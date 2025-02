Na niezwykle nieodpowiedzialny krok zdecydował się pewien 15-latek z Podlasia. Nastolatek, wykorzystując nieuwagę mamy, zabrał z domu kluczyki do samochodu, wsiadł do auta i odjechał. Mało tego, spożywał alkohol, zakończył podróż w rowie, a gdy doszło do konfrontacji z policjantami, nie gryzł się w język.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock O sprawie informują policjanci z Bielska Podlaskiego. Podczas wieczornego patrolu ulic miasta mundurowi dostrzegli pusty samochód w rowie. Funkcjonariusze ustalili właściciela auta i zaczęli wyjaśniać sytuację. Okazało się, że pojazdem kierował 15-latek, który nie miał prawa jazdy. Chłopak, wykorzystując nieuwagę matki, zabrał z domu kluczyki do samochodu i wybrał się na przejażdżkę po mieście. Tam wypił kilka piw i ponownie wsiadł za kierownicę, ale tym razem jego jazda zakończyła się w rowie. Wstępne badanie alkomatem potwierdziło, że nastolatek był nietrzeźwy. Podczas rozmowy z funkcjonariuszami nieletni stał się agresywny, a w kierunku policjantów wykrzykiwał wulgarne słowa i wyzwiska. Teraz odpowie przed sądem rodzinnym i nieletnich za kierowanie pojazdem pod wpływem oraz znieważenie funkcjonariuszy, a także za popełnione wykroczenia. Zobacz również: Przystawił taksówkarzowi nóż do skroni. 40-letni Ukrainiec aresztowany

Akcja "łowców cieni". W tle pornografia dziecięca i zabójstwo

Mieszkańcy tego miasta dostali ostrzeżenie. Szkodliwe pyły w powietrzu

Ojciec śmiertelnie potrącił 10-miesięczne dziecko. Wyrok zaskarżony