"Nie poprzemy żadnego z tych panów" - stwierdził w rozmowie z Onetem Krzysztof Bosak pytany o ewentualne poparcie Konfederacji dla Andrzeja Dudy lub Rafała Trzaskowskiego w drugiej turze wyborów prezydenckich. "Zachęcamy naszych wyborców do odpowiedzialnego korzystania ze swoich praw obywatelskich i głosowania zgodnie ze swoim sumieniem i rozumem" - dodał.

Nikt z nas nie jest na tyle naiwny, żeby uwierzyć, że w ciągu nocy Rafał Trzaskowski czy Andrzej Duda przeszli jakąś konwersję polityczną, że obudzili się rano i stali się bliżsi Konfederacji niż byli jeszcze w piątek - tłumaczył Krzysztof Bosak w rozmowie z Onetem. To byłaby ogromna naiwność. Nie chcemy być naiwni - zauważył.

Przez dwa tygodnie będzie festiwal przymilania się. Będzie to trzeba cierpliwie znosić - stwierdził Bosak w rozmowie z Onetem . Nasi wyborcy są ludźmi mądrymi. Niech wyciągają wnioski - zachęcał.