Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała o cząstkowych wynikach głosowania z 99,78 proc. obwodów. Andrzej Duda zdobył 43,67 proc. głosów, a Rafał Trzaskowski - 30,34 proc. Oznacza to, że 12 lipca czeka nas druga tura wyborów. Pierwsze sondaże dot. wyborczej dogrywki wskazują na niewielką przewagę obecnie urzędującego prezydenta. Z sondażu Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24 wynika, że zagłosowałoby na niego 45,4 procent, poparcie dla Rafała Trzaskowskiego zadeklarowało 44,7 procent ankietowanych. W sondażu Indicator dla TVP Info Andrzej Duda może liczyć na poparcie 50,9 procent Polaków, a Rafał Trzaskowski - na głosy 49,1 procent wyborców. Gorące wydarzenia powyborczego poniedziałku śledzimy dla Was w naszej relacji na żywo.

- Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała o wynikach głosowania z 99,78 proc. obwodów. Andrzej Duda zdobył 43,67 proc., a Rafał Trzaskowski - 30,34 proc. Frekwencja wyniosła 64,4 proc. Państwowa Komisja Wyborcza wciąż czeka na 63 protokoły z obwodowych komisji wyborczych. Oficjalne wyniki wyborów poznamy najpóźniej jutro rano, ale być może będą jeszcze dzisiaj - stwierdził przewodniczący PKW Sylwester Marciniak.





- Z najnowszych danych PKW wynika, że w trzech województwach wygrał kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski. W pozostałych - czyli 13 - prowadzi kandydat PiS Andrzej Duda.



- Pierwsze sondaże dot. wyborczej dogrywki wskazują na niewielką przewagę obecnie urzędującego prezydenta. Z sondażu Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24 wynika, że zagłosowałoby na niego 45,4 procent, poparcie dla Rafała Trzaskowskiego zadeklarowało 44,7 procent ankietowanych. W sondażu Indicator dla TVP Info Duda może liczyć na poparcie 50,9 procent Polaków, a Trzaskowski na głosy 49,1 procent wyborców.

- Rafał Trzaskowski poinformował na Twitterze, że dostał zaproszenie na debatę organizowaną wspólnie przez stacje TVN i TVN24 oraz portale onet.pl i WP.pl. "Ja stawiam sprawę jasno - chciałem debaty, chcę debaty, będę na debacie!" - zadeklarował Trzaskowski. Prezydent nie potwierdził udziału w debacie, ale rzecznik jego sztabu Adam Bielan wskazał, że w dniu planowanej debaty Andrzej Duda ma akurat spotkania w województwie lubuskim.





- Od ok. godziny 23 strona https://ewybory.msz.gov.pl/, na której można dokonywać zgłoszeń chęci głosowania w II turze poza granicami kraju, nie działa. Wyborcy, którzy nie zarejestrowali się przed głosowaniem w I turze, a chcieli zagłosować korespondencyjnie, powinni byli się zarejestrować do północy w poniedziałek 29 czerwca.







Zobacz pierwsze sondażowe wyniki wyborów i studio wyborcze RMF FM i "Dziennika Gazety Polskiej "Po prostu Polska"



23:56 MSZ

Wyborcy chcący wziąć udział w II turze głosowania wyborów Prezydenta RP, a nieujęci w spisie na I turę głosowania, mogą dokonać zgłoszenia również za pomocą poczty elektronicznej - poinformowało MSZ na Twitterze. Strona ewybory.msz.gov.pl nie działa.



Wyborcy, którzy nie zarejestrowali się przed głosowaniem w I turze, a chcą zagłosować korespondencyjnie, powinni się zarejestrować do północy w poniedziałek 29 czerwca.



Od ok. godziny 23 strona https://ewybory.msz.gov.pl/, na której można dokonywać zgłoszeń, nie działa. MSZ zamieściło na Twitterze informację: "Wyborcy chcący wziąć udział w II turze głosowania wyborów Prezydenta RP, a nieujęci w spisie na I turę głosowania, mogą dokonać zgłoszenia również za pomocą poczty elektronicznej".



Adres mailowy właściwej placówki można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/polskie-przedstawicielstwa-na-swiecie.







23:53 PKW

Wyniki wyborów prezydenckich podamy jeszcze dziś w nocy, gdy tylko wpłyną protokoły z Wielkiej Brytanii; w tej chwili brakuje jednego protokołu z Londynu i dwóch z Manchesteru - poinformował w piątek wieczorem szef PKW Sylwester Marciniak.



Przewodniczący PKW poinformował dziennikarzy w piątek wieczorem, że do podania pełnych wyników wyborów prezydenckich brakuje w tej chwili trzech protokołów z Wielkiej Brytanii - jednego z Londynu i dwóch z Manchesteru. Jeżeli protokoły tych trzech komisji obwodowych otrzyma okręgowa komisja wyborcza w Warszawie, zatwierdzi je, przekaże nam, my z kolei je zweryfikujemy i też zatwierdzimy, to od razu odbędzie się posiedzenie PKW i podejmiemy uchwałę ustalającą wynik głosowania - powiedział Marciniak.







22:43 Kancelaria Prezydenta podsumowuje kadencję Andrzeja Dudy

Na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta ukazała się w poniedziałek, nowa uaktualniona wersja podsumowania pięcioletniej prezydentury Andrzeja Dudy.



Wśród osiągnięć głowy państwa wymieniono m.in. stworzenie Inicjatywy Trójmorza, złożenie 109 oficjalnych wizyt zagranicznych i przygotowanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób, które tego potrzebują.



Pięcioletnia kadencja prezydenta Andrzeja Dudy rozpoczęła się 6 sierpnia 2015 r. z chwilą złożenia przysięgi przed Zgromadzeniem Narodowym.



Kancelaria Prezydenta wskazuje, że przez ostatnie pięć lat Andrzej Duda złożył 109 oficjalnych wizyt zagranicznych. Ponadto w tym czasie odbyło się 166 wizyt delegacji zagranicznych w Polsce, zawarto 78 porozumień międzynarodowych, ratyfikowano i ogłoszono 370 umów międzynarodowych.





22:38 PKW

PKW zamierza podać pełne wyniki wyborów jeszcze tej nocy; wciąż czekamy na protokoły z Wielkiej Brytanii - poinformował w poniedziałek wieczorem rzecznik PKW Tomasz Grzelewski.



Na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są wyniki z 27 168 na 27 230 obwodów głosowania, czyli 99,77 proc. obwodowych komisji wyborczych.

Zgodnie z tymi danymi Andrzej Duda w wyborach prezydenckich zdobył 43,67 proc. głosów, a Rafał Trzaskowski - 30,34 proc. Na Szymona Hołownię zagłosowało 13,85 proc. Polaków, na Krzysztofa Bosaka - 6,75 proc., na Władysława Kosiniaka-Kamysza - 2,37 proc., a na Roberta Biedronia - 2,21 proc.





21:44 Jakubiak o drugiej turze

Nie wyobrażam ludzi prawych, którzy po prostu zagłosują na Platformę Obywatelską - oświadczył w poniedziałek startujący w wyborach prezydenckich Marek Jakubiak.



Jakubiak podkreślił w rozmowie w TVP Info, że jest dumny z tych kilkudziesięciu tysięcy głosów, które uzyskał w niedzielnych wyborach prezydenckich. Według danych PKW z 99,78 proc. obwodów zyskał on 0,17 proc. głosów.



Zaznaczył, że ma świadomość, że część jego sympatyków głosowała na Andrzeja Dudę, gdyż sądzili, że "może się uda w pierwszej turze". Wiem, że mam sporo wyborców z sercami po prawej stronie - mówił.





21:17 Adam Bielan roztacza wizję Polski po wygranej Trzaskowskiego

Co może prezydent, który nie ma większości w Sejmie? To pytanie o obietnice Rafała Trzaskowskiego, jak będzie je spełniał, skoro przez trzy lata nie będzie dysponował większością w Sejmie - powiedział w poniedziałek rzecznik sztabu wyborczego prezydenta Adam Bielan.



Jak dodał Bielan w TVN24 prezydent w Polsce "może natomiast wiele rzeczy zablokować, ma prawo weta". Ma mocniejszą pozycję ustrojową niż Senat, a proszę zobaczyć, co się dzieje z Senatem opanowanym przez PO, jak różne projekty, które są nie po drodze Platformie, są blokowane przez 30 dni, później Senat musi wyrazić stanowisko, takie czy inne - zaznaczył.



Bielan podkreślił, że jest przekonany, że Trzaskowski - jeśli zostanie prezydentem - będzie nadużywał prawa weta. Nasza konstytucja nie dzieli wyraźnie kompetencji pomiędzy prezydenta a rząd. Bardzo duża część kompetencji dotyczących polityki zagranicznej, dotyczących bezpieczeństwa nakłada się. W politologii ten czas, kiedy prezydent i premier pochodzą z różnych obozów politycznych, nazywamy kohabitacją. My mamy złe doświadczenia z kohabitacji - przypomniał Bielan.







20:51 Michał Dworczyk chwali Andrzeja Dudę

Ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda zdobył w niedzielnych wyborach ponad 3 mln głosów więcej niż w pierwszej turze w 2015 r. - wskazał w poniedziałek szef KPRM Michał Dworczyk. Nie ma rozczarowania wynikiem, jest satysfakcja - podkreślił.



O to, czy duże jest rozczarowanie po wyniku prezydenta Dudy w pierwszej turze, szef kancelarii premiera, był pytany w Polsat News.



Nie ma żadnego rozczarowania, jest duża satysfakcja. Pan prezydent Andrzej Duda zdobył ponad trzy milion głosów więcej niż w pierwszej turze w 2015 roku. To jest najlepszy wynik od 20 lat, jaki zdobył ubiegający się o fotel prezydenta kandydat w pierwszej turze - podkreślił Dworczyk.



Zaznaczył, że wynik to dowód na zaufanie ponad 8 milionów Polaków, którzy uważają, że Andrzej Duda jest gwarantem stabilnego i spokojnego rozwoju Polski.





20:48 Działacze Prawa i Sprawiedliwości podsumowali pierwszą turę wyborów prezydenckich w regionie świętokrzyskim

Andrzej Duda wygrał pierwszą turę wyborów prezydenckich w woj. świętokrzyskich. Uzyskał 56,02 proc. głosów, a na jego kontrkandydata w drugiej turze Rafała Trzaskowskiego głosowało 21,29 proc. wyborców.



Szef świętokrzyskich struktur PiS Krzysztof Lipiec na kieleckim Placu Artystów podziękował mieszkańcom województwa za tak liczne poparcie dla urzędującego prezydenta i frekwencję w wyborach, która w regionie wyniosła 62,09 proc.



Przed nami niespełna dwa tygodnie ciężkiej pracy. Musimy pokazać, że Świętokrzyskie jest tym regionem, które stawia na Polskę, Polskę silną, dumną, bezpieczną i niepodległą. Polskę, która jest przywiązana do tych wartości, które legły u podstaw naszej wolności. Te wartości reprezentuje pan Andrzej Duda. Jestem przekonany, że zdecydowana większość mieszkańców województwa także w drugiej turze postawi na obecnie urzędującego prezydenta - powiedział poseł PiS.





20:34 Budka deklaruje rozmowy z kandydatami, którzy nie dostali się do II tury

Borys Budka pytany w poniedziałek w Polsat News, czy wchodzą w grę rozmowy Rafała Trzaskowskiego z pozostałymi kandydatami na prezydenta Szymonem Hołownią, Robertem Biedroniem i Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem przed II turą wyborów odparł, że takie rozmowy będą.



Według niego, zarówno Robert Biedroń, Władysław Kosiniak-Kamysz, Szymon Hołownia, jak i Krzysztof Bosak są to ludzie, którzy podmiotowo traktują swoich wyborców. Nie ma czegoś takiego, jak przelew elektoratu to nie bank, gdzie można nacisnąć przycisk. My rozmawiamy o rozwiązywaniu problemów. Wiele rzeczy wspólnych łączy Rafała Trzaskowskiego z kandydatami opozycji. Rozmawiać będzie on o programie, o tym w jaki sposób wykorzystać potencjał innych kandydatów, ich propozycje programowe do przyszłej prezydentury - powiedział Budka.







20:28 Miller ocenia wynik Biedronia i porównuje kandydata do... Magdaleny Ogórek

Leszek Miller uważa, że dla Lewicy najważniejsze jest w tej chwili rzetelne przeanalizowanie porażki Biedronia, który uzyskał w I turze wyborów prezydenckich dopiero 6. miejsce i 2,21 proc. poparcia (dane z ponad 99 proc. komisji - PAP).



Na pytanie, czy za wybór i kampanię Biedronia, wśród liderów Lewicy, powinny "polecieć polityczne głowy", Leszek Miller odparł: Nikt nie ma w tym interesu. Chyba, że Robert Biedroń szybko się przekona, że on jest sobie winien, dlatego, że przecież ani SLD Czarzastego ani partia Razem (Adriana - PAP) Zandberga nie mają sobie w tej sprawie nic do zarzucenia i mogą mówić - "Robert się zgłosił, to niech partia Wiosna ponosi konsekwencje". Powiedzą, "nic się nie stało, jak najszybciej o tym zapomnijmy". koniec - skomentował wynik Biedronia.



Miller wskazał dwa błędy Roberta Biedronia podczas kampanii wyborczej. Nie wykorzystał przede wszystkim debaty telewizyjnej, żeby się przebić ze swoimi komunikatami i niczym się specjalnie nie wyróżnił. Po drugie, niepotrzebnie Biedroń przy każdej okazji atakował (Rafała ) Trzaskowskiego, kiedy elektorat Lewicy, w zdecydowanej większości, deklarował, że będzie w II turze głosował na kandydata KO - mówił Leszek Miller.





19:48 OBWE oceniło organizację wyborów Polsce

Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE oceniło, że niedzielne wybory prezydenckie w Polsce zostały przeprowadzone właściwie, mimo wątpliwości prawnych, jednak kampania ucierpiała przez nietolerancję i stronniczość mediów publicznych.





19:44 Śląskie: Duda wygrał we wszystkich okręgach

Urzędujący prezydent Andrzej Duda wygrał I turę wyborów prezydenckich we wszystkich trzech okręgach w woj. śląskim, uzyskując w nich od blisko 38 do ponad 45 proc. głosów - od kilku do kilkunastu procent więcej niż kandydat KO Rafał Trzaskowski.



Andrzej Duda poprawił swój wynik sprzed pięciu lat, kiedy w okręgu katowickim w I turze przegrał z prezydentem Bronisławem Komorowskim, w pozostałych zyskując nad ówczesnym prezydentem niewielką przewagę.



W każdym z trzech okręgów w niedzielnych wyborach drugie miejsce zajął kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski, ustępując Dudzie od kilku procent - w okręgu katowickim - do kilkunastu w okręgach bielskim i częstochowskim.



Spośród dużych miast woj. śląskiego Duda zwyciężył m.in. w Częstochowie, Bielsku-Białej, Bytomiu, Zabrzu, Jastrzębiu-Zdroju, Rybniku, Tychach, Rudzie Śląskiej, Jaworznie i Mysłowicach. Trzaskowski triumfował m.in. w Katowicach, Gliwicach, Sosnowcu, Chorzowie i Dąbrowie Górniczej.

19:34 Dopisanie do spisu wyborców

Jeżeli w pierwszej turze wyborów prezydenckich głosowaliśmy w miejscu swojego stałego zamieszkania, a podczas drugiej będziemy np. na wakacjach, to do 7 lipca możemy on-line złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w miejscu, gdzie będziemy - poinformował w poniedziałek resort cyfryzacji.



12 lipca odbędzie się druga tura wyborów. Jeżeli tego dnia będziemy znajdować się poza swoim miejscem stałego zamieszkania, można dopisać się do spisu wyborców w miejscowości, w której akurat będziemy przebywać. Wniosek można złożyć przez internet.



Ministerstwo zwróciło uwagę, że jeśli na stałe mieszkamy np. w Gdańsku, a w niedzielę głosowaliśmy w Rzeszowie, to do tamtejszego spisu zostaliśmy dopisani. Będziemy w nim figurować także 12 lipca. Jeżeli jednak w drugiej turze wyborów chcielibyśmy głosować w innym miejscu np. w miejscu stałego zamieszkania, to należy pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania. Taki dokument otrzymamy w urzędzie, w którym dopisaliśmy się do spisu, czyli w tym przypadku w Rzeszowie.





19:28 Frekwencja

Pomimo pandemii w wyborach prezydenta RP za granicą odnotowano rekordową frekwencję; do spisów wyborców za granicą zapisało się ponad 387 tysięcy obywateli, w tym ponad 343 tysięcy głosujących korespondencyjnie - poinformowało w poniedziałek polskie MSZ.



MSZ podało w poniedziałek dane dotyczące frekwencji w pierwszej turze wyborów za granicą. Pomimo pandemii i związanej z nią sytuacji międzynarodowej, w wyborach Prezydenta RP za granicą odnotowano rekordową frekwencję. Do obwodowych komisji wyborczych w polskich placówkach dyplomatyczno-konsularnych dotarła zdecydowana większość kart wydanych w głosowaniu korespondencyjnym - podkreślono w informacji Biura Rzecznika Prasowego MSZ.



Jak zaznaczono w wielu krajach możliwe było wyłącznie głosowanie korespondencyjne. Wynikało to z decyzji władz tych krajów, do której organizatorzy polskich wyborów musieli się dostosować. Sytuacja taka miała miejsce np. w USA, gdzie w I turze w 2020 r. zapisało się do spisu wyborców 33 827 osób. To wzrost o 52 proc. względem I tury wyborów w 2015 r., gdy do wyborów zapisanych było 22 141 osób - podało MSZ.

W Wielkiej Brytanii w spisie wyborców odnotowano 129 331 osób. Podczas pierwszej tury wyborów prezydenckich w roku 2015 liczba ta wynosiła 73 870, co oznacza wzrost o 75 proc.

W pierwszej turze wyborów 2020 r. wszyscy wyborcy zamieszkali w Wielkiej Brytanii głosowali korespondencyjnie, a do komisji wyborczej w wymaganym przez prawo terminie spłynęło 87 proc. kart do głosowania. Dla porównania, w pierwszej turze wyborów prezydenckich w roku 2015 było to 79 proc.



"Podobnie sytuacja przedstawiała się w Irlandii - w spisie wyborców figurowało 21 715 osób (wzrost o 71 proc. w porównaniu z wyborami z roku 2015). We wczorajszych wyborach wróciło w terminie 92 proc. kopert zwrotnych (w roku 2015 było to 84 proc.)" - napisało MSZ.





19:09 Trzaskowski: Potrzeba prezydenta, który postawi weto, gdy władza będzie naruszać nasze prawa

Trzaskowski podkreślił na spotkaniu z mieszkańcami Grudziądza (woj. kujawsko-pomorskie), że jeszcze dwa miesiące temu mówiono, że wszystko jest rozstrzygnięte, że wygra obecny prezydent. No i co? słuchajcie jesteśmy dzisiaj w zupełnie innym miejscu, jesteśmy w miejscu, w którym idziemy łeb w łeb. I jest wielka szansa wygrać te wybory. Tak, jak się udało w Grudziądzu wygrać, tak uda się w całej Polsce. I na to wszyscy liczymy - oświadczył kandydat KO.



Według niego, obecna władza nie sprawdza się w kryzysie. Obiecywali nam silne państwo, natomiast państwo dramatycznie osłabili - ocenił. I dlatego - jak mówił - "właśnie w tych czasach potrzeba silnego prezydenta". Po to, że jeżeli ten rząd będzie podejmować decyzje, które będą sprzyjały obywatelom, które będą sprzyjały polskim rodzinom, to prezydent silny musi być gotowy do współpracy. I ja jestem gotów do współpracy, jeżeli będą podejmowane decyzje w imieniu nas wszystkich - podkreślił Trzaskowski.





19:02 Wyniki z województwa Wielkopolskiego

Z prawie czteroprocentową przewagą pierwszą turę wyborów prezydenckich w Wielkopolsce wygrał Andrzej Duda, uzyskując 37,85 proc. głosów. Drugi był Rafał Trzaskowski z wynikiem 33,83 proc. Dane z regionu podsumował nasz reporter Mateusz Chłystun.



W Baranowie - gdzie głosowanie było tylko korespondencyjne - 49,23 proc. wyborców zagłosowało na Andrzeja Dudę. Rafał Trzaskowski uzyskał tam 22,43 proc. głosów. Urzędujący prezydent wyprzedził głównego konkurenta również w okręgu pilskim, uzyskując 4 procentową przewagę. W Kaliszu przoduje z kolei kandydat Koalicji Obywatelskiej, wyprzedzając konkurenta z PiS o pięć procent.

Podobnie w Poznaniu - 47,5 proc. głosujących zaznaczyło krzyżyk przy nazwisku Trzaskowski. Przy nazwisku Duda - 23 proc. Największe poparcie w regionie ubiegający się o reelekcję prezydent uzyskał w Wierzbinku koło Konina, gdzie głosowało na niego ponad 72 proc. wyborców. Frekwencja w regionie wynosiła 65,49 proc.

18:52 Dulkiewicz o frekwencji

Jestem bardzo zadowolona z frekwencji, to ponad 71,5 procent, chociaż jesienią była o procent wyższa - mówi RMF FM prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.



Przed wyborami to ona - podobnie jak jesienią - zaproponowała frekwencyjną bitwę największych miast w Polsce. Warszawa, Poznań, Kraków - tak wygląda to podium.



Pamiętajmy, że dużo osób brało zaświadczenie o prawie do głosowania. Frekwencja, którą widzimy w niektórych nadmorskich miejscowościach pokazuje, że wielu mieszkańców - pewnie głównie dużych miast - jest na wakacjach - stwierdziła. Dodała, że na drugą turę zapowiada kolejną bitwę miast.





18:47 Duda: Polska na progu boomu inwestycyjnego

Andrzej Duda w Starogardzie Gdańskim zapowiedział powstanie Funduszu Inwestycj Lokalnych, wskazał też, że "Polska jest na progu boomu inwestycyjnego".



Polska jest w tej chwili na progu wielkiego boomu inwestycyjnego. Cała Europa traktuje inwestycje jako sposób na wyjście z pandemii koronawirusa i związanego z nią kryzysu gospodarczego. My to zrealizujemy. To właśnie po to już zaczęliśmy realizację wielkich inwestycji - powiedział Duda. Podkreślił, że do Polski z programów europejskich idą - jak mówił - ogromne fundusze z kolejnej europejskiej perspektywy finansowej (na lata 2021-27).

Prezydent zwrócił uwagę na potrzebę realizacji nie tylko wielkich inwestycji w Polsce takich jak przekop Mierzei Wiślanej, czy budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego, ale także takich, które realizowane są w mniejszej skali dla takich miejscowości jak Starogard Gdański czy regionu jak Pomorze.





18:41 Sawicki komentuje wyniki wyborów w RMF FM

"Jest lekko podłamany" - przyznał w Popołudniowej rozmowie w RMF FM poseł PSL Marek Sawicki, nawiązując do wyniku wyborczego prezesa Stronnictwa Władysława Kosiniaka-Kamysza. Ten w niedzielnych wyborach uzyskał 2,37 proc. głosów.



Co jeszcze o wynikach wyborów miał do powiedzenia Marek Sawicki? Zobaczcie Popołudniową rozmowę w RMF FM.







18:33 Debata przed II turą wyborów

Debatę kandydatów na prezydentów chcą zorganizować 2 lipca TVN, TVN24, Onet i WP. Rafał Trzaskowski już zadeklarował, że chce w niej wziąć udział.









17:38 Prezydent agituje w Kwidzynie

Zwolennicy prezydenta Andrzeja Dudy przywitali go w poniedziałek na Placu Jana Pawła II w Kwidzynie (woj. pomorskie). Prezydent Duda podziękował za wysoką frekwencję w pierwszej turze wyborów prezydenckich.



"Proszę państwa o pomoc. Dla mnie polskie interesy są absolutnie na pierwszym miejscu; ja załatwiam sprawy polskie, bo serce mam polskie" - przekonywał walczący o reelekcję prezydent Andrzej Duda, który starał o głosy przed drugą turą wyborów prezydenckich w Kwidzynie (woj. pomorskie).





