Lokale wyborcze zostały zamknięte! W drugiej turze o urząd prezydenta powalczą Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski - tak wskazują wyniki exit poll dla największych stacji telewizyjnych. Według danych late poll na temat frekwencji wyniosła ona 63,80 proc. "Wygrywam tę I turę dzięki państwa głosom rzeczywiście w sposób absolutnie zdecydowany, ta przewaga jest potężna i ogromnie jestem za to wdzięczny" - mówił w Łowiczu, podczas swojego wieczoru wyborczego, Andrzej Duda. Jego kontrkadydat Rafał Trzaskowski komentował: "Te wyniki pokazują coś najważniejszego: ponad 58 procent naszego społeczeństwa chce zmiany. Chcę do tych wszystkich obywateli dzisiaj powiedzieć: będę Waszym kandydatem, będę kandydatem zmiany!". Najbardziej gorący politycznie wieczór -sprawdź zapis naszej relacji minuta po minucie.

63,80 proc. - takie dane o frekwencji podał Late poll Ipsos

W drugiej turze zmierzy się dwójka kandydatów - ubiegający się o reelekcję Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski

Ogłoszenia oficjalnych wyników pierwszej tury wyborów prezydenckich 2020 spodziewać się możemy - jak poinformował przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak - we wtorek, a najpóźniej w środę rano.

01:40 Pierwsze protokoły z komisji obwodowych w warszawskiej Okręgowej Komisji Wyborczej

Już przed północą do warszawskiej Okręgowej Komisji Wyborczej, która mieści się w stołecznym ratuszu, dostarczono pierwsze protokoły komisji wyborczych - z Woli i Śródmieścia. Komisja weryfikuje je elektronicznie. Są też pierwsze dane z zagranicznych obwodów.



Dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie Przemysław Niewiadomski wyjaśnił w rozmowie z PAP, że w porównaniu z poprzednimi wyborami - w związku z pandemią koronawirusa - praca nad weryfikacją spływających protokołów wyborczych została rozdzielona na większą liczbę osób i więcej sal.

01:25 Late poll: Wzrasta frekwencja i poparcie dla Andrzeja Dudy

Według danych Late poll frekwencja w wyborach prezydenckich wyniosła 63,80 proc.



Poparcie dla poszczególnych kandydatów:





Andrzej Duda - 42,5 proc.

Rafał Trzaskowski - 30,3 proc.

Szymon Hołownia - 13,5 proc.

Krzysztof Bosak - 7,1 proc.

Robert Biedroń - 2,5 proc.

Władysław Kosiniak-Kamysz - 2,5 proc.

01:01 "Corriere della Sera"o wyborach w Polsce: pojedynek, który fascynuje kraj

"Pojedynek, który fascynuje kraj", konflikt między różnymi wizjami przyszłości - tak o pierwszej turze wyborów prezydenckich w Polsce pisze w niedzielę włoski dziennik "Corriere della Sera". Podkreśla , że od "powrotu demokracji" nie było tak wysokiej frekwencji wyborczej.



"Suwereniści prowadzą", ale siły "proeuropejskie" uzyskały dobry rezultat - podsumowuje największy włoski dziennik. Zaznacza, że w drugiej turze prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, który zajął drugie miejsce po prezydencie Andrzeju Dudzie, "może przewrócić ten wynik do góry nogami".



Gazeta zwraca uwagę na to, że Polacy zrozumieli, jak kluczowe znaczenie mają te wybory i "mimo, że koronawirus sięga szczytu, stali w kolejkach do lokali wyborczych w maseczkach".





Cytat Głosowanie to, oceniono w relacji, to "wybór między dobrobytem obiecanym rodzinom i emerytom przez Andrzeja Dudę" a "zbliżeniem się do prawniczych i moralnych parametrów Europy, głoszonych przez Rafała Trzaskowskiego". pisze dziennik.

Dziennik zwracając uwagę na pogorszenie się sytuacji gospodarczej Polski i perspektywę pierwszej recesji od 1991 roku, zaznacza, że prezydent Duda "jest w oczach swych wyborców gwarantem stabilności na burzliwych wodach, a także orędownikiem wartości rodzinnych i tradycyjnych".



"Ale wewnętrzny i zewnętrzny alarm, zwłaszcza ze strony Komisji Europejskiej, podniesiony w sprawie autorytarnego dryfowania rządu Mateusza Morawieckiego, reform osłabiających niezależność wymiaru sprawiedliwości, wrogości wobec par gejowskich, przekonało sporą część Polaków do opowiedzenia się po stronie centrowych liberałów z Platformy Obywatelskiej i Trzaskowskiego" - podkreśliło "Corriere della Sera".

