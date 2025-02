Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gęstą mgłą na północy kraju. Z kolei z intensywnymi opadami śniegu oraz oblodzeniem dróg i chodników będą się zmagać mieszkańcy województwa małopolskiego i śląskiego.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Ostrzeżenia przed gęstą mgłą

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gęstą mgłą obowiązują w woj. pomorskim, warmińsko-mazurskim i kujawsko-pomorskim. Alertami objęto również północną część woj. podlaskiego i mazowieckiego.

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 m.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk szacuje się na 75 proc.; będą one obowiązywać do godz. 8:00 w piątek.

Ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu

Alertami pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu objęto powiat nowotarski, tatrzański i suski w woj. małopolskim oraz pow. żywiecki i cieszyński w woj. śląskim.

Na obszarach objętych ostrzeżeniami prognozowane są intensywne opady śniegu. W rejonach położonych powyżej 800 m n.p.m. śniegu spadnie od 10 do 15 cm, a wysoko w górach przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie nawet 20 cm - wynika z komunikatu.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk wynosi 90 proc.; będą one obowiązywać najpóźniej do godz. 1:00 w piątek.

Ostrzeżenia przed oblodzeniem

Wydano również ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem na drogach. Alertami objęto te same powiaty, dla których wydano ostrzeżenia przed intensywnymi opadami.

W powiatach, dla których wydano ostrzeżenia, IMGW prognozuje zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników, spowodowane opadami deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie.

Temperatura minimalna w tych regionach wyniesie od -2 st. C do 0 st. C, natomiast temperatura minimalna przy gruncie około -2 st. C - podał IMGW.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk wynosi 80 proc.; będą one obowiązywać najpóźniej do godz. 8:00 w piątek.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Instytut zaleca ostrożność i śledzenie komunikatów o rozwoju sytuacji pogodowej.