17:08 Trzaskowski apeluje o 100-procentową mobilizację

Polsce potrzebny jest "silny prezydent, który (...) współpracuje z rządzącymi tam, gdzie podejmują sensowne decyzje, ale który jest twardy (...), jeżeli chodzi o rozliczenie afer" - przekonywał kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Rafał Trzaskowski podczas spotkania z mieszkańcami Brodnicy. "Niestety prezydent Andrzej Duda jest wyłącznie prezydentem PiS" - komentował, zauważając jednak również, że "ten rząd i ten prezes (Jarosław Kaczyński nie traktują prezydenta poważnie". Trzaskowski, który zmierzy się z Andrzejem Dudą w II turze wyborów prezydenckich 12 lipca, przekonywał, że konsolidacja wszystkich głosów oddanych na kandydatów opozycyjnych wobec PiS dałaby mu "absolutne zwycięstwo".





17:24 Adam Jarubas zawiedziony wynikiem Władysława Kosiniaka-Kamysza

Jako rozczarowujący określił w rozmowie z PAP wiceprezes PSL Adam Jarubas wynik, jaki w I turze wyborów prezydenckich uzyskał szef ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz. Dodał, że wynik jest nieadekwatny do włożonej przez niego pracy podczas tej kampanii.



Wynik poniżej naszych aspiracji i oczekiwań, wobec proporcjonalnego wkładu pracy. Nasz kandydat jako pierwszy rozpoczął kampanię. Bardzo dużo pracował, jeździł i promował swój program. Niestety emocje wzięły górę nad, jak sądzę, analizą programu. Bardziej lubimy głosować przeciw czemuś, a nie za czymś - powiedział Jarubas. Przyznał, że idea porozumienia między Polakami, którą forsował Kosiniak-Kamysz, nie zyskała akceptacji większości społeczeństwa.



Jak się okazało, Polacy z jednej strony mówią, że są przeciwko kłótniom polityków, ale cenią ich i promują za takie waleczne usposobienie - stwierdził.





16:51 W Opolu wygrał Trzaskowski, w województwie Duda

We wszystkich powiatach województwa opolskiego z wyjątkiem Opola, w pierwszej turze wyborów prezydenckich najwięcej głosów zdobył prezydent Andrzej Duda. W stolicy regionu zwyciężył kandydat KO Rafał Trzaskowski.



Według danych Krajowego Biura Wyborczego, w województwie opolskim największym poparciem w pierwszej turze wyborów prezydenckich cieszył się Andrzej Duda; najwięcej głosów zdobył nawet w powiecie kluczborskim, skąd wywodzą się liderzy wojewódzcy Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego.



Największy odsetek wyborców oddał swój głos na Andrzeja Dudę w powiecie głubczyckim (54,5 proc), nyskim (49,3 proc.) i prudnickim (48,2 proc.). W skali regionu na Andrzeja Dudę zagłosowało 40,5 proc. wyborców.



Jedynym powiatem regionu, gdzie wygrał Rafał Trzaskowski, jest miasto Opole, w którym na kandydata Koalicji Obywatelskiej zagłosowało 45,5 proc. uprawnionych wyborców, a na Andrzeja Dudę blisko 27 proc. uczestników głosowania. W skali województwa Rafał Trzaskowski uzyskał 32 proc. głosów.





16:45 Wyniki z okręgu katowickiego

W okręgu katowickim w pierwszej turze wyborów prezydenckich zwyciężył urzędujący prezydent Andrzej Duda z poparciem 37,72 proc. Na drugim miejscu uplasował się kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski, na którego zagłosowało 34,5 proc. wyborców.



Jak wynika w protokołu zbiorczych wyników głosowania w okręgu nr 37 na Andrzeja Dudę oddano 437 813 głosów, a na Rafała Trzaskowskiego - 400 437. Okręg nr 37 jest jednym z trzech w woj. śląskim. Obejmuje powiaty: będziński, bieruńsko-lędziński, gliwicki, tarnogórski, zawierciański; miasta na prawach powiatu: Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze.



Kolejni kandydaci otrzymali następujące poparcie: Szymon Hołownia - 181 101 głosów (15,60 proc.), Krzysztof Bosak - 79 269 głosów (6,83 proc.), Robert Biedroń - 30 561 (2,63 proc.), Władysław Kosiniak-Kamysz - 21 734 (1,87 proc.), Stanisław Żółtek - 2 971 (0,26 proc.), Paweł Tanajno - 1 898 (0,16 proc.), Waldemar Witkowski - 1 836 (0,16 proc.), Marek Jakubiak - 1 791 (0,15 proc.) i Mirosław Piotrowski - 1 205 głosów (0,10 proc.)



W okręgu katowickim uprawnionych go głosowania było 1 833 914 osób. Wydano 1 153 814 kart do głosowania, wysłano też 11 453 pakiety wyborcze, skorzystało w nich 11 928 głosujących. Frekwencja w tym okręgu wyniosła ok. 63 proc.







16:22 Wyniki wyborów na Pomorzu Zachodnim



Zwycięzcą pierwszej tury wyborów prezydenckich na Pomorzu Zachodnim jest Rafał Trzaskowski, który wygrał m.in. w Szczecinie i Koszalinie. Z kolei urzędujący prezydent Andrzej Duda zwyciężył z Trzaskowskim w części powiatów.



Największą liczbę głosów w Zachodniopomorskiem oddano w niedzielę na Rafała Trzaskowskiego - 37,91 proc. Andrzej Duda otrzymał z kolei 35,38 proc. głosów.



W stolicy Pomorza Zachodniego Trzaskowski osiągnął poparcie na poziomie 42,30 proc., Duda był drugi i uzyskał 30,80 proc. Trzaskowski wygrał także w Koszalinie (43,30 proc.) i w powiecie koszalińskim (36,32 proc.), przy czym w powiecie przewaga to nieco ponad 200 głosów.





16:18 Negocjacje z Szymonem Hołownią

Mam zamiar spotkać się z Szymonem Hołownią, który rozpoczynając kampanię powiedział, że jestem jedną z tych osób, z którą wyobraża sobie współpracę - zapowiedziała wicepremier Jadwiga Emilewicz. Jak dodała, ma nadzieję na przekonanie Hołowni do oddania głosu na Andrzeja Dudę.



Być może uda się mi go (Szymona Hołownię - PAP) przekonać do tego, żeby oddał głos na Andrzeja Dudę, a za jego pośrednictwem przekonać i jego wyborców - powiedziała wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz w poniedziałek dziennikarzom w Krakowie. Wicepremier pogratulowała Hołowni wyniku uzyskanego w wyborach prezydenckich i określiła ten wynik "ogromnym sukcesem".



Zapowiadając osobiste spotkanie z Hołownią minister Emilewicz oceniła: Na pewno jest nam blisko światopoglądowo. Sam pan Szymon Hołownia mówi o sobie językiem nowoczesnego, współczesnego konserwatysty; z całą pewnością łączy nas także wspólnota przekonań.





16:07 Trzaskowski: Władza musi służyć wszystkim obywatelom

Musimy mieć 100-proc. mobilizację, wtedy w Polsce będzie zmiana, a nie rewolucja, którą nam PiS szykuje, która ma służyć tylko i wyłącznie ludziom władzy; władza musi służyć wszystkim obywatelom - mówił kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski w Brodnicy (Kujawsko-pomorskie).



Trzaskowski podczas spotkania z mieszkańcami miasta przekonywał, że jeśli jego zwolennicy zmobilizują się, to uda się wygrać wybory prezydenckie. W tym kontekście podkreślił, że liczy się każdy głos. Jeśli się ta pozytywna energia, którą widzę tu w Brodnicy przez te najbliższe 12 dni będzie nas niosła do zwycięstwa, właśnie wtedy wygramy te wybory - oświadczył.





15:59 Kogo poprze Robert Biedroń?

Choć sam Robert Biedroń jeszcze jednoznacznie nie mówi, że porze Rafała Trzaskowskiego, to taki scenariusz wydaje się być przesądzony, a sam kandydat Lewicy dawał to już wielokrotnie do zrozumienia.

Biedroń na dzisiejszej konferencji dodał, że chociaż Trzaskowski nie jest lewicowym kandydatem, to będzie starał się słuchać głosu lewicowych wyborców. Jutrzejsze spotkanie kandydatów będzie więc prawdopodobnie czystą formalnością.





15:55 Trzaskowski: Wszyscy obywatele, którzy chcą zmiany, muszą iść do tych wyborów

Musimy mieć 100-proc. mobilizację, wtedy w Polsce będzie zmiana, a nie rewolucja, którą nam PiS szykuje, która ma służyć tylko i wyłącznie ludziom władzy; władza musi służyć wszystkim obywatelom - mówił kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski w Brodnicy (Kujawsko-pomorskie).

Trzaskowski podczas spotkania z mieszkańcami miasta przekonywał, że jeśli jego zwolennicy zmobilizują się, to uda się wygrać wybory prezydenckie. W tym kontekście podkreślił, że liczy się każdy głos. "Jeśli się ta pozytywna energia, którą widzę tu w Brodnicy przez te najbliższe 12 dni będzie nas niosła do zwycięstwa, właśnie wtedy wygramy te wybory" - oświadczył.

"Wszyscy obywatele, którzy chcą zmiany muszą iść do tych wyborów. Musimy mieć 100-proc. mobilizację wtedy jestem przekonany, że w Polsce będzie zmiana, a nie rewolucja, którą nam PiS szykuje, która ma służyć tylko i wyłącznie służyć ludziom władzy, bo władza musi służyć wszystkim obywatelom" - podkreślił Trzaskowski.





15:49 Pomorze

Województwo Pomorskie to jeden z trzech regionów gdzie w pierwszej turze Rafał Trzaskowski wygrał z Andrzejem Dudą. Tam też jego przewaga była największa.

Prezydent Warszawy dostał ponad 38,5 proc. głosów, urzędujący Prezydent zyskał niespełna 34 proc.

Biorąc pod uwagę liczby - najwięcej głosów Trzaskowski zdobył w Gdańsku. Patrząc na procenty - w Sopocie. Tam Rafał Trzaskowski dostał 52,83 proc. głosów. Andrzej Duda 23,44 proc. W Gdyni: było to 47,97 dla Trzaskowskiego i 15,55 proc. dla Dudy. W Gdańsku: Trzaskowski 47,07, a Duda 25,11. Poza Trójmiastem bywało już różnie.





15:45 Trzaskowski: Polacy potrzebują silnego prezydenta

Polacy potrzebują silnego prezydenta, który chce mówić o dniu jutrzejszym, nie o przeszłości, jak to robi Andrzej Duda. My chcemy rozmawiać o przyszłości i rozwiązywać prawdziwe problemy - powiedział w poniedziałek w Brodnicy kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski.

Trzaskowski podczas spotkania w Brodnicy powiedział, że ostatnio w tym miejscu był prezydent Andrzej Duda, ale nie spotkał się z mieszkańcami tego miasta.

"To, co najważniejsze dzisiaj: potrzebny nam jest prezydent, który jest prezydentem silnym, który chce mówić o dniu jutrzejszym, a nie cały czas rozmawiać o tym, co było, co już rozstrzygnięte. A jak dzisiaj słyszałem prezydenta Andrzeja Dudę, to widzę, że on przez cały czas chce rozmawiać o przyszłości, a my chcemy rozmawiać o dniu jutrzejszym" - oświadczył Trzaskowski. Odpowiedziały mu okrzyki "Rafał, Rafał".







15:41 Duda: Wrócimy na drogę rozwoju gospodarczego

Nie tylko uratujemy gospodarkę, ale wrócimy na drogę rozwoju, takiego dynamicznego rozwoju, jaki był przez ostatnie prawie pięć lat; to jest moje wielkie pragnienie, taką politykę chcę prowadzić - zapowiedział w poniedziałek w Kwidzyniu (woj. pomorskim) prezydent Andrzej Duda.

Prezydent mówił na spotkaniu z mieszkańcami Kwidzynia (woj.pomorskie), że Microsoft zainwestuje w Polsce 1 mld USD a Google - 2 mld USD, dlatego, że Polska dobrze rozwija się gospodarczo, że jest prowadzona mądra polityka, a przede wszystkim dlatego, że jest wzmacniane polskie bezpieczeństwo".

"To są setki miejsc pracy dla młodych ludzi, dla młodych inżynierów, w najnowocześniejszych technologiach, na najnowocześniejszych stanowiskach. Taką Polskę ja chcę budować i taką buduję i ona jest dzisiaj faktem, zaczyn się wreszcie stawać faktem" - mówił ubiegający się o reelekcję prezydent.

15:35 Okręg ciechanowski

W okręgu ciechanowskim (Mazowieckie) pierwszą turę wyborów prezydenckich wygrał urzędujący prezydent Andrzej Duda, uzyskując 57,72 proc. głosów, a drugie miejsce zajął Rafał Trzaskowski, który otrzymał 20,53 proc. poparcia - wynika z protokołu Okręgowej Komisji Wyborczej nr 22 w Ciechanowie.

Według tych danych w okręgu ciechanowskim w niedzielnym głosowaniu na ubiegającego się o reelekcję prezydenta Andrzeja Dudę oddano 92 192 głosów (57,72 proc.), natomiast na Rafała Trzaskowskiego 32 790 głosów (20,53 proc.).

Pozostali kandydaci uzyskali następujące poparcie: Szymon Hołownia - 15 814 głosów (9,9 proc.), Krzysztof Bosak - 9 667 głosów (6,05 proc.), Władysław Kosiniak-Kamysz - 5 712 głosów (3,58 proc.) i Robert Biedroń - 2 335 głosów (1,46 proc.).





15:31 Kujawsko-pomorskie

W pierwszej turze wyborów prezydenckich Andrzej Duda wygrał w 18 z 19 tzw. powiatów ziemskich województwa kujawsko-pomorskiego. Rafał Trzaskowski wygrał w jednym powiecie - bydgoskim. W czterech powiatach urzędujący prezydent uzyskał ponad 50 proc. głosów.

Najwyższe poparcie Duda otrzymał w powiatach: radziejowskim - 57,6 proc., włocławskim - 51,79 proc., rypińskim - 51,69 proc. i lipnowskim - 51,48 proc. głosów. Zdystansował Trzaskowskiego, który powiatach w tych otrzymał wynik ponad dwa razy gorszy, czyli odpowiednio: 20,62 proc., 25 proc., 25,28 proc. i 22,32 proc. głosów.

W powiecie radziejowskim Duda największe poparcie otrzymał w gminach: Bytoń - 67,02 proc. i Piotrków Kujawski - 61,29 proc. głosów.





15:25 Świętokrzyskie

Andrzej Duda, który wygrał w I turze wybory prezydenckie w woj. świętokrzyskim, w 21 gminach uzyskał ponad 70-proc. poparcie. W gminie Osiek (powiat staszowski) na urzędującego prezydenta zagłosowało 80,25 proc. wyborców.

Andrzej Duda wygrał pierwszą turę wyborów w województwie świętokrzyskim, zdobywając 56,02 proc. głosów - wynika z danych opublikowanych w poniedziałek przez PKW. Urzędujący prezydent zwyciężył we wszystkich powiatach oraz w każdym z czterech miast prezydenckich (Kielce, Ostrowiec Św. Skarżysko-Kamienna i Starachowice). Najlepszy wynik osiągnął w pow. opatowskim, gdzie zagłosowało na niego 65,74 i staszowskim 65,67 proc.

Starający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda rekordowe poparcie uzyskał w gminie Osiek w powiecie staszowskim (80,25 proc). W kolejnych 20 gminach głosowało na niego ponad 70 proc. osób: Iwaniska (powiat opatowski) 75,91 proc., Gnojno (buski) 74,95 proc., Baćkowice (opatowski) 74,46 proc., Fałków (konecki) 74,40 proc., Łagów (kielecki) 74,11 proc., Waśniów (ostrowiecki) 73,31, Radoszyce (konecki) 72,28 proc., Mniów (kielecki) 71,90 proc., Tarłów (opatowski) 71,62 proc., Nagłowice (jędrzejowski) 71,21 proc., Kluczewsko (włoszczowski) 71,13 proc., Słupia (jędrzejowski) 71,01 proc., Oksa (jędrzejowski) 70,98 proc., Bieliny (kielecki) 70,94 proc., Pawłów (starachowicki) 70,90 proc., Bogoria (staszowski) 70,82 proc., Imielno (jędrzejowski) 70,80 proc., Moskorzew 70,71 proc., (włoszczowski), Pierzchnica (kielecki) 70,49 proc.





15:22 Duda: Pięć lat temu rozpocząłem proces naprawiania państwa

Pięć lat temu rozpocząłem proces naprawiania polskiego państwa po ośmiu latach rządów, z którymi się nie zgadzałem - podkreślił w poniedziałek w Kwidzynie (woj. pomorskie) podczas spotkania wyborczego ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda.

Apelował o wysoką frekwencję w drugiej turze wyborów i dziękował za dotychczasową frekwencję w pierwszej turze. Dziękował też za poparcie.





15:18 Kto głosował na Dudę, kto na Trzaskowskiego?

W niedzielnych wyborach prezydent Andrzej Duda uzyskał najlepszy wynik w gminach do 5 tys. osób, a kandydat KO Rafał Trzaskowski - w miastach powyżej 500 tys. osób. Kandydatem, którego poparcie utrzymywało się na podobnym poziomie niezależnie od wielkości gminy, był Krzysztof Bosak (Konfederacja).

Z danych w arkuszach PKW zaktualizowanych o godz. 10 wynika również, że Duda jest oprócz kandydata PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza jedynym spośród głównych kandydatów, którego elektorat wiejski jest większy niż miejski, choć różnica nie jest duża. Na urzędującego prezydenta w miastach zagłosowało 4 mln 10 tys. 974 osób, natomiast na wsi - 4 mln 53 tys. 15 osób.

Różnica jest znacząca w przypadku jego kontrkandydata w II turze, kandydata KO Rafała Trzaskowskiego, który w miastach zdobył 3 mln 775 tys. 244 głosów, a na wsi - 1 mln 479 tys. 792 głosów. Również Szymon Hołownia, Robert Biedroń oraz Krzysztof Bosak mają więcej wyborców w miastach niż na wsi. Różnica między obiema wartościami najmniejsza jest w przypadku Bosaka.





15:14 Włochy

Pierwszą turę wyborów prezydenckich w placówkach dyplomatycznych RP we Włoszech wygrał Rafał Trzaskowski. Prezydent Warszawy zajął pierwsze miejsce w Rzymie, gdzie utworzono dwie komisje wyborcze, oraz wygrał znaczną przewagą głosów w Mediolanie.

Głosowanie było korespondencyjne.

W komisji wyborczej w konsulacie generalnym w Mediolanie głosy oddało korespondencyjnie 1569 osób. Trzaskowski otrzymał 893 głosy, a na urzędującego prezydenta Andrzeja Dudę głosowały 302 osoby. Na trzecim miejscu jest Szymon Hołownia z 232 głosami. Na Roberta Biedronia głosowało 66 osób, a na Krzysztofa Bosaka 51. To dane z protokołu sporządzonego po głosowaniu.

Także w Rzymie, gdzie tradycyjnie głosuje wielu przedstawicieli duchowieństwa, wygrał kandydat Koalicji Obywatelskiej, zdobywając 1037 głosów. Na urzędującego szefa państwa głosowało 987 wyborców.







15:09 Andrzej Duda w Kwidzynie









15:04 Pomorze Zachodnie

Frekwencja na Pomorzu Zachodnim zawsze zaliczała się do jednych z najniższych w kraju, a tym razem możemy być z niej dumni. Mieszkańcy uznali, że warto iść na wybory i zagłosować za zmianą - powiedział w Koszalinie senator niezależny, członek PO Stanisław Gawłowski.

Gawłowski podczas konferencji podsumowującej pierwszą turę wyborów prezydenckich na Pomorzu Zachodnim zaznaczył, że kandydat KO Rafał Trzaskowski wygrał we wszystkich 53 obwodach wyborczych w Koszalinie. W ocenie senatora ubiegającemu się o reelekcję kandydatowi PiS Andrzejowi Dudzie nie uda się wygrać wyborów w kraju.

"Ten dobry trend zmiany rozpoczął się tutaj na Pomorzu Zachodnim, gdzie zaczyna się Polska" - podkreślił Gawłowski.





14:55 Lubelskie

Andrzej Duda wygrał w Lubelskiem pierwszą turę wyborów prezydenckich zdobywając 55,67 proc. głosów. To więcej niż pięć lat temu, gdy uzyskał 43,91 proc. Jego główny rywal Rafał Trzaskowski uzyskał gorszy wynik niż kandydat PO w poprzednich wyborach Bronisław Komorowski.

Trzaskowski uzyskał w pierwszej turze tegorocznych wyborów w Lubelskiem 19,32 proc. głosów, podczas gdy Komorowski pięć lat temu zdobył poparcie 22,72 proc.

Wyniki głosowania w woj. lubelskim opublikowano na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej. Tak jak w 2015 r. w pierwszej turze wyborów prezydenckich zwyciężył kandydat PiS, wyprzedzając kandydata PO, ale z większą przewagą.

Trzeci w regionie Szymon Hołownia zdobył 10,45 proc. głosów, znacznie mniej niż antysystemowy kandydat z 2015 r. Paweł Kukiz, który uzyskał wtedy 21,24 proc.

Czwarty Krzysztof Bosak (Konfederacja) uzyskał 6,75 proc. głosów, gdy pięć lat temu Janusz Korwin-Mikke miał poparcie 3,11 proc., a Grzegorz Braun - 1,06 proc.

Kandydat PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, który zajął piąte miejsce, zdobył 3,04 proc. głosów, nieco więcej niż Adam Jarubas w poprzednich wyborach, na którego zagłosowało wtedy 2,5 proc. elektoratu.





14:46 Bielan: Dziękujemy milionom Polaków

Dziękujemy milionom wyborców, którzy zagłosowali w niedzielę na prezydenta Andrzeja Dudę. Dziękujemy wszystkim wolontariuszom, którzy włączyli się w kampanię pana prezydenta. Zachęcamy do głosowania za dwa tygodnie - mówił w poniedziałek rzecznik sztabu wyborczego prezydenta Adam Bielan.



Bielan zauważył, że prezydent Duda zdobył "ponad 3 mln 300 tys. głosów więcej, niż pięć lat temu". "To jest ponad 2,5 mln głosów więcej niż główny konkurent, z którym pan prezydent zmierzy się w drugiej turze. Nigdy wcześniej - poza rokiem 2000, kiedy wybory rozstrzygnęły się już w pierwszej turze - nie było takiej przewagi po pierwszym głosowaniu" - podkreślił polityk.





14:35 Przed drugą turą wyborów: Andrzej Duda

Zadanie numer jeden to utrzymać obecne poparcie. Zadanie numer dwa, to dotarcie do części wyborców Szymona Hołowni i Krzysztofa Bosaka. Tak wygląda plan Andrzeja Dudy na najbliższe dwa tygodnie

Duda ma ułatwione zadanie. Z prawie pełnych danych Państwowej Komisji Wyborczej wynika, że zdobył ponad 43 procent głosów , a Rafał Trzaskowski nieco ponad 30 procent.

Sztab Dudy jest przekonany, że aby zwyciężyć wystarczy zdobyć kilka dodatkowych punktów - np. od Krzysztofa Bosaka. W najbliższych dniach prezydent będzie częściej mówił o historii, o bohaterach z przeszłości i większej suwerenności. Będzie także walka o część elektoratu Szymona Hołowni. Tutaj pomóc ma skierowanie się do ludzi młodych. Duda ma więcej mówić o nowych technologiach, o ekologii, o pracy i co ważne - nie będzie raczej nowych obietnic socjalnych.





14:27 Wójcik: Wynik Trzaskowskiego to wielka porażka

Chciałoby się wygrać w I turze, ale poparcie rzędu 43 proc. dla Andrzeja Dudy jest znakomitym wynikiem - podkreślił w poniedziałek wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. Jego zdaniem wynik kandydata Koalicji Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego to "wielka porażka".