00:49 Duda: Przed nami dwa tygodnie rozmów o Polsce

00:45 Sondaże. Jak głosowali Polacy ze wzlędu na polityczne przekonania?

Jak wynika z sondażu Ipsos dla TVP, TVN i Polsatu, wyborcy SLD z wyborów parlamentarnych 2019 r. poparli kandydata KO Rafała Trzaskowskiego - 44,1 proc., kandydata Lewicy Roberta Biedronia - 21,2 proc. oraz bezpartyjnego Szymona Hołownię - 19,8 proc.



Natomiast elektorat KO oddał głos w niedzielnych wyborach prezydenckich na Trzaskowskiego - 79,7 proc. i Hołownię - 14,1 proc.



Poparcie od wyborców PSL podzieliło się na Kosiniaka-Kamysza (34,8 proc.) oraz Hołownię (21,9 proc.).



Wyborcy PiS oraz Konfederacji głosowali przede wszystkim na kandydatów swoich ugrupowań w wyborach prezydenckich. Wyborcy PiS w ogromnej większości poparli Andrzeja Dudę - 91,2 proc., a wyborcy Konfederacji- Krzysztofa Bosaka (65,8 proc.).



Najwięcej osób niegłosujących w wyborach parlamentarnych w 2019 r. oraz osób deklarujących poparcie dla innych partii i ugrupowań zebrał Szymon Hołownia, odpowiednio 48,6 proc. i 30,8 proc.

00:38 Polacy głosowali za granicą. W Moskwie wygrał Trzaskowski

W Moskwie w niedzielnych wyborach na prezydenta Polski 151 głosów padło na Rafała Trzaskowskiego, podczas gdy na obecnego prezydenta Andrzeja Dudę zagłosowało 65 wyborców. Liczba ważnych głosów, oddanych zarówno osobiście, jak i korespondencyjnie to 281.



26 wyborców głosujących w stolicy Rosji wskazało Szymona Hołownię. 21 głosów otrzymał Krzysztof Bosak, a 12 - Robert Biedroń.



Na kolejnych miejscach uplasowali się: Władysław Kosiniak-Kamysz (4 głosy), Marek Jakubiak (1 głos) i Stanisław Żółtek (również 1 głos).



Moskwa to największy z obwodów, gdzie mogli głosować w niedzielę obywatele polscy przebywający w Federacji Rosyjskiej. Na głosowanie w Moskwie zarejestrowało się przed wyborami 329 osób, w tym 17 zamierzało głosować korespondencyjnie.

Prócz Moskwy komisje wyborcze działały także w trzech polskich konsulatach generalnych na terenie Federacji Rosyjskiej: w Irkucku, Kaliningradzie i Petersburgu oraz w agencji konsularnej w Smoleńsku. Ogółem na głosowanie zarejestrowało się na terenie Rosji około 500 wyborców.

00:35 Sondaże: Uczniowie i studenci poparli Trzaskowskiego, Hołownię i Bosaka

Większość osób bezrobotnych - 53,4 proc. - oddała swój głos na obecnego prezydenta, a 17,9 proc. na Trzaskowskiego. Na Hołownię zagłosowało 13,2 proc. bezrobotnych, a 8 proc. na Krzysztofa Bosaka.



Wśród uczniów i studentów najwyższe poparcie uzyskali Trzaskowski - 26,4 proc., Hołownia - 23,1 i Bosak - 21,6. Na Dudę zagłosowało 14,7 proc. wyborców z tej grupy, a na Roberta Biedronia - 10 proc.

00:23 Sondaże: Rolnicy i emeryci głosują na Dudę, właściciele firm i dyrektorzy na Trzaskowskiego

Większość rolników, robotników, emerytów i rencistów w niedzielę oddała głos na prezydenta Andrzeja Dudę. Kandydat KO Rafał Trzaskowski miał najwyższe poparcie wśród właścicieli i współwłaścicieli firm oraz dyrektorów i specjalistów - wynika z sondażu Ipsos dla TVP, TVN24 i Polsat.





