65-letni mężczyzna zginął w niedzielę w pożarze domu w Siemiatyczach, o czym poinformowały podlaskie służby. Dodano, że ogniem objęty był murowany budynek.
Informacja o zdarzeniu wpłynęła do służb w niedzielę przed południem.
Dyżurny stanowiska kierowania Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Białymstoku przekazał, że pożarem objęty był murowany budynek pokryty blachą.
Podlaska policja poinformowała, że w pożarze zginął 65-letni mężczyzna. W akcji gaśniczej brało udział pięć zastępów straży pożarnej. Na miejscu czynności wykonują policjanci pod nadzorem prokuratora.