"Chciałoby się wygrać w I turze, ale przy tak potężnym ataku na pana prezydenta Andrzej Dudę mogę powiedzieć, że wynik na poziomie 43 proc. jest znakomitym wynikiem. O kilka długości wyprzedził pana Rafała Trzaskowskiego, który uzyskał wynik na poziomie 30 proc. To wielka porażka Rafała Trzaskowskiego. Przy tak potężnej akcji, wielu środowiskach, które stały za nim, jedynie 30 proc. zdobył" - zauważył Wójcik podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Katowicach.

"Będziemy robili wszystko, rozmawiali z różnymi środowiskami, żeby pan prezydent Duda mógł kontynuować swoją misję, mógł kontynuować m.in. reformy w wymiarze sprawiedliwości. Rafał Trzaskowski to zatrzymanie wszelkich reform" - dodał wiceszef MS.





14:21 Okręg płocki

W okręgu płockim pierwszą turę wyborów prezydenckich wygrał urzędujący prezydent Andrzej Duda, uzyskując 50,92 proc. głosów, a drugie miejsce zajął Rafał Trzaskowski, który otrzymał 25,51 proc. poparcia - wynika z protokołu Okręgowej Komisji Wyborczej nr 24 w Płocku.

Według tych danych w niedzielnym głosowaniu w okręgu płockim na ubiegającego się o reelekcję prezydenta Andrzeja Dudę oddano 121 929 głosów (50,92 proc.), a na Rafała Trzaskowskiego 61 073 głosy (25,51 proc.).

Pozostali kandydaci uzyskali następujące poparcie: Szymon Hołownia - 28 129 głosów (11,75 proc.), Krzysztof Bosak - 14 596 głosów (6,1 proc.), Władysław Kosiniak-Kamysz - 7 651 (3,19 proc.), Robert Biedroń - 4 281 głosów (1,79 proc.).





14:18 Częstochowa: Wynik Roberta Biedronia zbliżony do wyniku Magdaleny Ogórek

W Częstochowie, gdzie od lat rządzi prezydent z SLD Krzysztof Matyjaszczyk, kandydata Lewicy Roberta Biedronia poparło w niedzielnych wyborach 2,62 proc. wyborców. To wynik zbliżony do osiągniętego przed pięcioma laty przez kandydatkę SLD Magdalenę Ogórek.

Dobre wyniki lokalnych działaczy lewicy w wyborach samorządowych nie znajdują odzwierciedlenia w kolejnych wyborach ogólnokrajowych, zwłaszcza prezydenckich.

W Częstochowie w pierwszej turze wyborów urzędujący prezydent Andrzej Duda zdobył 37,94 proc. głosów. Drugi był Rafał Trzaskowski, na którego zagłosowało 36,67 proc. osób. Na kolejnych miejscach znaleźli się: Szymon Hołownia - 14,15 proc., Krzysztof Bosak - 6,01 proc.

Kandydat Lewicy Robert Biedroń zdobył 2,62 proc. głosów, Władysław Kosiniak-Kamysz - 1,82 proc., Stanisław Żółtek - 0,23 proc., Marek Jakubiak - 0,16 proc., Paweł Tanajno - 0,16 proc., Waldemar Witkowski - 0,14 proc. i Mirosław Piotrowski - 0,10 proc.







14:07 Duda zdobył ponad 3 mln głosów więcej niż 5 lat temu

Ponad 3 mln głosów więcej zyskał w I turze prezydent Andrzej Duda w porównaniu do jego wyniku z I tury wyborów prezydenckich z 2015 r. Z kolei kandydat KO Rafał Trzaskowski otrzymał o ponad 814 tys. głosów więcej niż ówczesny prezydent Bronisław Komorski, który z Dudą mierzył się 5 lat temu.

Zmiany w wielkości elektoratów pokazują już dane Państwowej Komisji Wyborczej z 99,77 proc. obwodów głosowania w kraju. Zgodnie z nimi na ubiegającego się o reelekcję Andrzeja Dudę zagłosowało 8 412 183 osób. Pięć lat temu natomiast kandydat PiS w I turze zdobył poparcie 5 179 092 wyborców. Już niepełne wyniki z niedzieli dają zatem Dudzie wzrost o ponad 3 mln 233 tys. głosów.

Większe poparcie, niż przed pięcioma laty uzyskał w I turze ówczesny prezydent Bronisław Komorski, otrzymał w niedzielnym głosowaniu kandydat Koalicji Obywatelskiej, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Według ostatnich danych PKW na Trzaskowskiego zagłosowało 5 845 164 obywateli. To o 814 104 więcej niż na ubiegającego się w 2015 roku o reelekcję Komorowskiego, który w I turze dostał 5 031 060 głosów.









14:01 Bosak: Jest nam równie daleko do obu kandydatów



Konfederacji jest równie daleko do prezydenta Andrzeja Dudy, jak i kandydata KO Rafała Trzaskowskiego; żaden z nich nie zabiegał o jakąkolwiek bliskość z naszym środowiskiem, dlatego nie zasługują na nasze poparcie - powiedział PAP Krzysztof Bosak.

W niedzielę liderzy Konfederacji poinformowali, że ich środowisko nie udzieli poparcia żadnemu z kandydatów, którzy będą rywalizowali w II turze wyborów prezydenckich.

Bosak pytany o powody takiej decyzji liderów Konfederacji, powiedział, że "jest nam równie daleko do obu kandydatów - Andrzeja Dudy i Rafała Trzaskowskiego". "Żaden z nich nie zabiegał o reprezentowanie naszego programu, idei, jakąkolwiek bliskość z naszym środowiskiem" - dodał.

Jak zapowiedział, będzie zachęcać swoich sympatyków do głosowania w II turze wyborów prezydenckich, "ale nie będzie wskazywać, na kogo". "Będziemy apelować o mądre korzystanie ze swoich praw wyborczych - zgodnie z rozumem i sumieniem" - podkreślił.





13:52 Najwyższa i najniższa frekwencja w wyborach

Najwyższą frekwencję w wyborach prezydenckich odnotowano na Mazowszu (67,57 proc.), a najniższą na Opolszczyźnie (56,68 proc.) - wynika z danych PKW po zliczeniu 99,77 proc. głosów. W pięciu miastach wojewódzkich - Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Gdańsku i Wrocławiu - frekwencja przekroczyła 70 proc.

Najwyższą frekwencję w niedzielnych wyborach prezydenckich odnotowano na Mazowszu - wyniosła ona 67,57 proc. Największy odsetek wyborców głosował w powiatach: pruszkowskim (75,15 proc.), piaseczyńskim (74,03 proc.) oraz w powiecie warszawskim zachodnim (73,84 proc.).

Pod względem frekwencji stolica z wynikiem 73,25 proc. jest czwarta w kolejności. Rekordowy poziom uczestnictwa w wyborach na Mazowszu odnotowano w gminie Michałowice w pow. pruszkowskim, gdzie do urn udało się 81,24 proc. uprawnionych do głosowania.

Licznie do wyborów poszli również mieszkańcy Małopolski, gdzie zgodnie z dotychczasowymi danymi zagłosowało 67,22 proc. wyborców. Najwięcej wyborców poszło do urn w Krakowie (71,54 proc.).







13:47 Sztab Trzaskowskiego pyta o wydatki kancelarii Dudy

Posłowie: Barbara Nowacka i Adam Szłapka ze sztabu Rafała Trzaskowskiego pytali w poniedziałek o wydatki Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy, w tym o wynagrodzenia, koszty przelotów, remontów i zaangażowanie KPRP w kampanię. Ocenili przy tym, że kancelaria Dudy jest najdroższą od 30 lat.

Urzędujący prezydent i obecny prezydent Warszawy zmierzą się 12 lipca w drugiej turze wyborów prezydenckich.

Sam Rafał Trzaskowski kontynuuje w poniedziałek kampanijny objazd po Polsce. Jego sztabowcy tymczasem zadali szereg pytań o wydatki Kancelarii Prezydenta oraz jej zaangażowanie w kampanię Dudy. "Pytamy dziś Kancelarię Prezydenta, co ukrywa. Od dłuższego czasu nie można doprosić się o najprostsze informacje dotyczące wynagrodzeń w Kancelarii Prezydenta. Nie możemy dowiedzieć się, jakie są koszty funkcjonowania tej Kancelarii, natomiast jedno, co wiadomo, to to, że jest to najdroższa możliwa kancelaria" - oceniła Nowacka. "Tak na bogato to jeszcze nikt w Polsce nie żył, jak żyje Andrzej Duda" - ironizowała posłanka Koalicji Obywatelskiej.





13:39 Duda zwycięża w głosowaniu korespondencyjnym

I turę wyborów prezydenckich wielkopolskiej gminie Baranów, gdzie przeprowadzono wyłącznie wybory korespondencyjne, wygrał Andrzej Duda, zdobywając 49,23 procent głosów poparcia. Na Rafała Trzaskowskiego zagłosowało 22,43 proc. - wynika z danych kaliskiej delegatury Państwowej Komisji Wyborczej.

W wielkopolskiej gminie Baranów w wyborach prezydenckich można było oddać głos wyłącznie korespondencyjnie. Chęć głosowania zadeklarowało 62 proc. spośród 6284 uprawnionych do głosowania.

Decyzją Państwowej Komisji Wyborczej głosowanie korespondencyjne odbyło się jeszcze w gminie Marklowice (woj. śląskie). Tam również Andrzej Duda wygrał zdecydowaną przewagą głosów. Duda zdobył tam ponad 55 proc. głosów.





13:36 Trzaskowski: Rozliczymy PiS z tego, co obiecywał

Powołanie "komisji wyrównywania krzywd" i instytucji świadka prezydenckiego zapowiedział w poniedziałek w Płocku (Mazowieckie) kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski. Mówił, że konieczny jest silny, niezależny od partii prezydent, patrzący władzy na ręce i proponujący jasne rozwiązania.

Trzaskowski spotkał się w poniedziałek z mieszkańcami Płocka na jednym z największych osiedli mieszkaniowych w tym mieście. Podczas swego wystąpienia ocenił m.in., że obecny "rząd postanowił upolitycznić prokuraturę i wszystkie instytucje kontrolne". W tym kontekście zapowiedział powołanie "komisji wyrównania krzywd", jak podkreślił, "dla tych wszystkich, którzy zostali bezpodstawnie oskarżeni, wyrzuceni z pracy, którzy są dzisiaj straszeni, piętnowani".

"Chcę powiedzieć jeszcze jedno, że w tej komisji będzie instytucja świadka prezydenckiego dla wszystkich tych, którzy będą chcieli przyjść i powiedzieć o tym, co PiS wyprawia, o wszystkich aferach, o uwłaszczeniu się, że tam taka osoba zostanie wysłuchana i po prostu rozliczymy PiS z tego, co obiecywał" - oświadczył kandydat KO na prezydenta. I dodał: "rozliczymy pana prezydenta, bo naprawdę państwo musi być silne i naprawdę państwo musi być uczciwe, a nie tak, jak teraz". Trzaskowski mówił m.in., że "nikt nie rozlicza ludzi władzy, którzy postawili tylko na to, żeby się wzbogacić, żeby się uwłaszczyć na państwie".





13:31 Ociepa: Prawica odbiła PO opolskie

Wynik pierwszej tury wyborów prezydenckich, w której na Andrzeja Dudę w województwie opolskim zagłosowało ponad 40 proc. wyborców jasno wskazuje, że prawica odbiła region Platformie Obywatelskiej - podkreślił wiceprezes Porozumienia, wiceszef MON Marcin Ociepa.

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej Ociepa podsumowując wyniki niedzielnych wyborów prezydenckich w regionie ocenił, że "fakt zdobycia największej liczby głosów w województwie przez prezydenta Andrzeja Dudę, który otrzymał ponad 40 proc. oddanych głosów, to dowód na to, że Opolszczyzna się budzi".

"Wbrew sondażom i agresywnej kampanii propagandowej naszych przeciwników, prawica odniosła w województwie zwycięstwo. Można powiedzieć, że prawica odbiła Platformie region, do tej pory uważany za ostoję Koalicji Obywatelskiej" - powiedział Ociepa. Jego zdaniem, tak wyraźne zwycięstwo prezydenta Dudy powinno dać do myślenia samorządowcom w województwie, którzy poparli w pierwszej turze Rafała Trzaskowskiego.

"Swoje poparcie dla Rafała Trzaskowskiego wyraził marszałek województwa opolskiego, prezydent Opola i prezydent Kędzierzyna-Koźla. Jak widać mieszkańcy regionu są mądrzejsi od samorządowców i widzą, ile dobrego w ciągu ostatnich pięciu lat zrobiła prawica dla mieszkańców naszego województwa" - zaznaczył wiceminister.





13:26 Biedroń: Rozmowy z Trzaskowskim najpewniej we wtorek

W najbliższych godzinach, najpewniej we wtorek, dojdzie do spotkania z Rafałem Trzaskowskim, którego celem będzie omówienie wspólnej koncepcji dotyczącej propozycji programowych - poinformował w poniedziałek kandydat Lewicy na prezydenta Robert Biedroń.

Na poniedziałkowej konferencji prasowej w Warszawie Bieroń dziękował za uzyskane poparcie i podkreślał, że ważne jest dla niego, by program i wartości Lewicy były kontynuowane. "Żebyśmy wybrali za dwa tygodnie prezydenta RP, który będzie także rzecznikiem głosu Lewicy, tych wyborców i wyborczyń, którzy i które pokładają nadzieję w Polsce postępowej, otwartej, tolerancyjnej, zrównoważonego rozwoju, Polsce, która nikogo nie wyklucza i nikogo nie zostawia z tyłu" - mówił Biedroń.





13:23 Biedroń: Trzaskowski może być głosem Lewicy

Ważne, żebyśmy wybrali za 2 tygodnie prezydenta RP, który będzie także rzecznikiem głosu Lewicy i wyborców, którzy pokładają nadzieję w Polsce postępowej, otwartej, tolerancyjnej; dzisiaj, wydaje się, że taką osobą jest Rafał Trzaskowski - powiedział w poniedziałek Robert Biedroń.









13:20 Końskie

Wybory wygrywa się w Końskich, nie w Waszyngtonie - mówił w czwartek 25 czerwca lider PSL i kandydat na prezydenta Władysław Kosiniak-Kamysz. Podsumowywał tym samym ubiegłotygodniową wizytę Andrzeja Dudy w USA. Z danych opublikowanych w poniedziałek przez PKW wynika, że w Końskich Kosiniak-Kamysz zyskał 2,72 proc. głosów, a Andrzej Duda 54,01 proc.





13:14 Przed II turą: Rafał Trzaskowski

Gospodarka, kryzys gospodarczy, uczciwość i ...debata z Andrzejem Dudą. To kluczowe hasła powtarzane przez Rafała Trzaskowskiego na starcie prezydenckiej dogrywki. Prezydent stolicy musi odrobić aż 13 punktów procentowych do Andrzeja Dudy. Tyle traci po pierwszej turze.

"Nie dawano nam żadnych szans a dziś widać, że możemy wygrać" - mówił w Płocku Trzaskowski i składał obietnice. Na razie pojawiają się znane już hasła: że potrzebny jest silny i niezależny prezydent. Że trzeba przerwać monopol obecnej władzy. Także dlatego, by rozliczyć obecny obóz władzy. I tu Trzaskowski podkreślił obietnice powołania przy prezydencie Komisji Wyrównania Krzywd

Trzaskowski nęci też od razu wyborców pozostałych kandydatów. Do wyborców Hołowni mówił o walce z katastrofa klimatyczną, do wyborców Bosaka o braku zgody na podniesienie podatków, które może planować rząd w obliczu kryzysu po epidemii koronawirusa.

Trzaskowski przekonuje, że wynik I tury to dowód, ze większość wyborców chce zmiany i dlatego - mimo dużej różnicy - ma szanse wygrać.





13:09 Jak głosowała Polonia we Francji

W Rafale Trzaskowskim i Szymonie Hołowni duża część francuskiej Polonii zobaczyła "polityków zmiany", zaś na Andrzeja Dudę zachęcają do oddania głosu raczej przedstawiciele inteligencji, często we Francji już od kilku pokoleń - powiedział PAP prezes Instytutu Nowych Mediów Eryk Mistewicz.

Trzaskowski w głosowaniu francuskiej Polonii uzyskał 48,8 proc., a Duda - 27,67 proc. głosów. Zdaniem Mistewicza jest to efektem tego, że "Polacy głosujący we Francji w większym stopniu niż np. wśród Polonii amerykańskiej zdani są na informacje napływające z kraju". "Nie ma tu polonijnych gazet, stacji radiowych czy telewizyjnych. To internet z kraju kształtuje tu opinie" - ocenił ekspert.

"W Rafale Trzaskowskim i Szymonie Hołowni spora część francuskiej Polonii zobaczyła więc młodych energetycznych polityków ‘zmiany’, zaś do oddania głosu na Andrzeja Dudę zachęcają raczej przedstawiciele inteligencji, często od kilku już pokoleń we Francji. Ten spór między nową a starą francuską Polonią będzie jeszcze bardziej widoczny przed drugą turą" - powiedział.





13:04 Trzaskowski wygrywa w Katowicach

W Katowicach I turę wyborów wygrał kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski, zdobywając ponad 40 proc. głosów - wynika niepełnych jeszcze danych PKW. Na urzędującego prezydenta Andrzeja Dudę zagłosowało ponad 32,5 proc.

Na stronie PKW podano dotychczas dane ze 166 na 169 obwodów (98,22 proc) w Katowicach, trzy pozostałe protokoły mają dotrzeć w poniedziałek po południu. Wtedy będą też znane wyniki w całym okręgu katowickim, obejmującym powiaty będziński, bieruńsko-lędziński, gliwicki, tarnogórski, zawierciański; miasta na prawach powiatu: Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze





12:58 Warszawa

We wszystkich 18 warszawskich dzielnicach Rafał Trzaskowski pokonał prezydenta Andrzeja Dudę i uzyskał najwyższe poparcie.



Według danych PKW z 98,7 proc. obwodów (czyli 761 na 771) w Warszawie Rafał Trzaskowski uzyskał 47,55 proc. głosów, a Andrzej Duda - 26,94 proc. Oznacza to, że uzyskali odpowiednio 479 tys. 30 i 271 tys. 448 głosów.



We wszystkich 18 warszawskich dzielnicach wygrał kandydat KO, obecny włodarz stolicy Rafał Trzaskowski.

Uzyskał ponad 50 proc. głosów w czterech dzielnicach: Żoliborz (51,54 proc.); Mokotów (51,06 proc.); Ursynów (53,57 proc.) oraz Wilanów (59,17 proc.). Najniższe poparcie Trzaskowski zanotował na Pradze Północ - 39,41 proc., Targówku - 40,50 proc. i w Ursusie - 41,69 proc.



Na Andrzeja Dudę najchętniej głosowali mieszkańcy Targówka (35,24 proc.), Pragi Północ (34,58 proc.) i Wawra (31,73 proc.). Najmniej głosów zdobył w Wilanowie (17,28 proc.), na Ursynowie (21,67 proc.) i na Żoliborzu (23,58 proc.).



12:55 Podkarpacie - frekwencja na obszarach dotkniętych powodzią

Na Podkarpaciu w większości powiatów dotkniętych powodzią frekwencja wyborcza w niedzielnych wyborach prezydenckich była wyższa niż średnia w regionie. Najwyższą zanotowano w pow. rzeszowskim - 68,90 proc., najniższą w pow. przemyskim - 59,76 proc.



Frekwencja w woj. podkarpackim wyniosła 61,57 proc.



W piątek po południu nad częścią woj. podkarpackiego przeszły gwałtowne ulewy. Najtrudniejsza sytuacja była w powiatach: rzeszowskim, łańcuckim, przeworskim i w przemyskim. Ewakuowano około 400 osób. Woda zalała drogi, domy, budynki gospodarcze, szkoły, strażnice OSP i studnie.



Z kolei dzień później nawałnice nawiedziły m.in. powiaty brzozowski i jasielski. W sobotę jej skutki były podobne.



W pow. rzeszowskim zanotowano frekwencje o ponad siedem procent wyższą niż średnia w województwie i prawie o cztery procent od średniej krajowej, wyniosła ona 68,90 proc. W tym powiecie w wyniku piątkowej ulewy w gminie Chmielnik zmienione zostały siedziby dwóch obwodowych komisji wyborczych. Nie miało to jednak wpływu na przebieg głosowania. W gminie Chmielnik do urn udało się 69,49 proc. uprawnionych.



W sąsiednim powiecie łańcuckim frekwencja wyniosła 68,19 proc. Spośród gmin najmocniej ucierpiała tam gmina Łańcut; w kilku jej miejscowościach woda zerwała m.in. mosty i uszkodziła drogi. W gminie Łańcut w niedziele głosowało 69,19 proc.



Wyższą od średniej frekwencji regionalnej zanotowano także w powiecie przeworskim. W lokalach wyborczych pojawiło się 63,09 proc. wyborców, w tym w gminie Jawornik Polski - 64,95, a w Kańczudze 59,15 proc.



Średnią frekwencje w regionie przekroczył jeszcze pow. brzozowski. Natomiast nieco poniżej średniej była frekwencja w powiecie jasielskim, gdzie zanotowano 61,03 proc. oraz w powiecie przemyskim - 59,76 proc.



Według danych z ponad 98 proc. obwodów do głosowania w woj. podkarpackim w pierwszej turze wyborów prezydenckich zwyciężył Andrzej Duda, który uzyskał 60,99 proc. Drugi jest Rafał Trzaskowski z poparciem 16,00 proc. głosujących.

12:48 Duda najlepiej na Podkarpaciu, Trzaskowski na Pomorzu

Prezydent Andrzej Duda najwyższe poparcie w wyborach zyskał na Podkarpaciu (60,99 proc.), a jego kontrkandydat w II turze Rafał Trzaskowski (KO) - na Pomorzu (38,58 proc.). Również na Podkarpaciu najlepszy wynik zanotował Krzysztof Bosak. Szymona Hołownię najwięcej osób poparło w Lubuskiem.



Najlepszy wynik urzędujący prezydent uzyskał na Podkarpaciu, gdzie zagłosowało na niego 60,99 proc wyborców. W dwóch powiatach - brzozowskim i w leżajskim - jego poparcie przekroczyło nawet 70 proc. (w pow. brzozowskm wyniosło 72,13 proc., a w pow. leżajskim - 70,21 proc.). Dużego poparcia Dudzie udzielono również na Lubelszczyźnie (56,67 proc.) i w woj. świętokrzyskim (56,02 proc.). Najsłabiej wypadł on na Pomorzu (33,82 proc.), w Lubuskiem (34,19 proc.) i w Zachodniopomorskiem (35,38 proc.).



W tych trzech województwach najlepsze wyniki uzyskał kandydat KO Rafał Trzaskowski. Na Pomorzu Trzaskowski zdobył 38,58 proc. głosów, w woj. zachodniopomorskim - 37,91 proc., a w Lubuskiem - 36,94 proc. Najniższe poparcie, wynoszące 16 proc., uzyskał na Podkarpaciu. Słaby wynik zanotował również w woj. lubelskim (19,32 proc.). Poparcie przekraczające 50 proc. Trzaskowski uzyskał w Sopocie, gdzie głos na niego oddało 52,83 proc. osób.



W Lubuskiem swój najlepszy wynik zanotował Szymon Hołownia (17,87 proc.). Niemal identyczne znaczące poparcie uzyskał w województwach: opolskim, wielkopolskim i w podlaskim (w dwóch pierwszych - 16,64 proc. głosów, a w ostatnim - 16,63 proc.). Najmniej osób zagłosowało na Hołownię na Podkarpaciu (9,42 proc.). Rekordową liczbę głosów na poziomie 22,99 proc. kandydat uzyskał w powiecie krośnieńskim (Lubuskie).



Na Podkarpaciu - podobnie jak Duda - najlepszy wynik uzyskał Krzysztof Bosak (8,95 proc.). Najwięcej osób zagłosowało na niego w powiecie rzeszowskim (10,18 proc.) i w Rzeszowie (10,02 proc.) Najmniej wyborców wybrało kandydata Konfederacji w Zachodniopomorskiem (5,59 proc.) i w woj. kujawsko-pomorskim (5,88 proc.).