00:15 Łódź. KBW: skradziono 2 karty do głosowania, zerwano 2 banery wyborcze

Na terenie łódzkiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego (KBW) odnotowano zaledwie kilka incydentów, m.in. zerwano dwa banery i skradziono dwie karty do głosowania - poinformowała PAP w niedzielę wieczorem dyrektor KBW w Łodzi Grażyna Majerowska-Dudek.



Dawno w Łodzi i okolicznych powiatach nie było tak spokojnego głosowania - powiedziała PAP w niedzielę późnym wieczorem Majerowska-Dudek.

Bez większych incydentów obyło się też na terenie pozostałych trzech Okręgowych Komisji Wyborczych (OKW): w Piotrkowie, Sieradzu i Skierniewicach, które wraz OKW w stolicy regionu obejmują województwo łódzkie.

00:08 Morawiecki o sondażowych wynikach wyborów: Polacy pokazali, że chcą Polski wysokich aspiracji i rozwoju

00:02 Sondaże: Jak głosowali mężczyźni?

23:58 Polacy głosowali za granicą

Prezydent Andrzej Duda wygrał w pierwszej turze wyborów prezydenta RP w komisji wyborczej w Toronto, uzyskując 63,46 proc. głosów. Rafał Trzaskowski zdobył 26,18 proc. głosów.



Na Krzysztofa Bosaka głosowało 5,86 proc. wyborców, na Szymona Hołownię - 2,97 proc., na Roberta Biedronia - 1,26 proc. Na pozostałych kandydatów głosowały pojedyncze osoby.



Konsulat Generalny RP w Toronto, gdzie głosuje największa część kanadyjskiej Polonii, wysłał 5674 pakiety wyborcze do zarejestrowanych wyborców. Jak poinformował PAP konsul generalny RP w Toronto Krzysztof Grzelczyk, oddano 3262 ważnych głosów i 98 nieważnych.

23:46 Sondaże: Jak głosowały kobiety?

23:35 Sondaże: Wyborcy w II turze poprą Andrzeja Dudę

W sondażu Indicator dla TVP Info w drugiej turze wyborów prezydenckich Andrzeja Dudę popiera 50,9 proc. Polaków, a Rafała Trzaskowskiego 49,1 proc; w sondażu Kantar dla Faktów TVN i TVN24 obecny prezydent uzyskał 45,4 proc. poparcia, a kandydat KO - 44, 7 proc.





23:27 Politico: Druga tura będzie sporem o przyszły kierunek Polski

"Druga runda głosowania, zaplanowana na 12 lipca, będzie sporem o przyszły kierunek Polski i to, czy radykalne reformy popierane przez PiS będą kontynuowane" - czytamy w Politico.



Rezultat pierwszej tury niedzielnych wyborów prezydenckich jest rozczarowujący dla urzędującej głowy państwa Andrzeja Dudy, bo jeszcze kilka miesięcy temu miał w zasięgu wygraną w pierwszej turze - pisze brukselski portal Politico. Autorka materiału Zofia Wanat podkreśla, że kandydat PO Rafał Trzaskowski odwrócił losy swojej partii, która "bardzo źle sobie radziła" w czasie gdy kandydatką na urząd prezydenta Była Małgorzata Kidawa-Błońska.

23:12 Gowin: Wybór Rafała Trzaskowskiego oznacza trzyletnią wojnę, trzyletni chaos

Wybór na prezydenta kandydata KO Rafała Trzaskowskiego oznacza trzyletnią wojnę, trzyletni chaos - ocenił w niedzielę lider Porozumienia Jarosław Gowin. Według niego Trzaskowski będzie zakładnikiem swoich deklaracji światopoglądowych i zaplecza politycznego, pchającego go do konfrontacji z rządem.



Gowin podkreślił w TVN 24, że w Zjednoczonej Prawicy trwa już "wielka mobilizacja" działaczy i sympatyków przed II turą wyborów prezydenckich; ocenił, że Andrzej Duda osiągnął bardzo dobry wynik.

23:04 Polacy głosowali na Litwie

Rafał Trzaskowski wygrał pierwszą turę polskich wyborów prezydenckich w głosowaniu, które zostało zorganizowane w Ambasadzie RP w Wilnie. Kandydat PO uzyskał 91 głosów. Drugie miejsce z 77 głosami zajął urzędujący prezydent, kandydat PiS Andrzej Duda.



Trzecie miejsce i 34 głosy przypadły Szymonowi Hołowni. Czwartą pozycję zdobył Robert Biedroń (12 głosów), piątą - Krzysztof Bosak (10 głosów). Pozostali kandydaci uzyskali mniej niż 10 głosów.



