"Brudna kampania nie ma sensu. Na niej się więcej traci niż zyskuje. Zwłaszcza między pierwszą a drugą turą trzeba pozyskać zupełnie nowych ludzi" - mówił w RMF FM wiceszef Platformy Obywatelskiej - Tomasz Siemoniak. "To nie jest czas na zagończyków - to jest czas na łagodnych polityków, którzy pokazują koncyliacyjną twarz" - dodał gość Roberta Mazurka.

Siemoniak: Brudna kampania nie ma sensu. To nie jest czas na zagończyków Jakub Rutka / RMF FM

Gratuluję zwycięzcy pierwszej tury. Robi wrażenie taki wynik. Gratuluję wszystkim, którzy podjęli się kandydowania w wyborach prezydenckich. To jest piekielny wysiłek - ocenił w RMF FM wiceszef Platformy Obywatelskiej - Tomasz Siemoniak. Kto lekceważy choćby 1 proc. w wyborach prezydenckich, bardzo się myli - zauważył.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Siemoniak: Brudna kampania nie ma sensu. To nie jest czas na zagończyków

Za Rafałem Trzaskowskim nikt nie stoi, nikt z nim nie chodzi. Musi być samodzielny. Jego wczorajsze wystąpienie to pokazuje - wyciąga rękę do wyborców, którzy nie głosowali na niego w pierwszej turze - przekonywał w RMF FM wiceszef Platformy Obywatelskiej. Jak Trzaskowski będzie chciał zwolenników Konfederacji? Sądzę, że długa droga jest do tego, żeby głosowali na Rafała Trzaskowskiego, ale krótka droga do tego, żeby nie głosowali na Andrzeja Dudę - mówił Siemoniak.