów. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