12:47 Szwecja

W Szwecji, gdzie Polacy w wyborach prezydenta Polski głosowali w dwóch komisjach w Sztokholmie, zwyciężył Rafał Trzaskowski zdobywając 52 proc. głosów. Drugie miejsce zajął walczący o reelekcję prezydent Andrzej Duda - 18 procent.



Trzecie miejsce przypadło Szymonowi Hołowni, który otrzymał 14 proc. głosów - wynika z protokołów przekazanych PAP przez konsula w Sztokholmie.



Kolejne miejsca zajęli Krzysztof Bosak i Robert Biedroń.



12:45 Kogo poprze Krzysztof Bosak?

Nie poprzemy żadnego z tych panów - stwierdził w rozmowie z Onetem Krzysztof Bosak pytany o ewentualne poparcie Konfederacji dla Andrzeja Dudy lub Rafała Trzaskowskiego w drugiej turze wyborów prezydenckich. Zachęcamy naszych wyborców do odpowiedzialnego korzystania ze swoich praw obywatelskich i głosowania zgodnie ze swoim sumieniem i rozumem - dodał.



12:40 Wiceminister zdrowia: Udało nam się zorganizować bezpieczne wybory

Możemy już stwierdzić, że udało nam się zorganizować bezpieczne wybory. Wczoraj w lokalach wyborczych na terenie całego kraju każdy, kto się do nich udał, miał okazję obserwować, jak były one wyposażone w sprzęt ochrony osobistej - powiedział na konferencji wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński.



Przypomniał, że sprzęt ten został dostarczony przez Ministerstwo Zdrowia. To 5 mln par rękawic, setki tysięcy litrów płynu do dezynfekcji, masek, także w tych rejonach, gdzie ten poziom zapadalności (na COVID-19 - PAP) był najwyższy. Dostarczono dodatkowe maski z filtrem, oprócz takich zwykłych masek medycznych, w które wyposażeni byli pozostali członkowie komisji - wyliczał wiceminister.



Wskazał, że z informacji resortu wynika, że w obwodowych komisjach wyborczych udało się zapewnić przede wszystkim dostęp do lokali tak, aby nie było tłumów wewnątrz pomieszczeń.



12:38 Trzaskowski: Prezydent Duda, krytykując ciągle kwestie już rozstrzygnięte, wygląda jakby był oderwany od rzeczywistości

Powiedzieliśmy już, że popieramy program 500+ i że nie będzie podwyższenia wieku emerytalnego, to jest rozstrzygnięte; prezydent Andrzej Duda ciągle wracając do tego, krytykując, to co było kiedyś, wygląda jakby był oderwany od rzeczywistości - stwierdził kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski.



Odpowiadając na pytanie podczas poniedziałkowego spotkania wyborczego w Płocku, czy licytacja na program socjalny z PiS ma sens, Trzaskowski podkreślił, że nie chodzi tu o licytację, a o to, żeby "jasno zamknąć spory przeszłości".



Rafał Trzaskowski: Nie ma zgody na podnoszenie podatków TVN24/x-news

12:33 Tak głosowano w dużych miastach woj. śląskiego

Z dużych miast woj. śląskiego Andrzej Duda zwyciężył w Bytomiu, Zabrzu, Tychach, Rudzie Śląskiej, Piekarach Śląskich oraz Mysłowicach - wynika z danych ze wszystkich tamtejszych obwodów zamieszczonych na stronie PKW. W Piekarach prezydent zdobył ponad 45 proc. głosów.



Spośród największych miast Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, w Bytomiu Duda zdobył 38,42 proc. głosów, drugi Rafał Trzaskowski - 33,16 proc., a trzeci Szymon Hołownia - 16,19 proc. Frekwencja w tym mieście wyniosła 57,62 proc.



W Zabrzu obecny prezydent uzyskał nieco niższą przewagę - zdobył 36,38 proc. poparcia; drugi Trzaskowski 34,02 proc., a trzeci Hołownia - 16,21 proc. Z możliwości głosowania skorzystało tam 55,16 proc. uprawnionych mieszkańców.



W Tychach Andrzej Duda zdobył poparcie 38,16 proc. głosujących, Rafał Trzaskowski 33,66 proc., a Szymon Hołownia 15,67 proc. - przy frekwencji na poziomie 68,57 proc.



Andrzej Duda zwyciężył także w Rudzie Śląskiej i Świętochłowicach, zyskując w nich poparcie odpowiednio 42,27 proc. i 39,18 proc. Rafał Trzaskowski w Rudzie Śląskiej zdobył 28,34 proc. głosów, a w Świętochłowicach 32,24 proc. Frekwencja w pierwszym z tych miast sięgnęła 61,06 proc., a w drugim 58,03 proc.



Znaczną przewagę ubiegający się o reelekcję prezydent zdobył w Piekarach Śląskich: 45,58 proc. wobec 28,17 proc. Rafała Trzaskowskiego (przy frekwencji 62,64 proc.). W Mysłowicach również przewaga Dudy przekroczyła 10 pkt. proc. - uzyskał 41,81 proc. głosów, a Trzaskowski 31,05 proc. (frekwencja 64,86 proc. głosów).



W pozostałych dużych miastach GZM I turę wyborów prezydenckich wygrał Rafał Trzaskowski.

12:27 Największe miasta w woj. kujawsko-pomorskim

W czterech największych miastach województwa kujawsko-pomorskiego: Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku i Grudziądzu, w pierwszej turze wyborów prezydenckich najwyższe poparcie uzyskał Rafał Trzaskowski, Andrzej Duda zajął drugie miejsce. W całym regionie zwyciężył Duda.



W tych miastach kolejne miejsca zajęli: Szymon Hołownia, Krzysztof Bosak, Robert Biedroń i Władysław Kosiniak-Kamysz.



W Bydgoszczy wygrał Trzaskowski - 40,73 proc., przed Dudą - 31,23 proc. głosów. Kolejne miejsca zajęli: Hołownia - 17,09 proc., Bosak - 5,68 proc., Biedroń - 2,78 proc. Kosiniak-Kamysz - 1,72 proc. głosów. W całym regionie wygrał Duda.



W Toruniu zwyciężył Trzaskowski - 42,15 proc., przed Dudą - 30,8 proc. głosów. Hołownia zdobył - 15,23 proc., Bosak - 6,53 proc., Biedroń - 2,9 proc., Kosiniak-Kamysz - 1,66 proc. głosów.



We Włocławku wygrał Trzaskowski - 42,08 proc., przed Dudą - 34,14 proc., Hołownią - 13,86 proc., Bosakiem - 4,89 proc., Biedroniem - 2,85 proc., Kosiniakiem-Kamyszem - 1,46 proc. głosów.



W Grudziądzu najlepszy wynik uzyskał Trzaskowski - 38,75 proc., przed Dudą - 34,99 proc., Hołownią - 14,68 proc., Bosakiem - 6,09 proc., Biedroniem - 2,82 proc., Kosiniakiem-Kamyszem - 1,99 proc. głosów.



We wszystkich czterech miastach, pozostali kandydaci uzyskali poparcie poniżej 0,3 proc. głosów.



W całym województwie kujawsko-pomorskim zwyciężył prezydent Duda, którego poparło 39,54 proc. wyborców; Trzaskowski był drugi - 33,59 głosów.

12:23 Trzaskowski zwyciężył w mazurskich kurortach

W najpopularniejszych mazurskich miastach pierwszą turę wyborów wygrał Rafał Trzaskowski przed Andrzejem Dudą. Kandydat Koalicji Obywatelskiej uzyskał wyższe poparcie od urzędującego prezydenta w Węgorzewie, Giżycku, Mikołajkach, Mrągowie.



W gminie Mikołajki, którą w czasie kampanii Trzaskowski odwiedził, zagłosowało na niego 39,67 proc. wyborców, a Andrzej Duda uzyskał tam 33,49 proc. głosów.



W powiecie giżyckim na Trzaskowskiego zagłosowało 38,16 proc. wyborców, na Dudę 34,82 proc. W samym mieście Giżycku Rafał Trzaskowski zdobył 41,64 proc. głosów, a Andrzej Duda - 31,24 proc.



W gminie Węgorzewo na kandydata Koalicji Obywatelskiej zagłosowało 37,99 proc. wyborców, a na Dudę - 34,72 proc.



W Mrągowie Trzaskowski zdobył nieco ponad 1 proc. poparcia więcej od Dudy, głosowało na niego 36,21 proc. wyborców, a na Dudę - 35,05 proc. Co ciekawe, w gminie Sorkwity, gdzie w kampanii wyborczej Rafał Trzaskowski zaliczył wpadkę mówiąc, że cztery lata temu nie był posłem i nie głosował przeciwko obniżeniu wieku emerytalnego, co potem prostował, zwyciężył Andrzej Duda. W gm. Sorkwity na obecnego prezydenta zagłosowało 42,67 proc. wyborców, a na Trzaskowskiego 33,17 procent.



Według danych ze 100 proc. obwodów głosowania w województwie warmińsko-mazurskim (1115 obwodów), Andrzej Duda uzyskał 253 931 głosów (40,1 proc.), a Rafał Trzaskowski 208 922 głosy (33 proc.).

12:21 Włochy

W Rzymie wygrał Rafał Trzaskowski wyprzedzając Andrzeja Dudę - to wynik z oficjalnych protokołów sporządzonych przez dwie komisje wyborcze utworzone w Wiecznym Mieście. Wybory we Włoszech z powodu pandemii były tylko korespondencyjne.



W dwóch rzymskich komisjach głosy oddało prawie 3 tysiące osób odsyłając lub przekazując osobiście pakiety wyborcze.



Trzaskowski otrzymał 1037 głosów, a Duda - 987.



Trzeci wynik miał Szymon Hołownia, na którego oddano 299 głosów. Robert Biedroń dostał 84 głosy, a Krzysztof Bosak - 81.

12:20 Zachodniopomorskie: W trzech gminach frekwencja wyborcza przekroczyła 80 proc.

W nadmorskich gminach Rewal, Mielno i Dziwnów była najwyższa frekwencja w Zachodniopomorskiem w pierwszej turze wyborów prezydenckich. Zagłosowało tam ponad 80 proc. uprawnionych - wynika z danych opublikowanych przez Państwową Komisję Wyborczą.



W gminie Rewal zagłosowało 85,56 proc. uprawnionych. To najwyższa frekwencja wyborcza w Zachodniopomorskiem, jaką podała PKW. Druga pod względem osiągniętej frekwencji jest gmina Mielno z wynikiem 84,90 proc., a trzecia gmina Dziwnów, gdzie głos oddało 80,85 proc. do tego uprawnionych.



W kilku gminach województwa frekwencja przekroczyła 70 proc. Stało się tak w gminach: Ustronie Morskie (76,52 proc.), Dobra w powiecie polickim (74,53 proc.), Kobylanka (70,68 proc.) i Kołobrzeg (70,58 proc.).



Najwyższą frekwencję wśród powiatów uzyskał policki z wynikiem 67,86 proc.



W miastach na prawach powiatu frekwencja wyniosła odpowiednio: w Szczecinie - 67,34 proc., w Koszalinie - 65,94 proc. i w Świnoujściu - 65,62 proc.



W Zachodniopomorskiem zagłosowało 61,69 proc. uprawnionych, czyli 1 mln 320 tys. 966 osób.

12:13 Robert Biedroń: Wydaje się, że Trzaskowski jest osobą, która będzie też rzecznikiem głosu Lewicy

Mój wynik w niedzielnych wyborach prezydenckich nie jest satysfakcjonujący, ale jest wezwaniem do większej pracy - podkreślił kandydat Lewicy na prezydenta Robert Biedroń.



Mówił na konferencji prasowej, że ważne jest dla niego, by program i wartości Lewicy były kontynuowane. Żebyśmy wybrali za 2 tygodnie prezydenta RP, który będzie także rzecznikiem głosu Lewicy, tych wyborczyń i wyborców, którzy pokładają nadzieję w Polsce postępowej, otwartej, tolerancyjnej, zrównoważonego rozwoju, Polsce, która nikogo nie wyklucza, nikogo nie zostawia z tyłu - mówił Biedroń.



Dzisiaj naturalnym wydaje się, że taką osobą jest Rafał Trzaskowski, który reprezentuje inne siły, nie lewicowe, ale na pewno Polska dzisiaj potrzebuje osoby, która będzie starała się przynajmniej wczuć w ten głos wyborców lewicowych - powiedział Biedroń.

12:10 Dolny Śląsk

Andrzej Duda zdobył najwięcej głosów w pierwszej turze wyborów prezydenckich na Dolnym Śląsku. Urzędującego prezydenta poparło 38,21 proc. wyborców w regionie, a Rafała Trzaskowskiego 35,92 proc. Duda wygrał w powiatach, a Trzaskowski w dużych miastach.



Według danych PKW ze wszystkich komisji obwodowych na Dolnym Śląsku na Dudę oddano 545 001 głosów, a na Trzaskowskiego 512 357 głosów.



Największe poparcie urzędujący prezydent uzyskał w powiecie polkowickim - 52,87 proc. Próg 50 proc. Duda przekroczy też w powiatach górowskim i strzelińskim. Z kolei Trzaskowski najwyższe poparcie uzyskał w Jeleniej Górze - 45,46 proc. i we Wrocławiu - 43,56 proc.



Łącznie Duda wygrał w 23 powiatach na Dolnym Śląsku i w Legnicy. Trzaskowski zaś w trzech powiatach i w trzech miastach - Wałbrzychu, Jeleniej Górze i we Wrocławiu.



Trzeci wynik w skali województwa uzyskał Szymon Hołownia. Zagłosowało na niego 14,09 proc. wyborców, co daje 201 050 głosów. Najwyższe poparcie - 17,55 proc. głosów - Hołownia uzyskał w powiecie lubańskim.



Kolejne miejsca zajęli: Krzysztof Bosak z poparciem 6,44 proc. (91 793 głosy), Robert Biedroń - 2,61 proc. (37 245), Władysław Kosiniak-Kamysz - 1,91 proc. (27 210).



Pozostali kandydaci uzyskali poniżej 0,3 proc. głosów.



Frekwencja na Dolnym Śląsku wyniosła 63,47 procent. Najwyższa była w powiecie wrocławskim - 71,71 procent. We Wrocławiu frekwencja wyniosła 70,81 procent.

12:04 Woj. pomorskie

W woj. pomorskim według danych ze wszystkich 1397 obwodów głosowania pierwszą turę wyborów prezydenckich wygrał Rafał Trzaskowski z wynikiem 38,58 proc. (453 006 ważnych głosów) Na drugim miejscu znalazł się Andrzej Duda z poparciem 33,82 proc. (397 169 głosów) - podała Państwowa Komisja Wyborcza.



Trzeci wynik na Pomorzu uzyskał Szymon Hołownia - 16,13 proc. (189 390 głosów).



Kolejni kandydaci mają następujące wyniki: Krzysztof Bosak - 6,22 proc.(72 978), Robert Biedroń - 2,57 proc. (30 155), Władysław Kosiniak-Kamysz - 1,91 proc. (22 400).



Poparcie pozostałych kandydatów wyniosło: Stanisław Żółtek - 0,23 proc. (2 716), Paweł Tanajno - 0,15 proc. (1 795), Marek Jakubiak - 0,14 proc. (1 702), Waldemar Witkowski - 0,14 proc. (1 671), Mirosław Piotrowski - 0,10 proc. (1 210).



Trzaskowski najwięcej zwolenników ma w Sopocie (52,83 proc.), Gdyni (47,97 proc.), w Gdańsku (47,07 proc.) oraz w Słupsku (43 proc.). Najmniejsze poparcie otrzymał w powiatach kościerskim (25,33 proc.), starogardzkim (26,07 proc.) i kartuskim (27,01 proc.).



Na Andrzeja Dudę najwięcej wyborców zagłosowało w powiatach: starogardzkim (47,71 proc.), kościerskim (46,18 proc.), chojnickim (45,70 proc.) i kartuskim (44,49 proc.).



Urzędujący prezydent najmniejsze poparcie otrzymał w Trójmieście: w Sopocie - 23,44 proc., w Gdyni - 25,02 proc., i w Gdańsku - 25,11 proc.



Trzeci z kandydatów, Szymon Hołownia, największe poparcie otrzymał w powiatach puckim (18,73 proc.), kartuskim (18,13 proc.) i kościerskim (18,05 proc.). Najmniej głosów uzyskał w Słupsku (12,19 proc.).



Frekwencja w Pomorskiem wyniosła 65,55 proc. Najwięcej uprawnionych poszło do urn w Sopocie - 74,30 proc., następnie w Gdyni - 72,13 proc. oraz w powiecie puckim - 71,95 proc. i Gdańsku 71,51 proc.



11:58 Kogo poprze Szymon Hołownia?

Szymon Hołownia przyznał, że decyzję co do tego, kogo poprze w drugiej turze wyborów prezydenckich, podejmie w środę lub w czwartek. Ona się nie maluje różowo - ocenił w czasie transmisji live na Facebooku. Platforma Obywatelska popełniła straszny błąd, decydując się na to, żeby nie poprzeć obywatelskiego kandydata, który miał większe szanse wygrania z Andrzejem Dudą. Wygrała logika partyjna. Teraz będzie krzyk: "Ojej, ojej, pomóżcie nam. Trzeba było myśleć wcześniej, droga Platformo o tym, kto miał większe szanse wygrać z Andrzejem Dudą - stwierdził.



11:57 Porażka Roberta Biedronia w Słupsku

Rafał Trzaskowski w pierwszej turze wyborów zwyciężył w Słupsku (Pomorskie), zdobywając 43 proc. głosów. Andrzeja Dudę poparło 32,58 proc. wyborców. Trzecie miejsce zajął Szymon Hołownia z wynikiem 12,29 proc. poparcia. Zaskakuje słaby wynik Roberta Biedronia w mieście, w którym był prezydentem.



11:51 Ukraina

W wyborach prezydenta Polski, które odbyły się na Ukrainie, zwyciężył obecny szef państwa Andrzej Duda, na którego zagłosowały 332 osoby (51,71 proc.) - wynika z danych opublikowanych przez PKW. Na drugim miejscu, zdobywając 191 głosów (29,75 proc.), uplasował się Rafał Trzaskowski.



Na następnych miejscach znaleźli się Szymon Hołownia, na którego zagłosowało 48 wyborców, i Krzysztof Bosak z 44 głosami. 15 wyborców na Ukrainie zagłosowało na Roberta Biedronia, a ośmiu na Władysława Kosiniaka-Kamysza. Po jednym głosie otrzymali: Paweł Tanajno, Stanisław Żółtek, Mirosław Piotrowski, Marek Jakubiak. Nikt nie zagłosował na Waldemara Witkowskiego.



Frekwencja wyniosła 90,45 proc.

11:50 Irlandia

W Irlandii w pierwszej turze wyborów prezydenta RP wygrał Rafał Trzaskowski, wyprzedzając Szymona Hołownię i Andrzeja Dudę - wynika z protokołów opublikowanych przez Państwową Komisję Wyborczą.



W Irlandii oddano 19 126 ważnych głosów, z czego Trzaskowski uzyskał 9344, co stanowi 48,85 proc. głosów, Hołownia - 3618 (18,92 proc.), a Duda - 3079 (16,10 proc.). Czwarte miejsce zajął Krzysztof Bosak (1893 głosy), dalej znaleźli się Robert Biedroń (749 głosów) i Władysław Kosiniak-Kamysz (276 głosów). Żadnego z pozostałych kandydatów nie poparło więcej niż 50 osób.



11:48 Woj. świętokrzyskie

Prezydent Andrzej Duda wygrał pierwsza turę wyborów w województwie świętokrzyskim, zdobywając 56,02 proc. głosów - wynika z danych opublikowanych przez PKW. Na drugim miejscu znalazł się kandydat KO Rafał Trzaskowski - 21,29 proc. poparcia.



Andrzej Duda zwyciężył we wszystkich powiatach regionu. Najlepszy wynik osiągnął w pow. staszowskim, gdzie zagłosowało na niego 65,67 proc. wyborców. Rafała Trzaskowskiego poparło tam 14,34 proc. mieszkańców. Kandydat KO największe poparcie zyskał w powiecie skarżyskim 27,44 proc., na Andrzeja Dudę głos oddało 48,88 proc. wyborców.



Urzędujący prezydent zwyciężył także w stolicy województwa 40,37 proc. poparcia, Trzaskowski 34,60 proc. oraz wszystkich pozostałych miastach prezydenckich regionu: Skarżysku Kamiennej (Duda 44,65 proc.; Trzaskowski 31,69 proc.), Starachowicach (Duda 43,55 proc.; Trzaskowski 31,05 proc.) i Ostrowcu Świętokrzyskim (Duda 46,36 proc.; Trzaskowski 30,60 proc).



Duda wygrał także w najmniejszym mieście w Polsce, położonym nad Wisłą w południowej części regionu - Opatowcu. W mieście liczącym około 330 mieszkańców głosy oddawali także mieszkańcy siedmiu okolicznych wsi. Uprawnionych do głosowania było w sumie 1018 osób. Udział w wyborach wzięło 559. Na Andrzeja Dudę zagłosowało 278 mieszkańców, a Rafała Trzaskowskiego 135.



Frekwencja w województwie świętokrzyskim wyniosła 62,09 proc.

11:44 Francja

We Francji najwięcej głosów zdobył Rafał Trzaskowski. Drugie miejsce zajął obecny prezydent Andrzej Duda - wynika z protokołu opublikowanego na stronie Państwowej Komisji Wyborczej.



Na kandydata Koalicji Obywatelskiej oddano 4341, czyli 48,81 proc., głosów, zaś na urzędującego szefa państwa - 2461, czyli 27,67 proc.



Trzecie miejsce zajął Szymon Hołownia z 1115 głosami (12,54 proc.), a czwarte - Robert Biedroń, który uzyskał 431 głosów (4,85 proc.). Na piątym miejscu uplasował się Krzysztof Bosak z 394 głosami (4,43 proc.).



Kolejne miejsca zajęli: Władysław Kosiniak-Kamysz (89 głosów, czyli 1 proc.), Waldemar Witkowski (26 głosów, czyli 0,29 proc.), Marek Jakubiak (12 głosów, 0,13 proc.), Paweł Tanajno (11 głosów, 0,12 proc.) czy Mirosław Piotrowski (8 głosów, 0,09 proc.), Stanisław Żółtek (6 głosów, 0,07 proc.).



11:43 Hiszpania

W wyborach prezydenta RP w trzech obwodowych komisjach działających na terenie Hiszpanii wygrał Rafał Trzaskowski. W głosowaniu zorganizowanym jedynie w formie korespondencyjnej wśród rezydujących w tym kraju Polaków wyprzedził on ubiegającego się o reelekcję prezydenta Andrzeja Dudę.



W dwóch komisjach działających w Madrycie, a także w trzeciej, która była utworzona przy konsulacie generalnym RP w Barcelonie, największe poparcie uzyskał Trzaskowski, który zdobył 61,16 proc. głosów spośród 4488 oddanych przez hiszpańską Polonię.



Drugie miejsce w wyborach na terenie Hiszpanii zajął Duda. Na obecnego prezydenta zagłosowało 13,44 proc. mieszkających w tym kraju Polaków.



Na trzecim miejscu w głosowaniu wśród polskich rezydentów w Hiszpanii uplasował się Szymon Hołownia, którego poparło 13,32 proc. głosujących. Kolejne miejsca zajęli Robert Biedroń i Krzysztof Bosak, odpowiednio 8,04 proc. i 2,47 proc. głosów.



11:40 Woj. warmińsko-mazurskie

Andrzej Duda wygrał w woj. warmińsko-mazurskim w pierwszej turze wyborów prezydenckich, uzyskując 40,1 proc. poparcia, i uplasował się przed Rafałem Trzaskowskim, który otrzymał 33 proc. głosów - wynika z oficjalnych danych PKW.



Według danych ze 100 proc. obwodów głosowania w województwie warmińsko-mazurskim (1115 obwodów) Andrzej Duda uzyskał 253 931 głosów (40,1 proc.) a Rafał Trzaskowski 208 922 głosy (33 proc.).



Kolejni kandydaci uzyskali: Szymon Hołownia - 93 598 głosów (14,78 proc.), Krzysztof Bosak 42 365 głosów (6,69 proc.), Władysław Kosiniak-Kamysz 15 689 głosów (2,48 proc.) a Robert Biedroń 14 025 głosów (2,21 proc.)



