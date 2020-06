Musimy mieć prawdziwą debatę; mówiłem, że czekam na pana prezydenta w Płocku - jest mikrofon, będę czekać na prezydenta w każdym kolejnym mieście, bo musimy porozmawiać o problemach i o tym co nas boli, a boli nas monopol tej władzy - powiedział w poniedziałek podczas spotkania z wyborcami w Płocku Rafał Trzaskowski.

Kandydat w wyborach prezydenckich Rafał Trzaskowski z żoną Małgorzatą Trzaskowską / Piotr Nowak / PAP

Według najnowszych danych PKW z 99,78 proc. obwodów Andrzej Duda uzyskał 43, 67 proc. głosów, Rafał Trzaskowski - 30,34 proc., a Szymon Hołownia - 13,85 proc.



W drugiej turze wyborów prezydenckich Rafał Trzaskowski spotka się z Andrzejem Dudą. Według kandydata KO na prezydenta, wyniki niedzielnych wyborów świadczą, że olbrzymia większość Polek i Polaków chce zmiany.





Rafał Trzaskowski dodał, że gdyby zsumować wyniki wszystkich kandydatów opozycyjnych, to Duda przegrałby w II turze. Wiadomo było od samego początku, że będzie bardzo blisko, choć niektórzy kilka tygodni temu nie dawali nam szans, natomiast dzisiaj widać, że jest olbrzymia szansa wygrać te wybory i jestem przekonany, że wygramy te wybory - stwierdził.



Rafał Trzaskowski skrytykował Andrzeja Dudę za to, że "ciągle opowiada o przeszłości", kiedy - podkreślił - należy mówić o przyszłości.

To co najważniejsze to to, że musimy mieć prawdziwą debatę. Ja mówiłem wczoraj, że czekam na pana prezydenta w Płocku. Jest mikrofon, będę czekać w każdym kolejnym mieście, dlatego że dzisiaj musimy porozmawiać o problemach, o tym, co nas najbardziej interesuje i co nas najbardziej boli - powiedział kandydat KO. A boli nas totalny monopol tej władzy, która upolityczniła wszystkie instytucje, instytucje kontrolne, tak, że dzisiaj bardzo trudno tę władzę rozliczać - dodał Rafał Trzaskowski.