W Wilnie w polskich wyborach prezydenckich oddano łącznie 231 ważnych głosów, w tym 16 drogą korespondencyjną. Lokal wyborczy w siedzibie Ambasady RP w Wilnie był jedynym na Litwie, w którym w niedzielę odbywały się wybory prezydenta Polski.

22:58 Sondaże: Wyborcy Komorowskiego poparli teraz Trzaskowskiego. Wyborcy Dudy w większości zostali przy prezydencie

Jak wynika z sondażu Ipsos dla TVP, TVN i Polsatu, najwięcej wyborców Bronisława Komorowskiego zagłosowało na kandydata KO Rafała Trzaskowskiego - 69,6 proc. i bezpartyjnego Szymona Hołownię - 17,2 proc. Pozostali wybrali w niedzielnych wyborach: kandydata Lewicy Roberta Biedronia (3,6 proc.), kandydata PSL (3,2 proc.), urzędującego prezydenta Andrzeja Dudę (2,5 proc.) oraz kandydata Konfederacji Krzysztofa Bosaka (2,4 proc.).



Natomiast większość wyborców Andrzeja Dudy z 2015 r. oddała na niego głos w niedzielnych wyborach - 81,6 proc. Pozostała część głosujących wybrała Bosaka - 6,4 proc., Hołownię - 5,4 proc. oraz Trzaskowskiego 3,6 proc.

22:53 Andrzej Duda wygrał w dwunastu województwach. Trzaskowski w pozostałych czterech

/ Grafika RMF FM

22:48 Nie padł rekord frekwencyjny, jak było w poprzednich wyborach?

22:45 Jak Polacy głosowali ze względu na wykształcenie?

22:41 Rzecznik rządu: Wynik Trzaskowskiego w I turze najsłabszy ze wszystkich kandydatów PO w historii tej partii

22:28 Konfederacja nie będzie nikogo popierać w drugiej turze wyborów

Nie będziemy nikogo popierać w drugiej turze wyborów; zostawimy tę decyzję sumieniu i rozumowi naszych wyborców - powiedział PAP podczas niedzielnego wieczoru wyborczego kandydata Konfederacji na prezydenta Krzysztofa Bosaka poseł Robert Winnicki.

22:23 Szef PKW ogłoszenie wyników wyborów możliwe już we wtorek

Ogłoszenie wyników wyborów prezydenckich jest możliwe we wtorek; sądzę, że najpóźniej w środę rano - powiedział w niedzielę wieczorem przewodniczący PKW Sylwester Marciniak.





Sylwester Marciniak / Mateusz Marek / PAP

22:15 Jakubiak: Jedno, co Polsce przykrego może się zdarzyć, to Trzaskowski prezydentem

Jedno, co Polsce przykrego może się zdarzyć, to Rafał Trzaskowski prezydentem - powiedział w niedzielę po ogłoszeniu sondażowych wyników wyborów prezydenckich kandydat na prezydenta Marek Jakubiak.

W przemówieniu po ogłoszeniu sondażowych wyników podziękował za oddane głosy. Ponad 100 tys. obywateli oddaje głos na człowieka, który nie jest pokazywany w mediach, nie ma mnie w artykułach prasowych - zaznaczył Jakubiak, kandydat Federacji dla Rzeczypospolitej. Zwracając się do swych sympatyków dodał: Pamiętajcie, kropla drąży skałę, pomalutku, jak ta ciuchcia, pójdziemy do przodu.



Jak dodał "każdy obywatel jest ważny, a każdy oddany głos jest bardzo istotny". Przed nami II tura, zobaczymy, w Federacji będziemy się zastanawiali, co dalej - mówił.

Ktokolwiek ma w swoim sercu trochę odpowiedzialności za los Rzeczypospolitej i chce powierzyć swój głos Trzaskowskiemu, to nich posłucha co mówił w kampanii prezydenckiej w Warszawie i co w Warszawie zrobił - podkreślił jednocześnie Jakubiak. Jak dodał "oprócz ideologii, która jest ciągle niepotrzebnie wtrącana w politykę, (Trzaskowski - PAP) niczego innego nie zrobił - nie ma tych żłobków, tych linii metra".