Pozostali kandydaci osiągnęli wynik poniżej 1 procenta poparcia.



Frekwencja w Warmińsko-Mazurskiem wyniosła 57,13 proc.



W Olsztynie wygrał Rafał Trzaskowski, który uzyskał poparcie 41,58 proc. przed Andrzejem Dudą, na którego w stolicy Warmii i Mazur zagłosowało 29,72 proc. wyborców.



Trzeci wynik w Olsztynie uzyskał Szymon Hołownia, którego poparło 15,10 proc., a kolejni kandydaci otrzymali: Krzysztof Bosak- 7,43 proc. głosów, Robert Biedroń - 3,3 proc. i Władysław Kosiniak- Kamysz - 2,01 proc.



Najwięcej wyborców poszło do urn w Olsztynie, gdzie frekwencja wyniosła 67,74 proc. i w Elblągu, gdzie zagłosowało 61,27 proc.

11:38 Woj. lubuskie

Najlepszy wynik w pierwszej turze wyborów prezydenckich w skali całego woj. lubuskiego uzyskał Rafał Trzaskowski - 36,94 proc., przed Andrzejem Dudą - 34,19 proc. i Szymonem Hołownią - 17,87 proc. - wynika ze strony Państwowej Komisji Wyborczej na podstawie danych ze wszystkich obwodów głosowania w regionie.



Pozostali kandydaci uzyskali następujące wyniki: Krzysztof Bosak - 6,07 proc., Robert Biedroń - 2,20 proc., Władysław Kosiniak-Kamysz - 2,02 proc., Stanisław Żółtek - 0,19 proc., Paweł Tanajno - 0,16 proc., Marek Jakubiak - 0,14 proc., Waldemar Witkowski - 0,12 proc. i Mirosław Piotrowski - 0,09 proc.



W stolicach regionu przewaga Rafała Trzaskowskiego nad urzędującym prezydentem była największa. W Gorzowie zdobył on 42,63 proc. głosów, a Andrzej Duda - 31,15 proc. W Zielonej Górze kandydat KO miał 45,78 proc., a urzędujący prezydent - 25,98 proc.



Z kolei Andrzej Duda pokonał Trzaskowskiego w ośmiu z 12 lubuskich powiatów. Najwyższe poparcie miał w pow. wschowskim - 47,20 proc., przy 27,24 proc. Trzaskowskiego.



Frekwencja w woj. lubuskim osiągnęła 61,41 proc. Najwyższa - 70,05 proc. - była w mieście Zielona Góra, a najniższa - w gminie Gozdnica - 51,01 proc.



11:36 Woj. kujawsko-pomorskie

W woj. kujawsko-pomorskim w pierwszej turze wyborów prezydenckich zwyciężył urzędujący prezydent Andrzej Duda, którego poprało 39,54 proc. wyborów. Drugie miejsce zajął Rafał Trzaskowski - 33,59 proc. głosów.



Na kolejnych miejscach znaleźli się: Szymon Hołownia - 15,46 proc., Krzysztof Bosak - 5,88 proc., Władysław Kosiniak-Kamysz - 2,52 proc., Robert Biedroń - 2,31 proc.



Dalsze miejsca zajęli: Stanisław Żółtek - 0,22 proc., Marek Jakubiak - 0,14 proc., Paweł Tanajno - 0,11 proc., Mirosław Piotrowski - 0,09 proc. głosów.



Frekwencja wyniosła 61,03 proc.

11:33 Podlasie

Andrzej Duda zdobył najwięcej głosów w pierwszej turze wyborów prezydenckich w województwie podlaskim, zdobywając 50,59 proc. głosów; na Rafała Trzaskowskiego głosowało 20,60 proc. wyborców - wynika z danych PKW ze wszystkich obwodowych komisji wyborczych.



Na Szymona Hołownię zagłosowało 16,63 proc., a Krzysztofa Bosaka 7,73 proc. wyborców. Władysław Kosiniak-Kamysz dostał 2,11 proc. głosów poparcia, zaś Robert Biedroń 1,58 proc.



Pozostali kandydaci dostali poparcie na poziomie niższym niż 1 proc.: Stanisław Żółtek - 0,23 proc., Marek Jakubiak 0,18 proc., Paweł Tanajno 0,13 proc., Stanisław Piotrowski 0,11 proc., a Waldemar Witkowski 0,09 proc.



Frekwencja wyborcza wyniosła 60,35 proc.



Najwyższą frekwencję spośród powiatów odnotowano w mieście Białystok (powiat grodzki) - 67 proc., frekwencja powyżej 63 proc. była też w powiatach białostockim (ziemskim) - 63,66 proc. i wysokomazowieckim - 63,32 proc.



Andrzej Duda wygrał we wszystkich trzech największych miastach w regionie: Białymstoku, Łomży i Suwałkach. Największe poparcie wśród tych miast, na poziomie 51,07 proc., uzyskał w Łomży.



W dwóch podlaskich powiatach: bielskim i hajnowskim drugi wynik po Andrzeju Dudzie odnotował Szymon Hołownia, który zwyciężył tam z Rafałem Trzaskowskim.



W powiecie hajnowskim Andrzej Duda zdobył 31,17 proc., Szymon Hołownia 29,13 proc., a Rafał Trzaskowski 27,53. W powiecie bielskim Andrzej Duda dostał 51,48 proc., Szymon Hołownia 20,73 proc., natomiast Rafał Trzaskowski 18,10 proc.

11:32 Paweł Kukiz o wyniku Władysława Kosiniaka-Kamysza

Kiedy do gry wszedł Rafał Trzaskowski, było już wiadomo, że wojna będzie się rozgrywała pomiędzy PO i PiS z trzecim kandydatem, który nie ma żadnej szansy. Można gratulować wyniku Szymonowi Hołowni i Krzysztofowi Bosakowi, ale gra toczy się pomiędzy dwoma "molochami" - ocenił Paweł Kukiz, lider Kukiz'15.



11:29 Andrzej Duda: Nie można spocząć na laurach

Te kilkanaście procent różnicy między mną a drugim kontrkandydatem to jest rzeczywiście przewaga bardzo zdecydowana, dużo większa niż była pięć lat temu - mówił prezydent Andrzej Duda podczas spotkania z wyborcami w Rypinie.



Andrzej Duda: Chcę dalej budować Polskę, bo jej jeszcze do końca nie zbudowaliśmy TVN24/x-news

Duda podkreślał, że frekwencja wyborcza stale wzrasta, co - jak dodał - świadczy o tym, że Polacy traktują poważnie demokrację. Dziękował wszystkim za udział w wyborach.



Ale to nie znaczy, że można spocząć na jakichkolwiek laurach, wręcz przeciwnie, Polska cały czas potrzebuje ogromnego wkładu pracy i niech symbolem tego, jaki jest ten wkład pracy musi być, niech będzie ta kampania - dodał Duda i prosił wyborców o dalsze wsparcie i wzięcie udziału w II turze wyborów.

11:25 Małopolska

Według danych z wszystkich obwodowych komisji wyborczych urzędujący prezydent Andrzej Duda wygrał w woj. małopolskim w niedzielnym głosowaniu, zdobywając 51,11 proc. głosów. Rafał Trzaskowski uzyskał tam 23,92 proc. poparcia.



Najwyższe poparcie urzędujący prezydent otrzymał w powiecie limanowskim - 71,58 proc. Gminą, która najliczniej poparła Dudę, była Radogoszcz w powiecie dąbrowskim - uzyskał tam 80,07 proc. głosów. Z kolei Rafał Trzaskowski najwięcej zwolenników miał w powiecie obejmującym miasto Kraków - 37,97 proc.



Według opublikowanych na stronie PKW danych ze wszystkich 2419 obwodów głosowania w woj. małopolskim kolejni kandydaci uzyskali: Szymon Hołownia 11,54 proc. (206 034 głosów), Krzysztof Bosak - 7,76 proc. (138 603 głosy), Władysław Kosiniak-Kamysz - 2,94 proc. (52 483 głosy), a Robert Biedroń - 1,92 proc. (34 230 głosy). Pozostali kandydaci uzyskali poniżej 0,3 proc. głosów.



W Krakowie wygrał Rafał Trzaskowski z 37,97 proc. poparcia. Na Andrzeja Dudę zagłosowało tam 31,84 proc., a Szymona Hołownię - 15,21 proc. głosujących - wynika z danych ze wszystkich 447 obwodów głosowania. Zanotowano tam najwyższą frekwencję spośród małopolskich powiatów - 71,54 proc.



Frekwencja w województwie małopolskim osiągnęła 67,22 proc. Gminą z największą frekwencją była Żegocina - 75,67, a z najniższą - Bolesław, gdzie do urn poszło 45,38 proc. wyborców.



11:23 Duda wygrywa w 13 województwach, Trzaskowski w trzech

Ubiegający się o drugą kadencję prezydent Andrzej Duda uzyskał w I turze wyborów największe poparcie w 13 województwach, a kandydat KO Rafał Trzaskowski w trzech - wynika z danych PKW zamieszczonych w poniedziałek przed południem na jej stronie.



Andrzej Duda wygrał w województwach: warmińsko-mazurskie (40,10 proc.; dane z 100 proc. obwodów); podlaskie (50,59 proc,; 100 proc. obwodów); wielkopolskie (37,85 proc.; 100 proc. obwodów); kujawsko-pomorskie (39,54 proc.; 100 proc. obwodów); mazowieckie (41,69 proc.; 99,31 proc. obwodów); lubelskie (56,67 proc.; 100 proc. obwodów).



Duda uzyskał najlepszy wynik również w województwach: dolnośląskie (38,21 proc.; dane z 100 proc. obwodów); łódzkie (46,64 proc.; dane z 99,88 proc. obwodów); świętokrzyskie (56,02 proc.; dane z 100 proc. obwodów); opolskie (40,46 proc.; 100 proc. obwodów); śląskie (41,25 proc.; 99,89 proc. obwodów); małopolskie (51,11 proc.; 100 proc. obwodów); podkarpackie (60,99 proc.; 98,24 proc. obwodów).



Trzaskowski uzyskał najwyższy wynik w trzech województwach: zachodniopomorskim (37,91 proc.; dane z 100 proc. obwodów); pomorskim (38,58 proc.; 100 proc. obwodów) i lubuskim (36,94 proc.; 100 proc. obwodów).

11:15 Woj. zachodniopomorskie

Największą liczbę głosów w Zachodniopomorskiem oddano w niedzielę na Rafała Trzaskowskiego - 37,91 proc. - podała PKW na podstawie danych ze wszystkich obwodów głosowania w województwie. Ubiegający się o reelekcję Andrzej Duda otrzymał 35,38 proc. głosów.



Trzeci wynik uzyskał Szymon Hołownia - poparło go 15,67 procent. Na kolejnych miejscach znaleźli się Krzysztof Bosak z wynikiem 5,59 proc., Robert Biedroń, na którego zagłosowało 2,67 proc. wyborców i Władysław Kosiniak-Kamysz, którego poparło 2,06 proc. głosujących.



Pozostali kandydaci nie przekroczyli progu 0,3 proc. poparcia.



Najwięcej osób głosowało na Rafała Trzaskowskiego w Świnoujściu (45,62 proc.), najmniej w powiecie pyrzyckim (24,39 proc.) - Andrzej Duda uzyskał tam natomiast najwyższy wynik w całym województwie - 50,38 proc. Najmniej osób na ubiegającego się o reelekcję prezydenta głosowało w powiecie polickim (28,64 proc.).



Szymon Hołownia najlepszy wynik uzyskał w powiecie goleniowskim (17,50 proc.), a najgorszy w szczecineckim (13,67 proc.).



Frekwencja w Zachodniopomorskiem wyniosła 61,69 procent.



11:14 Wielkopolska

Andrzej Duda zdobył w niedzielnym głosowaniu w Wielkopolsce uzyskał 37,85 proc. głosów, a Rafał Trzaskowski 33,83 proc. - wynika z danych opublikowanych przez PKW.



PKW opublikowała dane w oparciu o wyniki ze wszystkich 2186 obwodowych komisji wyborczych w woj. wielkopolskim.



Na urzędującego prezydenta oddało głos 666 539 wyborców w Wielkopolsce. Rafał Trzaskowski zdobył 595 803 głosy.



Szymon Hołownia uzyskał 16,64 proc. głosów (293 107), a czwarte miejsce zajął Krzysztof Bosak z poparciem 6,04 proc. (106 367).



Władysław Kosiniak-Kamysz otrzymał 2,51 proc. głosów (44 134), a Robert Biedroń 2,34 proc. (41 200).

Spośród pozostałych kandydatów Stanisław Żółtek otrzymał 0,22 proc. (3 932), Waldemar Witkowski 0,18 proc. (3 246), Marek Jakubiak 0,14 proc. (2 543), Paweł Tanajno 0,14 proc. (2 498), a Mirosław Piotrowski 0,10 proc. (1698) głosów.



Według danych PKW frekwencja w Wielkopolsce wyniosła 65,49 proc.

11:12 Okręg bydgoski

W okręgu bydgoskim w pierwszej turze wyborów prezydenckich najwyższe poparcie uzyskał urzędujący prezydent Andrzej Duda. Zagłosowało na niego 37,47 proc. wyborców. Drugi był Rafał Trzaskowski - 34,62 proc. - wynika z protokołu Okręgowej Komisji Wyborczej.



Na kolejnych miejscach znaleźli się: Szymon Hołownia (16,86 proc.), Krzysztof Bosak (5,81 proc.), Władysław Kosiniak-Kamysz (2,36 proc.) i Robert Biedroń (2,35 proc.).



Pozostałe miejsca zajęli: Stanisław Żółtek (0,2 proc.), Paweł Tanajno (0,14 proc.), Marek Jakubiak (0,14 proc.), Waldemar Witkowski (0,12 proc.) i Mirosław Piotrowski (0,09 proc.).



Okręg bydgoski, będący jednym z trzech w województwie kujawsko-pomorskim, obejmuje powiaty: bydgoski, inowrocławski, mogileński, nakielski, sępoleński, świecki, tucholski i żniński oraz miasto Bydgoszcz.



Frekwencja wyniosła 62,12 proc.

11:10 Podlasie

W okręgach łomżyńskim i suwalskim najwięcej głosów w niedzielnych wyborach zdobył Andrzej Duda, drugi wynik osiągnął Rafał Trzaskowski - wynika z danych z oficjalnych protokołów z głosowania opublikowanych w poniedziałek przez okręgowe komisje wyborcze w Łomży i Suwałkach.



Prezydent Andrzej Duda wygrał także w okręgu białostockim, co oznacza, że zdobył najwięcej głosów w całym województwie podlaskim.



Podlaskie podzielone jest na trzy okręgi wyborcze: nr 32 - białostocki, 33 - łomżyński i 34 - suwalski.



W okręgu łomżyńskim, który obejmuje powiaty: grajewski, kolneński, łomżyński, wysokomazowiecki, zambrowski oraz miasto Łomża Andrzej Duda zdobył 63,52 proc. głosów, Rafał Trzaskowski 14,65 proc. Trzeci był Szymon Hołownia -10,02 proc. Krzysztof Boska - 7,54 proc., Władysław Kosiniak-Kamysz 2,58 proc., Robert Biedroń - 1,03 proc. Pozostali kandydaci uzyskali poparcie nie przekraczające jednego proc.



Frekwencja wyniosła 58,36 proc.



Ubiegający się o reelekcję Andrzej Duda zdobył również najwięcej głosów na Suwalszczyźnie - 51,49 proc. Ten okręg wyborczy tworzą miasto Suwałki oraz powiaty: augustowski, sejneński, sokólski i suwalski. Rafał Trzaskowski, z którym będzie rywalizować w drugiej turze, dostał 21,86 proc. głosów. Trzeci - Szymon Hołownia zdobył 14,16 proc.



Na Krzysztofa Bosaka głosowało 7,73 proc. Władysław Kosiniak-Kamysz dostał 2,44 proc. głosów, Robert Biedroń 1, 53 proc.



Pozostali kandydaci otrzymali poparcie na poziomie poniżej jednego proc.



Frekwencja w okręgu nr 34 wyniosła 56,44 proc.

11:06 Woj. śląskie

W Gliwicach I turę głosowania wygrał Rafał Trzaskowski, zdobywając 39,16 proc. głosów. Andrzeja Dudę poparło 31,99 proc. wyborców.



Kolejne miejsca zdobyli: Szymon Hołownia - 16,22 proc., Krzysztof Bosak - 7,47 proc., Robert Biedroń - 2,44 proc., Władysław Kosiniak-Kamysz - 1,85 proc., Stanisław Żółtek - 0,26 proc., Waldemar Witkowski - 0,17 proc., Marek Jakubiak - 0,17 proc., Paweł Tanajno - 0,16 proc. i Mirosław Piotrowski - 0,11 proc.



Z kilkuprocentową przewagą Trzaskowskiego nad Dudą zakończyła się także I tura wyborów w Chorzowie. W tym mieście kandydat KO uzyskał 37,87 proc. głosów, a starający się o reelekcję prezydent - 32,87 procent.



Hołownia zyskał poparcie 16,76 proc. chorzowian, Bosak - 7,07 proc., Biedroń - 2,86 proc., Kosiniak-Kamysz - 1,69 proc.. Kolejni byli: Żółtek (0,30 proc.), Tanajno (0,20 proc.), Witkowski (0,17 proc.), Piotrowski (0,13 proc.) i Jakubiak (0,08 proc.).

11:01 Woj. lubelskie

Andrzej Duda wygrał w woj. lubelskim pierwszą turę wyborów prezydenckich zdobywając ponad 55,67 proc. głosów. Na drugim miejscu jest Rafał Trzaskowski, który otrzymał 19,32 proc. głosów.



Na trzecim miejscu jest Szymon Hołownia z wynikiem 10,45 proc, a za nim Krzysztof Bosak z poparciem na poziomie 7,99 proc.



Władysław Kosiniak-Kamysz zdobył 3,04 proc. głosów, a Robert Biedroń 1,63 proc.



Pozostali kandydaci uzyskali poparcie poniżej 1 proc.: Stanisław Żółtek - 0,25 proc, Mirosław Piotrowski - 0,22 proc. Marek Jakubiak - 0,20 proc., Paweł Tanajno - 0,14 proc. Waldemar Witkowski - 0,10 proc.



Frekwencja wyniosła 62,32 proc.

10:59 Okręg krakowski

W okręgu krakowskim w niedzielnym głosowaniu najwyższe poparcie uzyskał urzędujący prezydent Andrzej Duda, na którego zagłosowało 43,10 proc. wyborców. Drugi był Rafał Trzaskowski - 29,56 proc. - wynika z danych opublikowanych przez Okręgową Komisję Wyborczą w Krakowie.



Na dalszych miejscach znaleźli się: Szymon Hołownia (13,53 proc.), Krzysztof Bosak (7,53 proc.), Władysław Kosiniak-Kamysz (2,93 proc.) Robert Biedroń (2,44 proc.).



Na kolejnych miejscach znaleźli się: Stanisław Żółtek (0,32 proc.), Marek Jakubiak (0,19 proc.), Waldemar Witkowski (0,17 proc.), Paweł Tanajno (0,14 proc.), Mirosław Piotrowski (0,09 proc.).



Frekwencja w okręgu krakowskim wyniosła 69,18 proc.



Okręg krakowski obejmuje powiaty: chrzanowski, krakowski, miechowski, myślenicki, olkuski, oświęcimski, proszowicki, wadowicki, wielicki i miasto na prawach powiatu Kraków.

10:57 Okręg tarnowski

W okręgu Tarnów w niedzielnym głosowaniu najwyższe poparcie uzyskał urzędujący prezydent Andrzej Duda. Zagłosowało na niego 60,16 proc. wyborców. Drugi był Rafał Trzaskowski - 16,51 proc. - wynika z protokołu opublikowanego przez Okręgową Komisję Wyborczą w Tarnowie.



Na dalszych miejscach znaleźli się: Szymon Hołownia (9,17 proc.), Krzysztof Bosak (8,08 proc.), Władysław Kosiniak-Kamysz (4,14 proc.) i Robert Biedroń (1,28 proc.).



Na kolejnych miejscach znaleźli się: Stanisław Żółtek (0,22 proc.), Marek Jakubiak (0,16 proc.), Mirosław Piotrowski (0,10 proc.), Paweł Tanajno (0,10 proc.), Waldemar Witkowski (0,08 proc.).



Frekwencja w okręgu tarnowskim wyniosła 63,65 proc.



Okręg tarnowski obejmuje powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, tarnowski i miasto na prawach powiatu - Tarnów.



10:53 Rafał Trzaskowski o debacie z Andrzejem Dudą

Musimy mieć prawdziwą debatę; mówiłem, że czekam na pana prezydenta w Płocku - jest mikrofon, będę czekać na prezydenta w każdym kolejnym mieście, bo musimy porozmawiać o problemach i o tym co nas boli, a boli nas monopol tej władzy - powiedział podczas spotkania z wyborcami w Płocku Rafał Trzaskowski.



10:34 Okręg sieradzki

W okręgu sieradzkim w pierwszej turze wyborów wygrał Andrzej Duda, który uzyskał 55 proc. poparcia. Drugi był Rafał Trzaskowski z 20,61 proc. głosów - wynika z protokołu Okręgowej Komisji Wyborczej w Sieradzu.



Na kolejnych miejscach znaleźli się: Szymon Hołownia (12,41 proc.), Krzysztof Bosak (6,21 proc.), Władysław Kosiniak-Kamysz (3,14 proc.) i Robert Biedroń (1,90 proc.).



Pozostałe miejsca zajęli: Stanisław Żółtek (0,22 proc.), Marek Jakubiak (0,17 proc.), Paweł Tanajno (0,12 proc.) Waldemar Witkowski (0,10 proc.) i Mirosław Piotrowski (0,09 proc.).



Okręg sieradzki, będący jednym z czterech w województwie łódzkim, obejmuje powiaty: pajęczański, sieradzki, wieluński, wieruszowski i zduńskowolski.



Frekwencja wyniosła 63,31 proc.

10:34 Węgry

Rafał Trzaskowski zdobył na Węgrzech najwięcej głosów w polskich wyborach prezydenckich w niedzielę; drugie miejsce zajął obecny prezydent Andrzej Duda - wynika z protokołu opublikowanego na stronie Państwowej Komisji Wyborczej.



Na Trzaskowskiego oddano 307 głosów, zaś na Dudę 147. Trzecie miejsce zajął Szymon Hołownia z 93 głosami, a czwarte Krzysztof Bosak z 44.



Na kolejnych miejscach uplasowali się Robert Biedroń (40), Władysław Kosiniak-Kamysz (12), Mirosław Piotrowski (3), Waldemar Witkowski (2) oraz Paweł Tanajno i Stanisław Żółtek (po jednym głosie).





10:31 PKW czeka jeszcze na 63 protokoły

Państwowa Komisja Wyborcza wciąż czeka na 63 protokoły z obwodowych komisji wyborczych; brakuje m.in. danych z zagranicy, z 11 komisji obwodowych w Warszawie, około 25 z Mielca i trzech z Katowic - poinformował szef PKW Sylwester Marciniak.



Sędzia Marciniak powiedział też, że najwięcej problemów jest z protokołami z obwodów za granicą. Jest tam dużo pracy związanej z otwarciem (kopert - PAP), z przeliczeniem i z tą ilością głosów oddanych korespondencyjnie - wyjaśnił.



Według niego chodzi o Belgię, Holandię, Niemcy (brakuje danych z dwóch obwodów - z Monachium i Kolonii) oraz Wielką Brytanię (brakuje danych z sześciu komisji w Londynie i dwóch w Manchesterze).

Oficjalne wyniki wyborów poznamy najpóźniej jutro rano, ale być może będą jeszcze dzisiaj - stwierdził Marciniak.





10:30 Woj. świętokrzyskie

Według danych z 93, 53 proc. obwodowych komisji wyborczych w niedzielnym głosowaniu w województwie świętokrzyskim zwyciężył Andrzej Duda z poparciem 56,70 proc. głosów. Na drugim miejscu znalazł się Rafał Trzaskowski - 20,08 proc. poparcia



Kolejne miejsca zajęli: Szymon Hołownia - 10,04 proc., Krzysztof Bosak - 6,94 proc., Władysław Kosiniak-Kamysz - 3,26 proc. i Robert Biedroń - 1,71 proc. głosów.

