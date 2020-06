Chcę kontynuować swoją prezydencką misję, która ma swoje etapy - to m.in. załatwianie ważnych polskich interesów na arenie międzynarodowej oraz wsparcie polskich rodzin - powiedział w poniedziałek prezydent Andrzej Duda podczas spotkania z wyborcami w Rypinie.

Prezydent Andrzej Duda podczas wizyty w Toruniu / \Tytus Żmijewski / PAP

Według najnowszych danych z 99,78 proc. obwodów Andrzej Duda uzyskał 43,67 proc. głosów, Rafał Trzaskowski - 30,34 proc., a Szymon Hołownia - 13,85 procent.



Dziś przed nami wielkie wyzwanie. Chcę kontynuować swoją prezydencką misję, którą państwo powierzyliście mi 5 lat temu. Ta misja ma swoje etapy. To podnoszenie w górę polskich spraw, to załatwianie ważnych polskich interesów na arenie międzynarodowej, to często bardzo twarda postawa w polskich sprawach, ale taka, która niejednokrotnie przynosi efekty - powiedział Andrzej Duda. Podkreślał, że w ciągu ostatnich 5 lat "udało się wprowadzić programy, które wsparły polską rodzinę". Wskazał m.in. na program "Rodzina 500 plus", Dobry start" oraz wsparcie młodych.



Rodzice już nie otrzymują na nich 500 plus, ale zwolniliśmy ich z podatku dochodowego do 26. roku życia, żeby im było łatwiej znaleźć pierwszą pracę, żeby ta pierwsza praca, która z reguły nie jest wysoko płatna przyniosła im więcej pieniędzy - stwierdził.



Andrzej Duda dodał, że programy miały na celu jak najszybsze poprawienie bytu polskiej rodziny. Trudno było znieść te informacje, że w Polsce jest 800 tys. dzieci, które nie dojadają, dla mnie wielką satysfakcją jest to, że w ogromnym stopniu udało się to zlikwidować i dzisiaj to wielkie nieszczęście już nie występuje - zaznaczył.





Prezydent wskazywał także na walkę z bezrobociem. Bezrobocie zostało zminimalizowane, przed epidemią koronawirusa było praktycznie najniższe od początku lat 90. Przez koronawirusa troszeczkę wzrosło, ale uruchomiliśmy potężny program wspierający polskich przedsiębiorców, po to by utrzymali miejsca pracy - powiedział.



Podkreślił, że miliard złotych dziennie jest przekazywanych polskim przedsiębiorcom. To już jest suma około 100 mld, które zostało im przekazane - dodał. Andrzej Duda mówił także o wsparciu dla seniorów. Przypomniał m.in. o waloryzacji rent i emerytur, oraz "trzynastkach". Będę pilnował, żeby również i czternastka była wypłacona tak jak premier obiecał. Powiedział, trzymamy go za słowo i ja biorę za to na siebie odpowiedzialność - zapewnił.

Teraz wielkie zadanie na następne lata - więcej wolności, więcej możliwości rozwojowych w kraju - oświadczył prezydent.