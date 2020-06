"Właśnie otrzymałem zaproszenie na bezpośrednią debatę z Andrzejem Dudą przed II turą wyborów prezydenckich. (…) Stawiam sprawę jasno: chciałem debaty, chcę debaty, będę na debacie!" - ogłosił na Twitterze prezydencki kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski. Debatę kandydatów chcą zorganizować 2 lipca TVN, TVN24, Onet i WP. Prezydent Andrzej Duda na zaproszenie na razie nie odpowiedział.

Wybory prezydenckie 2020. Rafał Trzaskowski w Rzeszowie podczas spotkania z młodzieżą przed pierwszą turą głosowania / Darek Delmanowicz / PAP

W pierwszej turze wyborów prezydenckich 2020 żaden z 11 kandydatów nie uzyskał ponad połowy ważnie oddanych głosów, a to oznacza, że do rozstrzygnięcia prezydenckiego wyścigu konieczna będzie II tura głosowania.

12 lipca zmierzą się w niej wspierany przez Prawo i Sprawiedliwość urzędujący prezydent RP Andrzej Duda, który w pierwszej wyborczej rundzie uzyskał ponad 43 procent głosów, i kandydat Koalicji Obywatelskiej, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, którego w pierwszej turze głosowania poparło nieco ponad 30 procent Polaków.

W powyborczy poniedziałek Rafał Trzaskowski poinformował na swoim profilu na Twitterze, że otrzymał zaproszenie do debaty z Andrzejem Dudą przed wyborczą dogrywką.

"Właśnie otrzymałem zaproszenie na bezpośrednią debatę z Andrzejem Dudą przed II turą wyborów prezydenckich. Miałaby się odbyć w czwartek, 2 lipca, a zorganizować chcą ją wspólnie TVN, TVN24, Onet i WP. Ja stawiam sprawę jasno - chciałem debaty, chcę debaty, będę na debacie!" - napisał kandydat Koalicji.

Jak podaje Onet, debata planowana jest na czwartek, 2 lipca, o godzinie 19:25, a poprowadzić ją mieliby: Monika Olejnik (TVN24), Grzegorz Kajdanowicz (TVN/TVN24), Marek Kacprzak (Wirtualna Polska ) i Andrzej Stankiewicz (Onet).

"Debata odbędzie się wedle precyzyjnie ustalonych zasad. O kolejności odpowiedzi na pytania, zabierania głosu w podsumowaniu czy też miejscu w studiu decydować będzie losowanie. Formuła debaty przewiduje pytania dziennikarzy, riposty, wzajemne pytania, pytania od widzów oraz wolne oświadczenia kandydatów" - zaznacza portal.

Zaproszenia do debaty wysłane zostały do sztabów obu kandydatów.

Chęć udziału w dyskusji Rafał Trzaskowski potwierdził właśnie za pośrednictwem Twittera, ze strony Andrzeja Dudy czy jego sztabu odpowiedź dotąd nie nadeszła.

Debata TVP przed pierwszą turą wywołała spore kontrowersje

Przypomnijmy, przed pierwszą wyborczą turą pretendenci do Pałacu Prezydenckiego zmierzyli się w debacie zorganizowanej przez TVP.

Odpowiedzieli wówczas na 5 pytań: o relokację uchodźców, stanowisko ws. umożliwienia dzieciom przygotowania się do pierwszej komunii świętej na lekcjach religii w szkole, o to, czy podpisaliby ustawę o małżeństwach jednopłciowych, o stanowisko ws. przyjęcia przez Polskę euro, a także o to, czy - jeśli powstanie szczepionka na koronawirusa - Polska powinna ją kupić i czy takie szczepienia powinny być obowiązkowe.

Po pięciu rundach pytań i odpowiedzi każdy z kandydatów dostał minutę na swobodną wypowiedź.

Telewizyjne starcie z 17 czerwca wywołało jednak - zarówno wśród samych uczestników, jak i komentatorów - niemałe kontrowersje.

Najpoważniejsi kandydaci opozycyjni mówili wówczas m.in. o "dziwnej debacie", w której zabrakło pytań o najważniejsze obecnie problemy Polaków, "zmyślonych, wirtualnych tematach" i o "pytaniach dyżurnych, które mają pokazać, jak dzisiaj w Polsce się dzielimy".