10:27 Elbląg

W Elblągu, mieście, które ma najwięcej zyskać na przekopie Mierzei Wiślanej, pierwszą turę wyborów prezydenckich wygrał nieznacznie Rafał Trzaskowski. W powiecie elbląskim i gminach woj. warmińsko-mazurskiego, które leżą nad Zalewem Wiślanym, więcej głosów uzyskał Andrzej Duda.



W samym Elblągu pierwszą turę wyborów nieznacznie wygrał Rafał Trzaskowski, uzyskując 37,5 proc. poparcia, zaś Andrzej Duda otrzymał w tym mieście 36,36 proc. głosów. W przełożeniu na liczbę głosów Trzaskowski dostał ich 621 więcej niż urzędujący prezydent.



W powiecie elbląskim Duda uzyskał zdecydowanie większe poparcie - 43,14 proc. głosów, zaś Trzaskowski otrzymał 30,48 proc. głosów.



Wyborcy w gminach warmińsko-mazurskiego, które leżą bezpośrednio nad Zalewem Wiślanym, nie głosowali jednomyślnie - w gminie Tolkmicko Andrzej Duda dostał 44,2 proc. głosów, a Trzaskowski 28,35 proc., zaś w gm. Frombork Duda dostał 11 głosów więcej od Trzaskowskiego (proporcja procentowa 36,63 dla Dudy i 35,94 dla Trzaskowskiego).



PKW podała już dane ze 100 proc. komisji w tych okolicach.

10:22 Zagraniczne media o polskich wyborach

W Polsce trwa liczenie głosów po pierwszej turze wyborów prezydenckich. Głosowanie na głowę państwa wzbudza emocje również za granicą. Jak wybory prezydenckie w Polsce oceniają zagraniczne media?



10:15 Szczecin

W Szczecinie po przeliczeniu 93,24 proc. danych z obwodów do głosowania w wyborach prezydenckich najwięcej głosów zdobył Rafał Trzaskowski - 42,11 proc., za nim uplasował się urzędujący prezydent Andrzej Duda z poparciem na poziomie 30,91 proc.



Trzeci jest Szymon Hołownia z poparciem 15,17 procent.



Na kolejnych miejscach uplasowali się: Krzysztof Bosak z poparciem 6,04 proc., Robert Biedroń, na którego zagłosowało 3,23 proc., a za nim Władysław Kosiniak-Kamysz z poparciem 1,65 procent.



Frekwencja wyniosła w mieście 61,44 proc.

10:04 Konferencja PKW - dane z 99,78 proc. obwodów

Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała o cząstkowych wynikach głosowania z 99,78 proc. obwodów:



- Andrzej Duda - 43,67 proc.



- Rafał Trzaskowski - 30,34 proc.



- Szymon Hołownia - 13,85 proc.



- Krzysztof Bosak - 6,75 proc.



- Władysław Kosiniak-Kamysz - 2,37 proc.



- Robert Biedroń - 2,21 proc.



- Stanisław Żółtek - 0,23 proc.



- Marek Jakubiak - 0,17 proc.



- Paweł Tanajno - 0,14 proc.



- Waldemar Witkowski - 0,14 proc.



- Mirosław Piotrowski - 0,11 proc.



Frekwencja wyniosła 64,4 proc.





10:02 Kielce

Andrzej Duda wygrał I turę wyborów w Kielcach. Uzyskał 40,37 proc. poparcia. Rafał Trzaskowski uplasował się za nim z wynikiem 34,60 proc. głosów.



Na Andrzeja Dudę zagłosowało 41 013 mieszkańców Kielc. Z kolei na Rafała Trzaskowskiego 35 147 kielczan. Na trzecim miejscu znalazł się Szymon Hołownia, którego poparło 12,54 proc. osób. Czwarty był Krzysztof Bosak (7,36 proc), a piąty Robert Biedroń (2,26 proc.).



Poparcie pozostałych kandydatów wyniosło: Władysław Kosiniak-Kamysz 2,09 proc, Stanisław Żółtek - 0,22 proc., Marek Jakubiak - 0,18 proc, Paweł Tanajno - 0,14 proc., Waldemar Witkowski - 0,23 proc. i Mirosław Piotrowski - 0,09 proc.



Frekwencja w stolicy regionu świętokrzyskiego wyniosła 68,18 proc. i była o 6 punktów procentowych wyższa niż średnia krajowa podawana w sondażach.

10:01 Okręg szczeciński

W okręgu szczecińskim, jednym z dwóch w Zachodniopomorskiem, najwięcej głosów w niedzielnych wyborach otrzymał Rafał Trzaskowski - wynika z danych przekazanych PAP przez szczecińską delegaturę KBW. Drugi wynik uzyskał Andrzej Duda, a trzeci - Szymon Hołownia.



Jak przekazała PAP Małgorzata Kwiatkowska ze szczecińskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego, Rafał Trzaskowski uzyskał w okręgu szczecińskim 195 tys. 217 głosów (38,42 proc.). Ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda otrzymał 176 tys. 508 głosów (34,73 proc.).



Na trzecim miejscu znalazł się Szymon Hołownia, na którego ważny głos oddało 79 tys. 496 wyborców (15,64 proc.). Na Krzysztofa Bosaka zagłosowało 29 tys. 495 osób (5,80 proc.), na Roberta Biedronia 13 tys. 673 (2,69 proc.), a Władysława Kosiniaka-Kamysza poparło 9 tys. 879 wyborców (1,94 proc.).



Pozostali kandydaci nie przekroczyli progu 0,3 proc. głosów.



Okręg szczeciński obejmuje powiaty goleniowski, gryficki, gryfiński, kamieński, łobeski, myśliborski, policki, pyrzycki i stargardzki, a także dwa miasta na prawach powiatu - Szczecin i Świnoujście.

09:58 Rosja

Polacy głosujący w Moskwie i Petersburgu w niedzielnych wyborach prezydenta RP głosowali w większości na Rafała Trzaskowskiego, zaś w Irkucku i Kaliningradzie - na Andrzeja Dudę. Wśród 9 wyborców głosujących w Smoleńsku większość wskazała Szymona Hołownię.



W Moskwie 151 głosów uzyskał Trzaskowski; 65 - Duda; 26 - Hołownia; 21 - Krzysztof Bosak i 12 - Robert Biedroń. Na kolejnych miejscach uplasowali się: Władysław Kosiniak-Kamysz (4 głosy), Marek Jakubiak (1 głos) i Stanisław Żółtek (również 1 głos). Oddano 281 ważnych głosów.



W Petersburgu głosowało 66 wyborców. Wyniki ukształtowały się następująco: Trzaskowski - 33 głosy, Duda - 16 głosów, Hołownia - 8 głosów. Kosiniak-Kamysz uzyskał 4 głosy, Biedroń - 3 głosy, Bosak - 2 głosy.



W Irkucku spośród 35 wyborców niemal wszyscy - 32 - głosowali na prezydenta Dudę. Po jednym głosie oddano na Hołownię, Bosaka i Waldemara Witkowskiego. W Irkucku głosowano tylko korespondencyjnie.



W Kaliningradzie Duda uzyskał 16 głosów, a Trzaskowski - 15. Po czterech wyborców głosowało na Hołownię i Bosaka, trzech na Kosiniaka-Kamysza, jeden na Witkowskiego. Liczba oddanych ważnych głosów to 43.



W agencji konsularnej RP w Smoleńsku głosowało dziewięć osób, z których pięć wskazało Hołownię, dwie - Dudę, a po jednej - Trzaskowskiego i Żółtka.



09:56 Portugalia

W pierwszej turze wyborów prezydenta RP wśród mieszkających w Portugalii Polaków wygrał Rafał Trzaskowski przed Szymonem Hołownią. Urzędujący szef państwa Andrzej Duda uplasował się dopiero na czwartym miejscu.



Ponad połowę głosów oddanych przez polskich rezydentów w Portugalii zyskała kandydatura Trzaskowskiego. Poparło go łącznie 497 osób.



Drugie miejsce wśród portugalskiej Polonii zajął Hołownia, na którego zagłosowało 145 osób.



Spośród 824 ważnych głosów w obwodowej komisji wyborczej w Lizbonie 80 oddano na Roberta Biedronia, który zajął tym samym trzecie miejsce. Wyprzedził on Dudę, którego poparło 49 osób. O 10 głosów mniej zdobył kolejny w zestawieniu Krzysztof Bosak.





09:53 Woj. lubuskie

W dwóch okręgach obejmujących całe woj. lubuskie najlepszy wynik w pierwszej turze wyborów prezydenckich uzyskał Rafał Trzaskowski, przed Andrzejem Dudą i Szymonem Hołownią - wynika z informacji przekazanej przez Okręgowe Komisje Wyborcze w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze.



W okręgu wyborczym nr 13, obejmującym powiaty: gorzowski, międzyrzecki, słubicki, strzelecko-drezdenecki, sulęciński i miasto na prawach powiatu Gorzów Wielkopolski, Trzaskowski otrzymał 38,07 proc. głosów, Duda - 34,10 proc., a Hołownia - 16,54 proc..



Pozostali kandydaci osiągnęli następujące wyniki: Krzysztof Bosak - 6,28 proc., Robert Biedroń - 2,22 proc., Władysław Kosiniak-Kamysz - 2,07 proc., Stanisław Żółtek - 0,20 proc., Paweł Tanajno - 0,18 proc., Marek Jakubiak - 0,14 proc., Waldemar Witkowski - 0,13 proc. i Mirosław Piotrowski - 0,08 procent.



Frekwencja wyniosła 60,95 proc.



W okręgu wyborczym nr 12, obejmującym powiaty: krośnieński, nowosolski, świebodziński, wschowski, zielonogórski, żagański, żarski i miasto na prawach powiatu Zielona Góra, Trzaskowski uzyskał 36,26 proc., Duda - 34,25 proc., a Hołownia - 18,67 procent.

Pozostali kandydaci mieli następujące wyniki: Krzysztof Bosak - 5,95 proc., Robert Biedroń - 2,19 proc., Władysław Kosiniak-Kamysz - 2 proc., Stanisław Żółtek - 0,19 proc., Marek Jakubiak - 0,15 proc., Paweł Tanajno - 0,14 proc., Waldemar Witkowski - 0,12 proc. i Mirosław Piotrowski - 0,09 procent.



Frekwencja wyniosła 61,68 proc.

09:48 Andrzej Duda spotkał się z mieszkańcami Torunia

Ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda spotkał się rano na Rynku Staromiejskim w Toruniu z mieszkańcami miasta. Rozmawiał ze zgromadzonymi na Rynku Staromiejskim. Zebrani skandowali m.in. "Zwyciężymy", "Andrzej Duda to się uda", "Nasz prezydent Andrzej Duda", "Damy radę" i "Dziękujemy".



Na spotkaniu z prezydentem pojawili się też m.in. posłowie Zjednoczonej Prawicy i radni. Odśpiewano wspólnie hymn narodowy. Wolontariusze sztabu Dudy rozdawali kawę.



Na spotkanie przybyła też grupa protestujących, którzy rozwinęli transparent z napisem "Prezydent Duda oszukał osoby niepełnosprawne".



Po wizycie w Toruniu Duda w poniedziałek w ramach kampanii wyborczej odwiedzić ma także Rypin (woj. kujawsko-pomorskie) oraz Kwidzyn i Starogard Gdański (woj. pomorskie)



Ponadto w południe w Brodnicy (woj. kujawsko-pomorskie) urzędujący prezydent uczestniczyć ma we wręczeniu nominacji generalskich dwóm oficerom Wojska Polskiego.

09:47 Okręg lubelski

W okręgu lubelskim - jednym z czterech w woj. lubelskim - w pierwszej turze wyborów prezydenckich najwięcej głosów - 54,8 proc. - zdobył Andrzej Duda. Na drugim miejscu jest Rafał Trzaskowski z wynikiem 20,88 proc. głosów.



Okręgowa Komisja Wyborcza w Lublinie opublikowała protokół wyników głosowania w okręgu lubelskim, obejmującym powiaty kraśnicki, lubartowski, lubelski, łęczyński, opolski, puławski, rycki, świdnicki i miasto Lublin.



Na trzecim miejscu jest Szymon Hołownia - 10,59 proc. głosów, a na czwartym Krzysztof Bosak - 8,19 proc.

Władysław Kosiniak-Kamysz uzyskał 2,86 proc. a Robert Biedroń - 1,75 proc.



Frekwencja wyniosła 64,79 proc.

09:45 Radom i powiat radomski

W Radomiu niedzielne głosowanie wygrał prezydent Andrzej Duda z wynikiem głosów 47,31 proc. przed Rafałem Trzaskowskim - 28,98 proc. głosów - podała Państwowa Komisja Wyborcza (PKW).



Szymon Hołownia otrzymał 11,60 proc. głosów, Krzysztof Bosak - 7,57 proc., Robert Biedroń - 1,89 proc. głosów, a Władysław Kosiniak-Kamysz - 1,86 proc.



Poparcie pozostałych kandydatów w niedzielnym głosowaniu wyniosło tam: Stanisław Żółtek - 0,20 proc. głosów, Marek Jakubiak - 0,18 proc., Waldemar Witkowski - 0,16 proc., Paweł Tanajno - 0,15 proc. i Mirosław Piotrowski - 0,10 proc.



Według danych PKW frekwencja w pierwszej turze wyborów prezydenckich wyniosła w Radomiu 66,15 proc.



Z kolei w powiecie radomskim prezydent Andrzej Duda uzyskał 64,99 proc., a Rafał Trzaskowski 14,58 proc. głosów. Pozostali kandydaci uzyskali tam poparcie: Szymon Hołownia - 9,05 proc., Krzysztof Bosak - 6,97 proc., Władysław Kosiniak-Kamysz - 2,55 proc., a Robert Biedroń - 1,25 proc. głosów.



W niedzielnym głosowaniu w powiecie radomskim inni kandydaci uzyskali następujące wyniki: Marek Jakubiak - 0,18 proc., Stanisław Żółtek - 0,15 proc. głosów, Paweł Tanajno - 0,12 proc., Mirosław Piotrowski - 0,08 proc., a Waldemar Witkowski - 0,07 proc.



Według danych PKW frekwencja w pierwszej turze wyborów prezydenckich w powiecie radomskim wyniosła 64,38 proc.







09:38 Okrąg białostocki

W okręgu białostockim w pierwszej turze wyborów prezydenckich zwyciężył Andrzej Duda, uzyskując 44,36 proc. głosów. Na drugim miejscu jest Rafał Trzaskowski z wynikiem 22,83 proc. głosów.



Protokół z wyników głosowania w okręgu białostockiego, który obejmuje powiaty: białostocki, bielski, hajnowski, moniecki, siemiatycki i miasto Białystok opublikowała Okręgowa Komisja Wyborcza w Białymstoku.



Na trzecim miejscu jest Szymon Hołownia - 20,55 proc. głosów, a na czwartym Krzysztof Bosak - 7,82 proc.

Robert Biedroń uzyskał 1,84 proc. głosów, a na kolejnym miejscu znalazł się Władysław Kosiniak-Kamysz z 1,76 proc. poparcia.



Kolejne wyniki uzyskali: Stanisław Żółtek (0,25 proc.), Marek Jakubiak (0,20 proc.), Paweł Tanajno (0,14 proc.), Mirosław Piotrowski (0,11 proc.) i Waldemar Witkowski (0,10 proc.).



Frekwencja wyniosła 61,97 proc.



09:34 Dolny Śląsk

Andrzej Duda w pierwszej turze wyborów prezydenckich uzyskał najlepszy wynik w powiatach lubańskim, lwóweckim i kamiennogórskim. Trzaskowski zaś wygrał w powiatach jeleniogórskim i wałbrzyskim. To południowe powiaty Dolnego Śląska, które graniczą z Czechami.



Według danych PKW ze wszystkich komisji obwodowych w powiecie lubańskim urzędujący prezydent zdobył tam 39,83 proc. poparcia (9 tys. 978 głosów), gdy na Trzaskowskiego zagłosowało 32,89 proc. wyborców (8 tys. 241 głosów).



Duda triumfował też w powiecie lwóweckim, gdzie oddało na niego głos 41,64 proc. wyborców (8 tys. 349 głosów). Trzaskowski w tym powiece mógł liczyć na poparcie 31,86 proc. głosujących (6 tys. 388 głosów).



Urzędujący prezydent wygrał też pierwszą turę w powiece kamiennogórskim. Opowiedział się za nim tam 41,38 proc. głosujących (8 tys. 278 głosów), a na Trzaskowskiego zagłosowało 34,87 proc. osób biorących udział w niedzielnych wyborach (6 tys. 977 głosów).



Prezydent Warszawy wygrał zaś w powiecie jeleniogórskim, gdzie głos oddało na niego 42,35 proc. wyborców (13 tys. 331 głosów), na Dudę zagłosowało tu 31,44 proc. (9 tys. 898 głosów). Trzaskowski zwyciężył też w powiecie wałbrzyskim - uzyskał tam 37,33 proc. głosów (9 tys. 518 głosów), gdy jego główny konkurent zdobył 36,02 proc. poparcia (9 tys. 184 głosów).



Trzeci wynik we wszystkich tych powiatach uzyskał Szymon Hołownia.

09:31 Częstochowa

W Częstochowie w pierwszej turze wyborów urzędujący prezydent Andrzej Duda zdobył 37,94 proc. głosów; poparły go 42 963 osoby. Drugi był Rafał Trzaskowski, na którego zagłosowało 41 552 wyborców, co dało kandydatowi Koalicji Obywatelskiej poparcie na poziomie 36,67 procent.



Z danych ze wszystkich obwodów, opublikowanych na stronie PKW wynika, że w Częstochowie - na ponad 113 tys. głosujących - Duda zdobył o 1411 głosów więcej niż Trzaskowski.



Na kolejnych miejscach znaleźli się: Szymon Hołownia - 14,15 proc., Krzysztof Bosak - 6,01 proc., Robert Biedroń - 2,62 proc., Władysław Kosiniak-Kamysz - 1,82 proc., Stanisław Żółtek - 0,23 proc., Marek Jakubiak - 0,16 proc., Paweł Tanajno - 0,16 proc., Waldemar Witkowski - 0,14 proc. i Mirosław Piotrowski - 0,10 proc.



Jak wcześniej przekazała Okręgowa Komisja Wyborcza w Częstochowie, w całym okręgu, obejmującym powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski, zawierciański oraz miasto Częstochowę w I turze wyborów najwyższe poparcie uzyskał urzędujący prezydent, na którego zagłosowało 45,01 proc. wyborców. Drugi był Rafał Trzaskowski - 28,83 proc.



Na dalszych miejscach znaleźli się: Szymon Hołownia (14,56 proc.), Krzysztof Bosak (6,22 proc.), Władysław Kosiniak-Kamysz (2,46 proc.) i Robert Biedroń (2,16 proc.). Na kolejnych miejscach są: Stanisław Żółtek (0,23 proc.), Paweł Tanajno (0,16 proc.), Marek Jakubiak (0,16 proc.), Waldemar Witkowski (0,12 proc.) i Mirosław Piotrowski (0,11 proc.).

09:30 Wrocław

We Wrocławiu niedzielne głosowanie wygrał Rafał Trzaskowski z wynikiem 43,62 proc. Drugi jest Andrzej Duda z poparciem 28,09 proc. - wynika z danych PKW z 97 proc. obwodowych komisji wyborczych.



Na trzecim miejscu jest Szymon Hołownia z wynikiem 14,30 proc., czwarty Krzysztof Bosak - 7,17 proc., piąty Robert Biedroń - 3,88 proc., szósty Władysław Kosiniak-Kamysz - 1,80 proc.



Pozostali kandydaci uzyskali: Stanisław Żółtek - 0,37 proc., Waldemar Witkowski - 0,26 proc., Paweł Tanajno - 0,21 proc., Marek Jakubiak - 0,20 proc., Mirosław Piotrowski - 0,10 proc.

09:28 Tak głosowały poszczególne województwa

Z najnowszych danych PKW wynika, że w trzech województwach wygrał kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski. W pozostałych - czyli 13 - prowadzi kandydat PiS Andrzej Duda. Trzaskowskiego poparli przede wszystkim mieszkańcy dużych miast. Duda uzyskał wysokie poparcie m.in. na Podkarpaciu oraz na Lubelszczyźnie.



09:22 Okręg włocławski

W okręgu włocławskim w pierwszej turze wyborów prezydenckich najwyższe poparcie uzyskał urzędujący prezydent Andrzej Duda, na którego zagłosowało 46,65 proc. wyborców. Drugi był Rafał Trzaskowski - 29,59 proc. - wynika z protokołu Okręgowej Komisji Wyborczej.



Na kolejnych miejscach znaleźli się: Szymon Hołownia (12,64 proc.), Krzysztof Bosak (5,16 proc.), Władysław Kosiniak-Kamysz (3,14 proc.) i Robert Biedroń (2,15 proc.).



Pozostałe miejsca zajęli: Stanisław Żółtek (0,2 proc.), Marek Jakubiak (0,13 proc.), Paweł Tanajno (0,12 proc.) Waldemar Witkowski (0,1 proc.) i Mirosław Piotrowski (0,09 proc.).



Okręg włocławski, będący jednym z trzech w województwie kujawsko-pomorskim, obejmuje powiaty: aleksandrowski, lipnowski, radziejowski, rypiński i włocławski oraz miasto Włocławek.



Frekwencja wyniosła 57,62 proc.

09:20 Poranna rozmowa w RMF FM. Kobosko i Dziambor o II turze: "100 proc. przekonania nie mam", "Wybór między gilotyną a kulą w łeb"

Różnie oceniam tych kandydatów - nie oceniam ich podobnie dobrze albo podobnie źle, ale na dziś 100 proc. przekonania do żadnego z kandydatów nie mam - przyznał w RMF FM Michał Kobosko - pełnomocnik wyborczy Szymona Hołowni - zapytany o to, na kogo zagłosuje w drugiej turze wyborów prezydenckich. Trzeba będzie się zdecydować. To wybór między gilotyną a kulą w łeb - mniej więcej tak to wygląda z punktu widzenia Konfederacji - ocenił Artur Dziambor - poseł Konfederacji i członek sztabu Krzysztofa Bosaka.

09:09 Okręg zielonogórski

W pierwszej turze wyborów prezydenckich w okręgu zielonogórskim najwięcej głosów otrzymał Rafał Trzaskowski, drugi wynik uzyskał Andrzej Duda, a trzeci Szymon Hołownia - poinformował sekretarz Okręgowej Komisji Wyborczej nr 12 w Zielonej Górze Stanisław Blonkowski.



W okręgu wyborczym nr 12, obejmującym powiaty: krośnieński, nowosolski, świebodziński, wschowski, zielonogórski, żagański, żarski i miasto na prawach powiatu Zielona Góra, Trzaskowski otrzymał 36,26 proc., Duda - 34,25 proc., a Hołownia - 18,67 procent.



Pozostali kandydaci uzyskali następujące wyniki: Krzysztof Bosak - 5,95 proc., Robert Biedroń - 2,19 proc., Władysław Kosiniak-Kamysz - 2 proc., Stanisław Żółtek - 0,19 proc., Marek Jakubiak - 0,15 proc., Paweł Tanajno - 0,14 proc., Waldemar Witkowski - 0,12 proc., Mirosław Piotrowski - 0,09 procent.



Frekwencja wyniosła 61,68 proc.



08:50 Powiat polkowicki

Po przeliczeniu wszystkich głosów prezydent Andrzej Duda wyraźnie zwycięża w powiecie polkowickim - zdobył 52,87 proc., podczas gdy Rafał Trzaskowski 21,98 proc.



Na trzeci miejscu znalazł się Szymon Hołownia - 3737 głosów (12,92 proc.), czwarty był Krzysztof Bosak - 2142 głosy (7,41 proc.); Władysław Kosiniak-Kamysz zdobył 617 głosów (2,13 proc.), a Robert Biedroń - 577 głosów (2,00 proc.).

