„Jest lekko podłamany” – przyznał w Popołudniowej rozmowie w RMF FM poseł PSL Marek Sawicki, nawiązując do wyniku wyborczego prezesa Stronnictwa Władysława Kosiniaka-Kamysza. Ten w niedzielnych wyborach uzyskał 2,37 proc. głosów. „Napracował się od listopada bardzo ciężko. Dzień w dzień w terenie. Dzień w dzień w kampanii. Praca ze sztabem, praca z ludźmi. Wykonał kawał dobrej roboty” – stwierdził. Mimo niskiego wyniku w głosowaniu, Sawicki broni swojego szefa. „Pokazał, że jest politykiem z koncepcją, z programem, z propozycją dla Polaków” - mówił.

"Polacy nie chcieli zmiany" - tak Marek Sawicki ocenił wyniki głosowania w I turze wyborów prezydenckich. "PO-PiS przez najbliższe 5 lat będzie dzielił Polskę na Polskę ludzi lepszych i Polskę ludzi gorszych" - stwierdził. I dodał: "Widocznie w Polsce jeszcze nie czas na pełną współpracę... Ludzie jeszcze nie potrzebują budowy wspólnoty. Każdy sobie rzepkę skrobie".

Kogo PSL poprze w II turze? Marek Sawicki: Osobiście dylematu nie mam

We wtorek zbiera się Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego. "Będziemy podsumowywać wybory. Będziemy dyskutować, co zrobić z II turą wyborów prezydenckich" - przyznał w Popołudniowej rozmowie w RMF FM poseł PSL Marek Sawicki. Kandydat Ludowców, a zarazem prezes Stronnictwa Władysław Kosiniak-Kamysz zyskał w niedzielnych wyborach 2,37 proc. głosów. 12 lipca Polacy znowu pójdą do urn, by wybrać prezydenta na kolejne pięć lat. Kogo poprze PSL w II turze?

"Ja osobiście dylematu nie mam. Uważam, że ci, którzy oddali głos na Władysława Kosiniaka-Kamysza, są to mądrzy, rozważni ludzie i oni doskonale wiedzą, jak zagłosować. Nie ma potrzeby, by organy statutowe partii wskazywał tym ludziom, na kogo mają głosować" - stwierdził gość Marcina Zaborskiego. Dopytywany, o kogo mu chodzi, Sawicki zasłaniał się konstytucją. "Ja wiem, jak zagłosuję. Natomiast konstytucja daje nam prawo do wyborów tajnych. Mam prawo nie określać się w tej chwili i nie sugerować swoim kolegom politycznym, jak oni mają się zachować" - oświadczył polityk PSL.

I na koniec stwierdził: "Lepszy Tygrysek niż Długopis".