22:01 Głosowanie w USA

21:49 Kosiniak-Kamysz: Ten finał nie daje mi satysfakcji

Ten finał nie daje mi satysfakcji - mówił szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz po ogłoszeniu sondażowych wyników niedzielnych wyborów prezydenckich. Nie wierzę, że z bratobójczej wojny wyjdzie na końcu coś dobrego, ale taka jest decyzja, a ja szanuję decyzję moich rodaków - dodał.



21:45 Andrzej Duda komentuje sondażowe wyniki pierwszej tury

21:39 Robert Biedroń: Lewica nigdy nie miała łatwo

Czasami się wygrywa, czasami się przegrywa, ale my jesteśmy w polityce po to, żeby w końcu coś się zmieniło - mówił kandydat Lewicy na prezydenta Robert Biedroń, który zgodnie z sondażami miałby otrzymać 2,9 proc. poparcia w wyborach prezydenckich.



Wybory prezydenckie 2020. Kandydat Lewicy na prezydenta, lider Wiosny Robert Biedroń / Marcin Obara / PAP

Lewica nigdy nie miała łatwo, ale zawsze zwyciężamy wtedy, kiedy jesteśmy zjednoczeni. Chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy uwierzyli w to, że inna polityka jest możliwa, że te wartości, o które walczyły nasze przeszłe pokolenie, bo przecież lewica ma przepiękną historię, przepiękną tożsamość, ale wartości także, te o które walczy obecne pokolenie i będą walczyły przyszłe pokolenia, mają swoją wartości. Warto się o nie bić i będziemy zawsze to robili - powiedział Biedroń.





21:34 Hołownia: To wynik moich marzeń

To jest wynik moich marzeń, oznacza, że przekonaliśmy już 2,5 mln ludzi; kiedy zaczynaliśmy naszą drogę nikt nie pomyślałby, że to jest możliwe - powiedział w niedzielę niezależny kandydat na prezydenta Szymon Hołownia, który według sondażowych wyników wyborów uzyskał trzecie miejsce.

21:22 Nie padł rekord frekwecji

/ Grafika RMF FM

20:20 Trzaskowski: Z takimi wynikami można iść się bić o Polskę

Mamy szanse wygrać te wybory - powiedział kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski po ogłoszeniu wstępnych sondażowych wyników wyborów. Z takimi wynikami można iść się bić o Polskę - podkreślił.

Chciałbym podziękować Senatowi Rzeczpospolitej i wszystkim samorządowcom w Polsce, którzy pokazali charakter - dodał.

21:17 Andrzej Duda: Dziękuję ogromnie tym, którzy mi zaufali

Dziękuję ogromnie tym, którzy mi zaufali; po pięciu latach dużo więcej osób niż wówczas głosuje na mnie - powiedział w Łowiczu ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda podczas wieczoru wyborczego po I turze wyborów.

21:11 Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski w drugiej turze

/ Grafika RMF FM





21:08 Frekwencja w wyborach wyniosła 62,9 proc.

Exit poll Ipsos podał pierwsze dane dotyczące frekwencji. Wyniosła 62,9 proc.



21:04 Sondażowe wyniki. Czwarty Bosak, za nim Robert Biedroń

21:00 Znamy pierwsze sondażowe wyniki wyborów

Znamy pierwsze sondażowe wyniki wyborów! Pierwszą turę wygrywa ubiegający się o reelekcję Andrzej Duda z wynikiem 41,8 proc. Spotka się w drugiej turze z Rafałem Trzaskowskim, który otrzymał 30,4 proc. poparcia!

20:40 Kolejki przed lokalami wyborczymi

Do zakończenia głosowania zostało jeszcze 20 minut. Przed niektórymi lokalami wciąż stoją długie kolejki wyborców.



Jak zapewnia PKW - wszyscy wyborcy, którzy pojawią się przed lokalem jeszcze przed 21 będą mogli oddać głos.

20:01 Rekordowa frekwencja

Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała o rekordowo wysokiej frekwencji na godzinę 17. Wynosi ona 47,89 proc.

Wybory prezydenckie 2020. Plansza prezentująca frekwencję wyborczą na godzinę 17, prezentowana podczas konferencji prasowej PKW w Warszawie / Mateusz Marek / PAP

Najwyższą frekwencję odnotowano w województwach: mazowieckim - 51,17 proc., małopolskim - 50,27 proc. i podkarpackim - 49,19 proc. Z kolei najmniej osób poszło do urn w województwach: opolskim - 42,32 proc., warmińsko-mazurskim - 43,06 proc. i kujawsko-pomorskim, gdzie frekwencja wyniosła 45,51 proc.