08:49 Sosnowiec

W Sosnowcu najwięcej głosów zdobył Rafał Trzaskowski - 39,18 proc., urzędującego prezydenta Andrzeja Dudę w pierwszej turze głosowania w tym mieście poparło 34,82 proc. wyborców - wynika z danych ze wszystkich obwodów zamieszczonych na stronie PKW.



Na dalszych miejscach znaleźli się: Szymon Hołownia - 14,19 proc., Krzysztof Bosak - 6,09 proc., Robert Biedroń - 3,20 proc., Władysław Kosiniak-Kamysz - 1,73 proc., Stanisław Żółtek - 0,22 proc., Waldemar Witkowski - 0,20 proc., Paweł Tanajno - 0,15 proc., Marek Jakubiak - 0,13 proc. i Mirosław Piotrowski - 0,09 proc.



Frekwencja w I turze głosowania w Sosnowcu wyniosła 64,12 proc.

08:44 Płock

W Płocku według danych z 69 na 70 obwodów niedzielne głosowanie wygrał prezydent Andrzej Duda z wynikiem 40,76 proc. głosów, przed Rafałem Trzaskowskim - 35,31 proc. głosów - podała Państwowa Komisja Wyborcza.



Według tych danych w Płocku w pierwszej turze wyborów prezydenckich Szymon Hołownia otrzymał 12,52 proc. głosów, Krzysztof Bosak - 6,04 proc., Władysław Kosiniak-Kamysz - 2,39 proc., a Robert Biedroń - 2,22 proc. głosów.



Poparcie pozostałych kandydatów w niedzielnym głosowaniu wyniosło tam: Marek Jakubiak i Stanisław Żółtek - po 0,18 proc. głosów, Waldemar Witkowski - 0,17 proc., Paweł Tanajno - 0,13 proc. i Mirosław Piotrowski - 0,1 proc. (PAP)



Według danych PKW, frekwencja w pierwszej turze wyborów prezydenckich wyniosła w Płocku 64,51 proc.



Z kolei w powiecie płockim, według danych ze 111 na 112 obwodów, prezydent Andrzej Duda uzyskał 58,59 proc., a Rafał Trzaskowski 17,68 proc. głosów. Pozostali kandydaci uzyskali tam poparcie: Szymon Hołownia - 10,3 proc., Krzysztof Bosak - 6,11 proc., Władysław Kosiniak-Kamysz - 5,19 proc., a Robert Biedroń - 1,49 proc. głosów.



W niedzielnym głosowaniu w powiecie płockim inni kandydaci uzyskali następujące wyniki: Marek Jakubiak i Stanisław Żółtek - po 0,2 proc. głosów, Paweł Tanajno - 0,12 proc., Waldemar Witkowski - 0,07 proc., a Mirosław Piotrowski - 0,05 procent.



Według danych PKW, frekwencja w pierwszej turze wyborów prezydenckich w powiecie płockim wyniosła 59,62 procent.

08:40 Daleki Wschód

Polacy na Dalekim Wschodzie opowiedzieli się za Rafałem Trzaskowskim w pierwszej turze wyborów prezydenckich. Zdobył on największą liczbę głosów w Japonii, Chinach, Korei Południowej, Tajlandii, Wietnamie, Indonezji, na Filipinach i Tajwanie - wynika z danych PKW.



W obwodzie głosowania w Tokio Trzaskowskiego poparło 48,09 proc. spośród 524 głosujących. Andrzej Duda z 10,31 proc. głosów znalazł się na czwartym miejscu, za Szymonem Hołownią i Robertem Biedroniem, na których głosowało odpowiednio 16,22 i 13,17 proc. wyborców w Japonii. Piąte miejsce zajął Krzysztof Bosak z 9,16 proc. głosów.



W pięciu obwodach głosowania w Chinach - w Pekinie, Kantonie, Szanghaju, Chengdu i Hongkongu - zagłosowało łącznie 462 Polaków. Tam również wygrał Trzaskowski, uzyskując 58,66 proc. głosów. Na kolejnych pozycjach są: Hołownia z 13,85 proc., Biedroń z 8,44 proc., Bosak z 7,58 proc. i Duda z 7,36 proc. głosów.



W mieście Tajpej, stolicy Tajwanu, przeliczono 160 głosów. Na Trzaskowskiego zagłosowało 48,13 proc., na Biedronia 15,63 proc., na Hołownię 14,38 proc., na Bosaka 13,13 proc., a na Dudę 6,25 proc. wyborców.



Duda wyprzedził natomiast Bosaka w Korei Południowej, gdzie w obwodzie w Seulu zagłosowało 145 osób. Tam także wygrał Trzaskowski, uzyskując 60 proc. głosów. Na kolejnych pozycjach znaleźli się: Biedroń (13,79 proc.), Hołownia (13,10 proc.), Duda (7,59 proc.) i Bosak (4,83 proc. głosów).



W Tajlandii, gdzie głosować można było wyłącznie korespondencyjnie, Trzaskowski zdobył 62,64 proc. z 174 oddanych głosów. Kolejne miejsca zajęli Hołownia (11,49 proc.), Bosak (8,05 proc.), Duda (7,47 proc.) i Biedroń (6,32 proc.).



W Wietnamie zagłosowało 117 osób, z czego 58,97 proc. poparło Trzaskowskiego, 18,80 proc. Hołownię, 9,40 proc. Biedronia, 5,13 proc. Dudę i 4,27 proc. - Bosaka.



W Indonezji spośród 82 oddanych głosów 62,20 proc. było na Trzaskowskiego, 14,63 proc. na Hołownię, 10,98 proc. na Dudę, 9,76 proc. na Bosaka. Piąte miejsce zajęli tam ex aequo Biedroń i Stanisław Żółtek, którzy otrzymali po 1,22 proc., czyli po jednym głosie.



Na Filipinach, gdzie przewidziano tylko głosowanie korespondencyjne, swoje głosy oddało 26 Polaków. 61,54 proc. zagłosowało na Trzaskowskiego, 23,08 proc. na Dudę, 7,69 proc. na Hołownię. Po 3,85 proc. - czyli po jednym głosie - otrzymali Bosak i Władysław Kosiniak-Kamysz.

08:30 Legnica

W Legnicy według danych po przeliczeniu 94 proc. głosów prezydent Andrzej Duda zdobył 39,15 proc. poparcia, a Rafał Trzaskowski 36,84. Trzeci jest Szymon Hołownia - 12,92 proc. poparcia. Krzysztof Bosak zdobył 6,32 procent.

08:28 Poranna rozmowa w RMF FM. Karczewski: Cała kampania prowadzona przez Dudę była fair

Cała kampania wyborcza, która była prowadzona przez Andrzeja Dudę, była kampanią fair - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM były marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Musimy pokazywać wady naszego rywala, ale tu nie chodzi o brudny przekaz, tylko o faktyczny przekaz - dodał.

08:26 Okręg zamojski

W okręgu zamojskim - jednym z czterech w woj. lubelskim - w niedzielnym głosowaniu zwyciężył Andrzej Duda uzyskując 62,2 proc. głosów. Na drugim miejscu jest Rafał Trzaskowski z wynikiem 15,72 proc. głosów.



Na trzecim miejscu jest Szymon Hołownia - 8,76 proc. głosów, na czwartym Krzysztof Bosak - 7,85 proc.

Władysław Kosiniak-Kamysz uzyskał 3,36 proc. a Robert Biedroń - 1,31 procent.



Frekwencja wyniosła 58,92 proc.



08:23 Woj. opolskie

W woj. opolskim największą liczbę głosów w pierwszej turze wyborów zdobył urzędujący prezydent Andrzej Duda - poinformowała opolska delegatura Krajowego Biura Wyborczego.

Według danych Krajowego Biura Wyborczego w woj. opolskim najwięcej - 176 552 głosy otrzymał urzędujący prezydent Andrzej Duda. Drugi wynik osiągnął Rafał Trzaskowski, na którego swój głos oddało 139 125 wyborców.



Na Szymona Hołownię oddano 72 609 głosów. Krzysztof Bosak otrzymał 26 661 głosów, a Władysław Kosiniak Kamysz - 10 146 głosów. Na Roberta Biedronia zagłosowało 8039 wyborców.



Pozostali kandydaci nie przekroczyli pułapu tysiąca głosów: Marek Jakubiak - 702; Mirosław Piotrowski - 440; Jan Tanajno - 622; Waldemar Witkowski - 536 i Stanisław Żółtek - 919. Ogółem oddano 436 351 głosów.

08:22 Podkarpackie - w gminie Jeżowe - Duda 81,18 proc.; Trzaskowski czwarty

Według danych ze wszystkich obwodów głosowania w gminie Jeżowe koło Niska (Podkarpackie) niedzielne głosowanie wygrał prezydent Andrzej Duda z wynikiem 81,18 proc. Kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski zajął tam czwarte miejsce.



Drugim w gminie Jeżowe był Krzysztof Bosak, na którego zagłosowało 8,3 proc. wyborców. Na trzecim miejscu jest Szymon Hołownia - 3,93; czwarty wynik uzyskał Trzaskowski - 3,54 proc., piąty Władysław Kosiniak-Kamysz - 1,85 proc., a szósty Robert Biedroń - 0,56 proc.



Pozostali kandydaci otrzymali: Mirosław Piotrowski - 0,23 proc., Marek Jakubiak - 0,16 proc., Stanisław Żółtek - 0,12 proc., Paweł Tanajno - 0,08 proc., Waldemar Witkowski - 0,06 proc.

08:20 Bełchatów

Niedzielne głosowanie w wyborach prezydenckich w Bełchatowie wygrał Andrzej Duda z wynikiem 52,13 proc. głosów. Drugi był Rafał Trzaskowski, na którego zagłosowało 22 proc. wyborców - podała Państwowa Komisja Wyborcza.



Na trzecim miejscu jest Szymon Hołownia - 11,49 proc., czwarty - Krzysztof Bosak 9,03 proc., piąty - Robert Biedroń 2,3 proc., szósty - Władysław Kosiniak-Kamysz 1,92 proc.



Poparcie pozostałych kandydatów wyniosło: Stanisław Żółtek - 0,33 proc., Marek Jakubiak - 0,32 proc., Waldemar Witkowski - 0,18 proc., Paweł Tanajno - 0,17 proc., Mirosław Piotrowski - 0,13 proc.



Również w powiecie bełchatowskim wygrał Andrzej Duda, na którego zagłosowało 57,32 proc. wyborców - wynika z danych ze wszystkich obwodów głosowania. Drugie miejsce zajął Trzaskowski (17,85 proc.) a trzecie - Hołownia (11,39 proc.).



Kolejne miejsca zajęli: Bosak (8,35 proc.), Kosiniak-Kamysz (2,08 proc.), Biedroń (2,02 proc.), Żółtek (0,27 proc.), Jakubiak (0,27 proc.), Tanajno (0,16 proc.), Witkowski (0,16 proc.) i Piotrowski (0,12 proc.).

08:17 Podlasie

50,56 proc. głosów zdobył w Podlaskiem w niedzielnym głosowaniu Andrzej Duda, Rafał Trzaskowski - 20,59 proc. - wynika z danych PKW z 98,55 proc. obwodowych komisji wyborczych.



Trzeci wynik zanotował Szymon Hołownia, który otrzymał 16,69 proc. głosów. Czwarty wynik osiągnął Krzysztof Bosak, na którego głosy oddało 7,71 proc., Władysław Kosiniak-Kamysz dostał 2,11 proc. głosów.



Pozostali kandydaci nie osiągnęli dwóch procent poparcia. Robert Biedroń zdobył 1,58 proc., na Stanisława Żółtka głosy oddało 0,24 proc. wyborców. Marek Jakubiak - 0,19 proc, Paweł Tanajno - 0,13 proc, Mirosław Piotrowski 0,11 proc, Waldemar Witkowski 0,09 proc.

Według danych PKW frekwencja wyborcza w Podlaskiem wyniosła 59,33 proc.

08:15 Radomsko

Niedzielne głosowanie w wyborach prezydenckich w Radomsku (Łódzkie) wygrał Andrzej Duda z wynikiem 45,97 proc. głosów. Drugi był Rafał Trzaskowski, na którego zagłosowało 31,31 proc. wyborców - podała Państwowa Komisja Wyborcza.



Na trzecim miejscu jest Szymon Hołownia - 12,13 proc., czwarty - Krzysztof Bosak 5,41 proc., piąty - Robert Biedroń 2,40 proc., szósty - Władysław Kosiniak-Kamysz 2,03 proc.



Poparcie pozostałych kandydatów wyniosło: Stanisław Żółtek - 0,21 proc., Paweł Tanajno - 0,18 proc., Marek Jakubiak - 0,13 proc., Mirosław Piotrowski - 0,12 proc. i Waldemar Witkowski - 0,11 proc.



Również w powiecie radomszczańskim wygrał obecny prezydent Andrzej Duda, na którego zagłosowało 55,68 proc. wyborców - wynika z danych ze wszystkich obwodów głosowania. Drugie miejsce zajął Trzaskowski (22,16 proc.) a trzecie - Hołownia (11,00 proc.).



Kolejne miejsca zajęli: Bosak (5,81 proc.), Kosiniak-Kamysz (2,58 proc.), Biedroń (1,99 proc.), Żółtek (0,25 proc.), Jakubiak (0,16 proc.), Tanajno (0,16 proc.), Piotrowski (0,11 proc.) i Witkowski (0,10 proc.).

08:03 Koszalin

Rafał Trzaskowski w niedzielnym głosowaniu zdobył 43,50 proc. głosów w Koszalinie (Zachodniopomorskie), Andrzeja Dudę poparło w tym mieście 29,50 proc. wyborców - wynika z opublikowane przez PKW wyników wyborów z 94,34 proc. obwodów do głosowania. Kolejne miejsca zajęli: Szymon Hołownia (16,16 proc.) Krzysztof Bosak (5,16 proc.), Robert Biedroń (3,01 proc.), Władysław Kosiniak-Kamysz (1,84 proc.), Stanisław Żółtek (0,26 proc.), Marek Jakubiak (0,18 proc.), Paweł Tanajno (0,17 proc.), Waldemar Witkowski (0,14 proc.), Mirosław Piotrowski (0,07 proc.).



Według danych ze 1005 na 1123 obwodów do głosowania (89,49 proc.) w województwie zachodniopomorskim Trzaskowski otrzymał 37,37 proc. poparcia, a Duda 35,71 procent. Hołownia uzyskał wynik 15,79 proc., następny był Krzysztof Bosak, na którego głos oddało 5,66 proc. wyborców, dalej Robert Biedroń - 2,64 proc. i Władysław Kosiniak-Kamysz - 2,09 procent. Pozostali kandydaci nie przekroczyli progu 0,3 proc. poparcia.



07:58 Dolny Śląsk

Andrzej Duda zanotował najlepszy wynik w pierwszej turze wyborów prezydenckich w siedmiu dolnośląskich powiatach położonych na wschodzie i północy województwa - wynika z danych PKW ze wszystkich komisji obwodowych w tych powiatach.



W powiecie milickim Duda zdobył 48,25 proc., a Trzaskowski 28,40 proc.; w powiecie oleśnickim na urzędującego prezydenta głos oddało 40,81 proc. wyborców, a na Trzaskowskiego 31,60 proc. wyborców; w powiecie oławskim Dudę poparło 42,27 proc. wyborców, a Trzaskowskiego 31,81 procent.



W powiecie strzelińskim również triumfował urzędujący prezydent, którego poparło 50,39 proc. wyborców, na Trzaskowskiego głosowało tam 27,69 proc. biorących udział w niedzielnych wyborach.

W powiecie trzebnickim Duda uzyskał 43,58 proc. poparcia, a Trzaskowski 31,70 procent. Również powiat górowski dał zwycięstwo Dudzie - 50,04 proc. poparcia, gdy Trzaskowski zdobył tam 25,49 proc. głosów. Duda triumfował też w powiecie wołowskim, gdzie zdobył 46,14 proc. poparcia, Trzaskowskiego poparło tam 29,41 proc. wyborców.

Trzeci wynik we wszystkich tych powiatach uzyskał Szymon Hołownia.

07:54 Poranna rozmowa w RMF FM. Siemoniak: Brudna kampania nie ma sensu

Brudna kampania nie ma sensu. Na niej się więcej traci niż zyskuje. Zwłaszcza między pierwszą a drugą turą trzeba pozyskać zupełnie nowych ludzi - mówił w RMF FM wiceszef Platformy Obywatelskiej Tomasz Siemoniak. To nie jest czas na zagończyków - to jest czas na łagodnych polityków, którzy pokazują koncyliacyjną twarz - dodał gość Roberta Mazurka.

07:52 Okręg bialskopodlaski

W okręgu bialskopodlaskim - jednym z czterech w woj. lubelskim - w pierwszej turze wyborów prezydenckich zwyciężył Andrzej Duda uzyskując 57,81 proc. głosów. Na drugim miejscu jest Rafał Trzaskowski z wynikiem 16,69 proc. głosów.



Protokół wyników głosowania w okręgu bialskopodlaskim - obejmującym powiaty bialski, łukowski, parczewski, radzyński oraz miasto Biała Podlaska - opublikowała Okręgowa Komisja Wyborcza w Białej Podlaskiej.



Na trzecim miejscu jest Szymon Hołownia - 11,93 proc. głosów, na czwartym Krzysztof Bosak - 8,02 proc.

Władysław Kosiniak-Kamysz uzyskał 3,18 proc. a Robert Biedroń - 1,44 proc.



Frekwencja wyniosła 61,46 proc.



07:48 Stalowa Wola

Według danych ze wszystkich obwodów głosowania w Stalowej Woli niedzielne głosowanie wygrał prezydent Andrzej Duda z wynikiem 51,63 proc.



Drugi w tym mieście był Rafał Trzaskowski, na którego zagłosowało 24,41 proc. wyborców.



Na trzecim miejscu jest Krzysztof Bosak - 9,81 proc., czwarty wynik uzyskał Szymon Hołownia - 9,77 proc., piąty Władysław Kosiniak-Kamysz - 1,90 proc., a szósty Robert Biedroń - 1,73 proc.



Na pozostałych kandydatów głosowało: Stanisław Żółtek - 0,25 proc., Marek Jakubiak - 0,16 proc., Paweł Tanajno - 0,14 proc., Mirosław Piotrowski - 0,13 proc, Waldemar Witkowski - 0,08 proc.

07:42 Wielkopolska

W woj. wielkopolskim na Andrzeja Dudę zagłosowało 38,86 proc. wyborców, a na Rafała Trzaskowskiego 32,92 proc. - wynika z opublikowanych przez PKW danych po przeliczeniu wyników z 91,49 proc. obwodów.



Trzeci wynik w regionie osiągnął Szymon Hołownia, zdobywając 16,54 proc. głosów. Za nim plasują się: Krzysztof Bosak z 6,03 proc., Władysław Kosiniak-Kamysz z 2,57 proc. i Robert Biedroń z 2,29 proc.



Pozostali kandydaci zdobyli odpowiednio: Stanisław Żółtek 0,22 proc., Waldemar Witkowski 0,18 proc., Marek Jakubiak 0,14 proc., Paweł Tanajno 0,14 proc. i Mirosław Piotrowski 0,10 proc. głosów.



Według danych PKW frekwencja w niedzielnych wyborach w Wielkopolsce wyniosła 58,50 proc.



07:40 Okręg chełmski

W okręgu chełmskim - jednym z czterech w woj. lubelskim - w pierwszej turze wyborów prezydenckich zwyciężył Andrzej Duda, uzyskując 55,62 proc. głosów. Na drugim miejscu jest Rafał Trzaskowski z wynikiem 20,26 proc. głosów.



Na trzecim miejscu jest Szymon Hołownia - 10,99 proc. głosów, a na czwartym Krzysztof Bosak - 7,16 proc.

Władysław Kosiniak-Kamysz uzyskał 3,32 proc., a Robert Biedroń - 1,75 proc.



Frekwencja wyniosła 57,32 proc.



07:34 Rzeszów

Według danych ze wszystkich obwodów głosowania w Rzeszowie niedzielne głosowanie wygrał prezydent Andrzej Duda z wynikiem 40,44 proc. głosów.



Drugi był Rafał Trzaskowski, na którego zagłosowało 28,67 proc. wyborców.



Jak podała Państwowa Komisja Wyborcza, na trzecim miejscu jest Szymon Hołownia - 15,13 proc., czwarty wynik uzyskał Krzysztof Bosak - 10,02 proc., piąty Władysław Kosiniak-Kamysz - 2,47 proc., a szósty Robert Biedroń - 2,26 proc.



Na pozostałych kandydatów głosowało: Stanisław Żółtek - 0,34 proc., Marek Jakubiak - 0,27 proc., Paweł Tanajno - 0,15 proc., Mirosław Piotrowski - 0,14 proc, Waldemar Witkowski - 0,13 proc.

07:32 Małopolska

Według danych z 81,93 obwodowych komisji wyborczych urzędujący prezydent Andrzej Duda wygrał w woj. małopolskim w niedzielnym głosowaniu zdobywając 52,18 proc. głosów. Rafał Trzaskowski uzyskał tam 23,01 proc. poparcia.



Kolejni kandydaci uzyskali: Szymon Hołownia 11,33 proc., Krzysztof Bosak - 7,81 proc. głosów, Władysław Kosiniak-Kamysz - 2,96 proc., a Robert Biedroń - 1,90 proc. Pozostali kandydaci uzyskali poniżej 0,3 proc głosów.



W Krakowie wygrał Rafał Trzaskowski z 37,73 proc. poparcia - wynika po zliczeniu danych z 95,3 proc. komisji obwodowych. Na Andrzeja Dudę zagłosowało tam 32,20 proc., a Szymona Hołownię - 15,16 proc. głosujących.



07:30 Sieradz i powiat sieradzki

Niedzielne głosowanie w wyborach prezydenckich w Sieradzu (Łódzkie) wygrał Andrzej Duda z wynikiem 43,50 proc. głosów. Drugi był Rafał Trzaskowski, na którego zagłosowało 30,87 proc. wyborców - podała Państwowa Komisja Wyborcza.



Na trzecim miejscu jest Szymon Hołownia - 13,74 proc., czwarty - Krzysztof Bosak 6,04 proc., piąty - Robert Biedroń 2,69 proc., szósty - Władysław Kosiniak-Kamysz 2,36 proc.



Poparcie pozostałych kandydatów wyniosło: Stanisław Żółtek - 0,28 proc., Marek Jakubiak - 0,16 proc., Waldemar Witkowski - 0,16 proc., Paweł Tanajno - 0,11 proc., Mirosław Piotrowski - 0,10 proc.



Również w powiecie sieradzkim wygrał Andrzej Duda, na którego zagłosowało 56,44 proc. wyborców - wynika z danych ze wszystkich obwodów głosowania. Drugie miejsce zajął Trzaskowski (20,07 proc.) a trzecie - Hołownia (11,31 proc.).



Kolejne miejsca zajęli: Bosak (6,02 proc.), Kosiniak-Kamysz (3,48 proc.), Biedroń (1,92 proc.), Żółtek (0,26 proc.), Jakubiak (0,16 proc.), Tanajno (0,12 proc.), Witkowski (0,11 proc.) i Piotrowski (0,10 proc.).

07:26 Ponad 85 proc. poparcia dla Dudy w gminach Godziszów i Chrzanów w woj. lubelskim

Ponad 85 proc. głosów uzyskał Andrzej Duda w pierwszej turze wyborów prezydenckich w sąsiadujących gminach Godziszów i Chrzanów w powiecie janowskim (Lubelskie). Na drugim miejscu w tych gminach uplasował się Krzysztof Bosak.

Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała na stronie internetowej wyniki ze wszystkich obwodów głosowania w powiecie janowskim.

W gminie Godziszów spośród 3523 głosów oddanych na wszystkich kandydatów 3021 głosów otrzymał Andrzej Duda, co daje mu 85,75 proc. poparcia.

Na drugim miejscu z wynikiem 6,84 proc. głosów uplasował się Krzysztof Bosak. Trzeci jest Szymon Hołownia, który uzyskał 2,61 proc. głosów, a czwarty Władysław Kosiniak-Kamysz, z wynikiem 1,76 proc. Na piątym miejscu jest Rafał Trzaskowski - 1,59 proc. Pozostali kandydaci otrzymali poparcie poniżej 1 proc.

Frekwencja w gminie Godziszów wyniosła 75,21 proc.

W gminie Chrzanów na wszystkich kandydatów oddanych zostało 1740 głosów, z tego 1495 otrzymał Andrzej Duda, co daje mu 85,92 proc. poparcia. Krzysztof Bosak otrzymał tu 6,61 proc. głosów.

Na trzecim miejscu jest Szymon Hołownia, który uzyskał 2,87 proc. głosów, a na czwartym Rafał Trzaskowski, z wynikiem 1,95 proc. Piąte miejsce zajął Władysław Kosiniak-Kamysz, który otrzymał 1,9 proc. głosów. Pozostali kandydaci uzyskali poparcie poniżej 1 proc.

Frekwencja w gminie Chrzanów wyniosła 73,36 proc.

W całym powiecie janowskim Andrzej Duda otrzymał 75,04 proc. głosów. Na drugim miejscu jest Rafał Trzaskowski z wynikiem 8,01 proc., na trzecim Krzysztof Bosak - 7,14 proc., na czwartym Szymon Hołownia - 5,39 proc. Władysław Kosiniak-Kamysz otrzymał 2,42 proc. głosów, a Robert Biedroń - 1,07 proc.

Frekwencja w powiecie janowskim wyniosła 65,88 proc.

07:22 Okręg gorzowski

Zwycięzcą pierwszej tury wyborów prezydenckich w okręgu gorzowskim został Rafał Trzaskowski, drugi wynik uzyskał Andrzej Duda, a trzeci Szymon Hołownia - poinformował PAP przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej nr 13, Komisarz Wyborczy w Gorzowie Robert Mokrzecki.



W okręgu wyborczym nr 13, obejmującym powiaty: gorzowski, międzyrzecki, słubicki, strzelecko-drezdenecki, sulęciński i miasto na prawach powiatu Gorzów Wielkopolski, Trzaskowski otrzymał 38,07 proc., Duda - 34,10 proc., a Hołownia - 16,54 procent.



Pozostali kandydaci uzyskali następujące wyniki: Krzysztof Bosak - 6,28 proc., Robert Biedroń - 2,22 proc., Władysław Kosiniak-Kamysz - 2,07 proc., Stanisław Żółtek - 0,20 proc., Paweł Tanajno - 0,18 proc., Marek Jakubiak - 0,14 proc., Waldemar Witkowski - 0,13 proc., Mirosław Piotrowski - 0,08 procent.



07:20 Warszawa

Według podanych przez PKW danych z 62 proc. komisji obwodowych w Warszawie w niedzielnym głosowaniu Rafał Trzaskowski zdobył 46,90 proc. poparcia, a Andrzej Duda - 27,51 proc.



Pozostali kandydaci w stolicy uzyskali: Szymon Hołownia 13,56 proc., Krzysztof Bosak - 5,56 proc., Robert Biedroń - 3,49 proc., a Władysław Kosiniak-Kamysz - 1,79 procent.

Pozostali kandydaci uzyskali 0,3 lub mniej proc. głosów.

07:19 Sopot

W Sopocie niedzielne wybory prezydenckie wygrał Rafał Trzaskowski z wynikiem 52,83 proc. Drugi jest Andrzej Duda z poparciem 23,44 proc. - podała Państwowa Komisja Wyborcza.



Na trzecim miejscu jest Szymon Hołownia - 13,63 proc. Kolejni kandydaci uzyskali następujące wyniki: Krzysztof Bosak - 4,83 proc., Robert Biedroń - 2,83 proc., Władysław Kosiniak-Kamysz - 1,51 proc.



Poparcie pozostałych kandydatów wyniosło: Stanisław Żółtek - 0,28 proc., Waldemar Witkowski - 0,21 proc., Paweł Tanajno - 0,17 proc., Marek Jakubiak - 0,16 proc., Mirosław Piotrowski - 0,10 proc.

07:18 Powiat legnicki

Andrzej Duda uzyskał najlepszy wynik w pierwszej turze wyborów prezydenckich w powiecie legnickim (Dolnośląskie). Urzędujący prezydent otrzymał 48,72 proc. głosów, zaś Rafał Trzaskowski 28,20 proc.



Według danych PKW ze wszystkich obwodowych komisji wyborczy w powiedzie legnickim na Dudę zagłosowało 12 tys. 585 wyborców, a na Trzaskowskiego 7 tys. 286.



Pozostali kandydaci, według danych ze zweryfikowanych elektronicznie protokołów ze wszystkich komisji obwodowych w powiecie legnickim uzyskali: Szymon Hołownia 11,66 proc. (3 tys. 12) Krzysztof Bosak - 6,68 proc. (1 tys. 726 głosów), Władysław Kosiniak-Kamysz - 2,26 proc. (583 głosów), Robert Biedroń - 1,82 proc. (470 głosów).



Pozostali kandydaci uzyskali poniżej 0,3 proc głosów.

07:16 Woj. zachodniopomorskie

Z danych PKW z blisko 89,5 proc. obwodowych komisji wyborczych w Zachodniopomorskiem wynika, że Rafał Trzaskowski uzyskał w niedzielnym głosowaniu 37,37 proc. głosów, a Andrzej Duda 35,71 proc.



Na trzecim miejscu w woj. zachodniopomorskim znalazł się Szymon Hołownia z wynikiem 15,79 proc., następny był Krzysztof Bosak, na którego głos oddało 5,66 proc. wyborców, dalej Robert Biedroń - 2,64 proc. i Władysław Kosiniak-Kamysz - 2,09 proc.



Pozostali kandydaci nie przekroczyli progu 0,3 proc. poparcia.

07:13 Jelenia Góra

Rafał Trzaskowski zdobył w niedzielnym głosowaniu w Jeleniej Górze 45,46 proc. głosów, a urzędujący prezydent Andrzej Duda 31,03 proc. głosów.



Pozostali kandydaci, według danych ze zweryfikowanych elektronicznie protokołów ze wszystkich komisji obwodowych w Jeleniej Górze uzyskali: Szymon Hołownia 13,39 proc., Krzysztof Bosak - 5,01 proc., Robert Biedroń - 2,79 proc., Władysław Kosiniak-Kamysz - 1,53 procent.



W powiecie jeleniogórskim również najlepszy wyniki zanotował Trzaskowski, na którego głos oddało 42,35 proc. wyborców, na Dudę zagłosowało tu 31,44 procent. Trzeci wynik zanotował Hołownia z poparciem 16,44 procent.

07:12 Woj. pomorskie

W Pomorskiem według danych z 73,01 proc. obwodów niedzielne wybory prezydenckie wygrał Rafał Trzaskowski z wynikiem 36,39 proc. Drugi jest Andrzej Duda z poparciem 36,15 proc. - podała Państwowa Komisja Wyborcza.



Na trzecim miejscu jest Szymon Hołownia - 15,93 proc. Kolejni kandydaci mają następujące wyniki: Krzysztof Bosak - 6,23 proc., Robert Biedroń - 2,49 proc., Władysław Kosiniak-Kamysz - 2,06 proc.



Poparcie pozostałych kandydatów wyniosło: Stanisław Żółtek - 0,22 proc., Marek Jakubiak - 0,15 proc., Paweł Tanajno - 0,15 proc., Waldemar Witkowski - 0,13 proc., Mirosław Piotrowski - 0,11 proc.(

07:10 Mazowsze

Według podanych przez PKW danych z 84,51 proc. komisji obwodowych na Mazowszu w niedzielnym głosowaniu Andrzej Duda zdobył 45,36 proc. poparcia, a Rafał Trzaskowski 30,55 proc.

Pozostali kandydaci uzyskali: Szymon Hołownia 12,09 proc., Krzysztof Bosak - 6,43 proc. głosów, Władysław Kosiniak-Kamysz - 2,46 proc., a Robert Biedroń - 2,24 proc.



Pozostali kandydaci uzyskali poniżej 0,3 proc głosów.



07:08 Słupsk

Rafał Trzaskowski w pierwszej turze wyborów zwyciężył w Słupsku (Pomorskie), zdobywając 43 proc. głosów. Andrzeja Dudę poparło 32,58 proc. wyborców. Trzecie miejsce zajął Szymon Hołownia z wynikiem 12,29 proc. poparcia.



Według opublikowanych przez Państwową Komisję Wyborczą wyników wyborów w Słupsku kolejne miejsca zajęli: Krzysztof Bosak (5,66 proc.), Robert Biedroń (3,75 proc.), Władysław Kosiniak-Kamysz (2,06 proc.), Stanisław Żółtek (0,18 proc.), Marek Jakubiak (0,15 proc.), Waldemar Witkowski (0,14 proc.), Paweł Tanajno (0,11 proc.), Mirosław Piotrowski (0,09 proc.).



W Słupsku frekwencja wyborcza wyniosła 63,07 proc.



W dwóch okręgach pomorskich - słupskim i gdańskim - PKW opublikowała dane z 1020 na 1397 obwodów do głosowania (73,01 proc.). Trzaskowski otrzymał 36,39 proc. poparcia (271 586 głosów), Duda 36,15 proc. (269 818 głosów), Hołownia 15,93 proc. (118 924 głosów). Na kolejnych miejscach znaleźli się: Bosak 6,23 proc., Biedroń 2,49 proc., Kosiniak-Kamysz 2,06 proc. Pozostali kandydaci uzyskali wynik poniżej 1 proc.



07:06 Woj. łódzkie

Ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda wygrywa w niedzielnym głosowaniu w województwie łódzkim. Według danych PKW z prawie 89 proc. obwodów dotychczasowego prezydenta poparło 48,37 proc. W Łodzi wygrał Rafał Trzaskowski, na którego zagłosowało 43,27 proc. wyborców.



Według opublikowanych przez PKW wyników z prawie 89 proc. obwodów głosowania w Łódzkiem, drugie miejsce zajmuje Rafał Trzaskowski, z wynikiem 27,17 proc., a trzecie Szymon Hołownia - 12,68 proc.



Kolejne miejsca zajmują: Krzysztof Bosak (6,21 proc.), Władysław Kosiniak-Kamysz (2,59 proc.) i Robert Biedroń (2,21 proc.).



Pozostali kandydaci uzyskali odpowiednio: Stanisław Żółtek - 0,23 proc., Marek Jakubiak - 0,17 proc., Paweł Tanajno - 0,15 proc., Waldemar Witkowski - 0,13 proc. i Mirosław Piotrowski - 0,10 proc.



Z kolei w Łodzi - według danych z 80,5 proc. obwodów głosowania - zwycięża Trzaskowski, którego popiera 43,27 proc. wyborców, drugi jest urzędujący prezydent Duda - 30,77 proc., a trzeci Hołownia z wynikiem 14,59 proc.



Kolejne miejsca zajmują: Krzysztof Bosak (5,65 proc.), Robert Biedroń (3,21 proc.), Władysław Kosiniak-Kamysz (1,67 proc.).



Pozostali kandydaci uzyskali odpowiednio: Stanisław Żółtek - 0,25 proc., Paweł Tanajno - 0,18 proc., Waldemar Witkowski - 0,18, Marek Jakubiak - 0,16 proc. i Mirosław Piotrowski - 0,09 proc.

07:05 Woj. dolnośląskie

Według danych PKW z niemal 85 proc. komisji obwodowych na Dolnym Śląsku w niedzielnym głosowaniu Andrzej Duda zdobył 37,93 proc. poparcia, a Rafał Trzaskowski 36,08 proc.



Pozostali kandydaci, według danych ze zweryfikowanych elektronicznie protokołów z niemal 85 proc. komisji obwodowych w woj. dolnośląskim uzyskali: Szymon Hołownia 14,09 proc. (169 tys. 437) Krzysztof Bosak - 6,47 proc. głosów (77 tys. 834), Robert Biedroń - 2,64 proc. (31 tys. 782 głosów) Władysław Kosiniak-Kamysz - 1,94 proc. (23 tys. 389 głosów).



Pozostali kandydaci uzyskali poniżej 0,3 proc głosów.



07:03 Woj. warmińsko-mazurskie

Według danych z 93,99 proc. obwodów głosowania w województwie warmińsko-mazurskim I turę wyborów prezydenckich wygrał Andrzej Duda, uzyskując 40,75 proc. poparcia; drugi jest Rafał Trzaskowski - z poparciem 32,63 proc.



Na trzecim miejscu znalazł się Szymon Hołownia- 14,66 proc. a na czwartym Krzysztof Bosak - 6,5 proc.. Na dalszych miejscach Władysław Kosianiak -Kamysz - 2,5 proc. poparcia oraz Robert Biedroń - 2,18 proc. głosów wyborców.

07:01 Woj. kujawsko-pomorskie

Według danych z 98,91 obwodowych komisji wyborczych w niedzielnym głosowaniu w województwie kujawsko-pomorskim zwyciężył Andrzej Duda z poparciem 39,50 proc. głosów. Na drugim miejscu znalazł się Rafał Trzaskowski - 33,56 proc.

PKW podała dane z 1635 na 1653 obwodów głosowania w województwie.



Kolejne miejsca zajęli: Szymon Hołownia - 15,52 proc., Krzysztof Bosak - 5,89, Władysław Kosiniak-Kamysz - 2,52 proc. i Robert Biedroń - 2,32 proc. głosów.



06:57 Podkarpacie

Według danych z ponad 91 proc. obwodów do głosowania w woj. podkarpackim w pierwszej turze wyborów prezydenckich zwyciężył Andrzej Duda, który uzyskał 61,69 proc. Drugi jest Rafał Trzaskowski, który uzyskał poparcie 15,38 proc. głosujących. Trzecie miejsce zajął Szymon Hołownia - 9,33 proc. Z kolei Krzysztof Bosak zajmuje czwarte miejsce z wynikiem 9,00 proc. Natomiast Władysław Kosiniak-Kamysz zdobył 2,59 proc. głosów, a Robert Biedroń 1,32 proc.

06:55 Obwód kwidzyński

W obwodzie kwidzyńskim (Pomorskie) niedzielne wybory prezydenckie wygrał prezydent Andrzej Duda z wynikiem 40,53 proc. Drugi jest Rafał Trzaskowski z poparciem 33,47 proc. - podała Państwowa Komisja Wyborcza.



Na trzecim miejscu jest Szymon Hołownia - 13,99 proc. Kolejni kandydaci uzyskali następujące wyniki: Krzysztof Bosak - 6,78 proc., Robert Biedroń - 2,42 proc., Władysław Kosiniak-Kamysz - 2,09 proc.

Poparcie pozostałych kandydatów wyniosło: Stanisław Żółtek - 0,19 proc., Marek Jakubiak - 0,16 proc., Paweł Tanajno - 0,15 proc., Waldemar Witkowski - 0,13 proc., Mirosław Piotrowski - 0,09 proc.



06:42 Woj. lubelskie

Według danych z ponad 88 proc. obwodów głosowania w woj. lubelskim w pierwszej turze wyborów prezydenckich zwyciężył Andrzej Duda, który uzyskał 59,43 proc. głosów. Na drugim miejscu uplasował się Rafał Trzaskowski z poparciem 17,02 proc.



Na trzecim miejscu jest Szymon Hołownia z wynikiem 9,96 proc., a za nim Krzysztof Bosak z poparciem na poziomie 7,99 proc.



Władysław Kosiniak-Kamysz zdobył 3,22 proc. głosów, a Robert Biedroń 1,51 proc.

06:31 Czechy

Pierwszą turę polskich wyborów prezydenckich w stolicy Czech wygrał Rafał Trzaskowski przed Szymonem Hołownią, Robertem Biedroniem i obecnym prezydentem Andrzejem Dudą.



W Czechach utworzono dwa obwody głosowania: w konsulatach w Ostrawie i Pradze. W stolicy, według protokołu przyjętego przez PKW, najwięcej głosów - 892 uzyskał Trzaskowski. Wyprzedził Hołownię, na którego zagłosowało 255 wyborców oraz Biedronia z poparciem 192 głosów. Na urzędującego prezydenta oddano 164 głosy. Łącznie w Pradze oddano 1625 ważnych głosów. Frekwencja wyniosła 88,32 proc.



W Ostrawie oddano 409 ważnych głosów. Najwięcej głosów - 191 uzyskał Rafał Trzaskowski; urzędujący prezydent dostał 100 głosów. Na Hołownię zagłosowało 66 wyborców. Frekwencja w Ostrawie wyniosła 89,3 procent.



06:27 USA

Polonia w Stanach Zjednoczonych głosowała w pierwszej turze wyborów prezydenckich w większości za Andrzejem Dudą. Przy wysokiej na ogół frekwencji opowiedziało się za nim łącznie 13 237 osób, podczas gdy za jego najgroźniejszym rywalem Rafałem Trzaskowskim 9046.



W Ameryce wybory miały miejsce w sobotę. Rozgrywka w pięciu okręgach wyborczych odbywała się głównie między urzędującym prezydentem Polski a prezydentem Warszawy. Duda wygrał w największych skupiskach elektoratu polonijnego, w okręgach podlegających konsulatom generalnym w Nowym Jorku i Chicago. Zwycięzcą w zlokalizowanych w Los Angeles, Waszyngtonie i Houston okazał się Trzaskowski.

06:21 Toruń

Rafał Trzaskowski wygrał w niedzielnym głosowaniu w wyborach prezydenckich w Toruniu. Zdobył 42,15 proc. głosów. Andrzeja Dudę poparło 30,80 proc. głosujących w tym mieście. Trzecie miejsce zajął Szymon Hołownia z 15,23 proc. poparcia - podała PKW.



Według opublikowanych przez PKW wyników głosowania z Torunia kolejne miejsca zajęli: Krzysztof Bosak 6,53 proc., Robert Biedroń 2,90 i Władysław Kosiniak-Kamysz 1,66 proc.



Pozostali kandydaci uzyskali odpowiednio: Stanisław Żółtek (0,23 proc.), Paweł Tanajno (0,14 proc.), Waldemar Witkowski (0,13 proc.), Marek Jakubiak (0,13 proc.) i Mirosław Piotrowski 0,09.



06:18 Okręg toruński

Andrzej Duda zwyciężył w pierwszej turze wyborów prezydenckich w toruńskim okręgu wyborczym - jednym z trzech w woj. kujawsko-pomorskim. Zdobył 38,55 proc. głosów. Rafała Trzaskowskiego poparło 34,37 proc. Trzecie miejsce zajął Szymon Hołownia z 15,20 proc. poparcia.



Według opublikowanego przez Okręgową Komisję Wyborczą w Toruniu protokołu wyników głosowania, kolejne miejsca zajęli: Krzysztof Bosak 6,42 proc, Władysław Kosiniak-Kamysz 2,40 i Robert Biedroń 2,36.



Frekwencja wyniosła 61,5 proc. Okręg toruński obejmuje powiaty: brodnicki, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, toruński, wąbrzeski; miasta na prawach powiatu: Grudziądz, Toruń.



06:16 Okręg częstochowski

W okręgu częstochowskim w I turze wyborów prezydenckich najwyższe poparcie uzyskał urzędujący prezydent Andrzej Duda, na którego zagłosowało 45,01 proc. wyborców. Drugi był Rafał Trzaskowski - 28,83 proc. - wynika z danych Okręgowej Komisji Wyborczej.



Na dalszych miejscach znaleźli się: Szymon Hołownia (14,56 proc.), Krzysztof Bosak (6,22 proc.), Władysław Kosiniak-Kamysz (2,46 proc.) i Robert Biedroń (2,16 proc.).



Na kolejnych miejscach są: Stanisław Żółtek (0,23 proc.), Paweł Tanajno (0,16 proc.), Marek Jakubiak (0,16 proc.), Waldemar Witkowski (0,12 proc.) i Mirosław Piotrowski (0,11 proc.).

Frekwencja w okręgu częstochowskim - jednym z trzech z woj. śląskim - wyniosła 64,26 proc.



Okręg częstochowski obejmuje powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski, zawierciański oraz miasto na prawach powiatu Częstochowa.

06:11 Dane PKW z 87,16 proc. obwodów

Państwowa Komisja Wyborcza podała dane z 87,16 proc. obwodów głosowania. Andrzej Duda ma w nich 45,24 proc. głosów (7 mln 246 tys. 743), a Rafał Trzaskowski 28,92 proc. (4 mln 632 tys. 734 głosów). Trzeci jest Szymon Hołownia z 13,69 proc. głosów (2 mln 192 tys. 185).



Pozostali kandydaci, według danych ze zweryfikowanych elektronicznie protokołów komisji obwodowych uzyskali: Krzysztof Bosak - 6,79 proc. głosów (1 mln 86 tys. 905), Władysław Kosiniak-Kamysz - 2,46 proc. (393 tys. 526 głosów), Robert Biedroń - 2,12 proc. (340 tys. 147 głosów).



Pozostali kandydaci mają poniżej 0,3 proc głosów.

05:55 Dane PKW z 82,2 proc. obwodów

Państwowa Komisja Wyborcza podała dane z 82,2 proc. obwodów głosowania. Andrzej Duda ma w nich 45,73 proc. głosów (6 mln 833 tys. 656), a Rafał Trzaskowski 28,51 proc. (4 mln 260 tys. 611 głosów). Trzeci jest Szymon Hołownia z 13,6 proc. głosów (2 mln 31 tys. 855).



Pozostali kandydaci według tych cząstkowych nieoficjalnych danych ze zweryfikowanych elektronicznie protokołów komisji obwodowych uzyskali: Krzysztof Bosak 6,8 proc. głosów (1 mln 16 tys. 186), Władysław Kosiniak-Kamysz 2,48 proc. (370 tys. 457 głosów) a Robert Biedroń 2,11 proc. (314 tys. 671 głosów).



Pozostali mają poniżej 0,3 proc głosów.



05:52 Wyniki wyborów na statkach

Z protokołów wszystkich obwodów na statkach morskich i platformach, które spłynęły do PKW wynika, że wygrał na nich Rafał Trzaskowski (38 proc. - 140 ważnie oddanych głosów) przed Krzysztofem Bosakiem (19,5 proc. 72 głosy), i Szymonem Hołownią (17,6 proc. - 65 głosów). Najlepszy w sondażu powyborczym prezydent Andrzej Duda na statkach był jest czwarty - (13,6 proc. i 50 głosów).



Frekwencja w tych obwodach wyniosła 97,36 proc., z 379 uprawnionych głosowało 369 osób.

05:40 Sondaże dotyczące II tury

Pierwsze sondaże dot. wyborczej dogrywki wskazują na niewielką przewagę obecnego gospodarza Pałacu Prezydenckiego.

W sondażu Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24, zrealizowanym już po ogłoszeniu sondażowych wyników pierwszej tury, 45,4 procent respondentów stwierdziło, że w II turze oddałoby głos na Andrzeja Dudę, z kolei poparcie dla Rafała Trzaskowskiego zadeklarowało 44,7 procent ankietowanych.

Aż 9,9 procent pytanych udzieliło natomiast odpowiedzi: "Nie wiem/Trudno powiedzieć/Jeszcze nie zdecydowałem".

Na przewagę urzędującego prezydenta wskazuje również sondaż Indicator dla TVP Info, który nie uwzględnia jednak wyborców jeszcze niezdecydowanych.

Z tego badania wynika, że w drugiej turze głosowania Andrzej Duda może liczyć na poparcie 50,9 procent Polaków, a Rafał Trzaskowski - na głosy 49,1 procent wyborców.

05:30 Wyniki late poll z 90 proc. komisji

Według wyników late poll Ipsos z 90 proc. komisji Andrzej Duda uzyskał 42,9 proc. głosów, Rafał Trzaskowski 30,3 proc., a Szymon Hołownia 14 proc. Czwarty wynik uzyskał kandydat Konfederacji Krzysztof Bosak - 6,9 proc., piąte miejsce kandydat Koalicji Polskiej PSL-Kukiz15 Władysław Kosiniak-Kamysz - 2,5 proc., a szóste kandydat Lewicy Robert Biedroń - 2,3 proc.

Na kolejnych miejscach są Waldemar Witkowski (0,3 proc.), Stanisław Żółtek (0,3 proc.), Marek Jakubiak (0,2 proc.), Paweł Tanajno (0,2 proc.) i Mirosław Piotrowski (0,1 proc.).

